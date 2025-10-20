Il Volo, Gianluca Ginoble e Brenda Asnicar insieme: l’indiscrezione

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Nuovo amore per Gianluca Ginoble de Il Volo? Il cantante è stato avvistato insieme a Brenda Asnicar, nota per il ruolo di Antonella ne Il Mondo di Patty. L’attrice argentina non ha mai nascosto il suo amore per l’Italia e viene nel nostro Paese ogni volta che può. È stata legata anche ad un italiano, il rapper Gianmarco Borettini. E ora sembra aver messo gli occhi sul famoso baritono, molto noto all’estero e anche in Sud America.

Gianluca Ginoble de Il Volo insieme a Brenda Asnicar

Le voci sul presunto flirt tra Gianluca Ginoble e Brenda Asnicar sono iniziate a circolare dopo l’ultimo concerto de Il Volo a Buenos Aires. Durante lo spettacolo il cantante si è reso protagonista di un gesto che è diventato prontamente virale sui social e in particolare su Tik Tok. Dal palco ha lanciato una rosa rossa all’attrice, presente tra il pubblico. Applausi e sospiri tra gli altri presenti, che avrebbero notato anche i numerosi sguardi tra i due durante tutto l’evento.

E non è finita qui. Come riporta Infobae, un paparazzo avrebbe assicurato di aver visto Brenda entrare nello stesso hotel di Ginoble subito dopo la fine del concerto. “Lui è entrato per primo e si è fatto delle foto con i fan che lo stavano aspettando. E qualche tempo dopo, quando non c’era quasi nessuno, è arrivata lei”, ha raccontato la fonte.

Per il momento nessun commento da parte dei diretti interessati. L’Asnicar si è limitata a condividere sui social alcuni spezzoni del live de Il Volo e ha mostrato felicità per la rosa ricevuta da Gianluca. I due si seguono a vicenda su Instagram: solo un’amicizia o c’è qualcosa di più?

La vita privata di Gianluca Ginoble e Brenda Asnicar

Gianluca Ginoble, che nel 2025 ha compiuto 30 anni, è sempre stato piuttosto riservato sulla sua sfera più intima. Lo scorso giugno è stato però pizzicato in compagnia di Claudia De Bernardi. I due sono stati fotografati in riva al mare mentre si scambiavano tenere carezze, abbracci passionali e baci da togliere il fiato. Una relazione tenuta lontano dai riflettori: il cantante non l’ha mai ufficializzata.

In precedenza era stato legato a alla designer Eleonora Venturini Storaro, nipote del direttore della fotografia e premio Oscar Vittorio Storaro.

La fine è arrivata nel 2024 e Gianluca ha commentato così la rottura a Verissimo: “È bello pensare che le cose durino per sempre, ma le cose possono anche finire. Oggi con un po’ meno incoscienza rispetto a tempo fa, quando ti ho detto che sarei tornato qui e che tutto sarebbe stato identico ad allora posso dirti che le cose sono cambiate. In amore devi abbandonare ego, possesso e gelosia: noi non possediamo nessuno”.

Dal canto suo Brenda Asnicar, 34 anni, ha alle spalle un matrimonio fallito e diverse relazioni d’amore finite. Nel 2017 è convolata a nozze in Croazia con l’ingegnere colombiano Alejandro de Angulo ma dopo due anni è arrivato il divorzio. Da ragazzina ha invece amato Andres Gil, conosciuto sul set de Il Mondo di Patty.

“Ho sofferto per amore perché ho sempre desiderato avere un ragazzo, e a volte non ci riuscivo. Dicevo: ‘Oh, lo amo!’. Non ho avuto molti partner, e quelli con cui ho sofferto erano quelli che non volevano essere i miei fidanzati”, ha raccontato in passato.