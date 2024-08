Gianluca Ginoble, estate al bacio: la foto con la fidanzata misteriosa

Fonte: Ansa Gianluca Ginoble

Un nuovo amore per Gianluca Ginoble de Il Volo? Parrebbe di sì. Dopo essere stato avvistato con una “bionda misteriosa”, è stato lo stesso Gianluca a condividere, in un carosello su Instagram, uno scatto che è finito al centro del chiacchiericcio in rosa. In effetti, da tempo si parla di rottura con l’ormai ex fidanzata Eleonora Venturini Sturaro. Ma procediamo per punti: ecco tutto quello che sappiamo.

Gianluca Ginoble ha una nuova fidanzata?

“Una piccola pausa dal mondo”. Quella del 2024 è un’estate d’amore al bacio per Gianluca Ginoble, che è stato paparazzato di recente in Grecia, meta ideale dove trascorrere qualche giorno di puro relax, in pausa dai concerti. Sono stati i fotografi di Novella 2000 ad avvistarlo in prima battuta in compagnia di una ragazza misteriosa, una bionda. Anche se l’identità della giovane non è stata svelata, Ginoble ha comunque condiviso uno scatto nel carosello di Instagram in cui è insieme a una nuova misteriosa fiamma.

Tanti i commenti di approvazione da parte dei fan, come: “Finalmente! Non ti nascondere. Non nascondere il tuo amore per lei. Urlalo vivilo e fregatene del resto del mondo”, o ancora “A giudicare dalle fotografie gli ingredienti per una vacanza al TOP ci sono tutti. Sono felice per te ma ricordati di riservare uno spazietto nel tuo cuore anche per noi”.

L’attenzione mediatica intorno alla nuova fiamma si è subito scatenata: alcuni testimoni presenti al Nikki Beach di Santorini hanno riferito di averli visti insieme spesso, ma nelle foto e nei video pubblicati online non sono mai state mostrate effusioni esplicite. C’è da dire che difficilmente sapremo di più nell’immediato: la privacy è sempre stata molto importante per Ginoble quanto per gli altri componenti del trio Il Volo. Secondo alcune pagine fan del gruppo, in ogni caso, la ragazza si chiamerebbe Claudia, ma non ci sono, almeno per il momento, certezze a riguardo.

Gianluca Ginoble si è lasciato con Eleonora Venturini Sturaro

Di recente, Gianluca Ginoble è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo insieme a Ignazio Boschetto e Piero Barone, con cui compone il trio de Il Volo. In quell’occasione, in effetti, alcune dichiarazioni di Ginoble hanno lasciato intendere una rottura con Eleonora Venturini Sturaro. E se Ignazio Boschetto è in procinto di sposarsi con la fidanzata Michelle Bertolini, per Barone “la persona giusta arriverà, bisogna solo saperla aspettare”.

Di fronte alle domande della conduttrice, è stato molto più titubante Ginoble, che invece ha detto: “È bello pensare che le cose durino per sempre, ma le cose possono anche finire. Oggi con un po’ meno incoscienza rispetto a tempo fa, quando ti ho detto che sarei tornato qui e che tutto sarebbe stato identico ad allora posso dirti che le cose sono cambiate. In amore devi abbandonare ego, possesso e gelosia: noi non possediamo nessuno”. Sui social, Eleonora Venturini Sturato aveva detto nei mesi scorsi: “La storia sentimentale tra me e Gianluca si è conclusa 4 mesi fa per motivi che non c’entrano nulla con le nostre rispettive attività professionali”.