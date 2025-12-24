Il Volo – Incanto di Natale, la sera della Vigilia il concerto evento su Canale 5: ospiti e anticipazioni

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Anche quest’anno a farci compagnia la sera della Vigilia di Natale ci sarà Il Volo, con uno speciale pensato proprio per accompagnarci nel cuore dei festeggiamenti con la grande musica, ospiti d’eccezione e uno show che promette grandi emozioni. Il Volo – Incanto di Natale andrà in onda su Canale 5 il 24 dicembre a partire dalle ore 21.20 e sarà il programma di punta di Mediaset fino a mezzanotte inoltrata.

Solo quando Babbo Natale sarà passato a consegnare i suoi doni, la musica potrà cessare. Ma fino a quel momento via libera alle canzoni delle feste rivisitate dal trio canoro e ai tantissimi ospiti che si alterneranno sul palco di Sofia.

“Incanto di Natale”, Il Volo ci fa compagnia la sera della Vigilia

Lo show è stato registrato a novembre nella suggestiva Arena 8888 di Sofia, una cornice imponente che fa da sfondo a una serata costruita su misura per intrattenere ed emozionare i telespettatori in una delle serate più magiche dell’anno. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto de Il Volo salgono sul palco accompagnati da una grande orchestra e da un coro, per dare il via a uno spettacolo che punta tutto sull’impatto emotivo. Ma cosa dobbiamo aspettarci?

La scaletta è varia e alterna i brani che hanno segnato la storia del trio decretandone l’immenso successo di pubblico a quelli natalizi più conosciuti, italiani e internazionali. Spazio quindi a canzoni legate indissolubilmente alle feste come Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad, interpretate con arrangiamenti sinfonici che valorizzano le tre voci. Accanto a queste, non mancano i pezzi che il pubblico associa immediatamente a Il Volo: da Grande Amore a Capolavoro, in un percorso musicale pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età e traghettarli verso il 25 dicembre.

Gli ospiti in scaletta

A rendere la serata ancora più ricca ci pensa una lunga lista di ospiti, chiamati a condividere il palco con Barone, Ginoble e Boschetto con duetti e momenti speciali. Nel corso dello show infatti saranno tanti gli artisti, tutti amatissimi dal pubblico italiano, che si alterneranno: da Gianni Morandi ad Antonello Venditti, ma anche Giorgia, Fiorella Mannoia, Noemi, Alessandra Amoroso, Arisa e i The Kolors.

A condurre lo show ci sono invece due veterane della tv come Lorella Cuccarini e Vanessa Incontrada, che accompagneranno il pubblico con leggerezza e qualche battuta tra una canzone e l’altra, dando il giusto ritmo (e brio) allo spettacolo.

Un appuntamento che conferma Il Volo nel prime time Mediaset

Il Volo – Incanto di Natale non è solo un concerto, ma anche e soprattutto la conferma di un rapporto sempre più solido tra i tre cantanti e il prime time di Canale 5. Negli ultimi anni, infatti, Il Volo è diventato una presenza fissa delle grandi serate evento di Mediaset, con progetti che puntano a un pubblico trasversale e familiare. Una scelta che sembra premiare la formula: grande musica, classici intramontabili e un racconto televisivo costruito ad hoc per unire generazioni diverse.

Quello della Vigilia su Canale 5 non sarà infatti l’unico show da attendere con trepidazione. I tre tenori torneranno ancora il 27 dicembre in prima serata sempre sul quinto canale con un’altra puntata in replica de Il Volo – Tutti per uno – Viaggio nel tempo, programma che è stato confermato anche per una nuova edizione e tornerà nel 2026.