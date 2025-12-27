Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, stasera il gran finale su Canale 5: ospiti e scaletta

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Termina con una serata carica di emozioni il viaggio musicale di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i tre tenori ormai volti di punta delle serate-evento di Mediaset. Questa sera, sabato 27 dicembre, Canale 5 ripropone infatti l’ultima puntata di Tutti per uno – Viaggio nel tempo, lo show che ha celebrato i quindici anni di carriera de Il Volo.

Una festa in musica ambientata come sempre nella cornice scenografica di Palazzo Te a Mantova: tantissimi gli ospiti attesi sul palco per i duetti e un’atmosfera da concerto speciale che punta dritto al cuore del pubblico. Co-conduttrice d’eccezione: Vanessa Incontrada, per l’occasione anche in veste di cantante. E non mancherà un momento personale commuovente, che riguarderà uno dei protagonisti.

L’ultima puntata de Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo

Giunti alla conclusione di questo viaggio nel tempo insieme al trio di tenori più amato della tv, il format dello show non cambia nemmeno per l’ultima puntata in onda stasera. La formula è quella vincente e lo conferma il grande successo dei due appuntamenti precedenti: orchestra dal vivo, i grandi classici della musica italiana e internazionale e una scaletta pensata per soddisfare tutti (ma proprio tutti) i gusti. Dopo Antonella Clerici e Lorella Cuccarini, sarà Vanessa Incontrada ad accompagnare Il Volo come co-conduttrice di serata, pronta a stare al gioco con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble anche in un duetto sulle note di Besame Mucho.

La scaletta gioca con epoche e atmosfere diverse: ci sono i brani-simbolo del trio, ma anche cover delle canzoni più amate dagli italiani, scelte per far riaffiorare ricordi in una serata che punta tutto sulle emozioni. Ne esce uno show curato ma mai ingessato, che funziona sia per chi segue da sempre Il Volo che per chi lo ha scoperto la sera della Vigilia con lo speciale di Natale su Canale 5, o anche per chi li vedrà per la prima volta stasera facendo zapping.

Ospiti all star e duetti da ricordare

La puntata finale de Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo schiera un parterre di ospiti particolarmente ricco. Sul palco arrivano infatti nomi amatissimi come Nek, Giorgia, Arisa, Max Pezzali e Alessandra Amoroso, ma anche artisti dal sound più contemporaneo come The Kolors, Clara, Rose Villain e BigMama, che portano una ventata di freschezza.

Non mancano le incursioni d’autore con Brunori Sas, Riccardo Cocciante, Nina Zilli e Mario Biondi e i grandi musicisti di fama internazionale come Andrea Griminelli (flautista) e Gennaro Desiderio (violinista). Infine, dopo la comicità di Enrico Brignano, una guest star d’eccezione: Giuseppe Fiorello.

Le lacrime di Ignazio danno il via allo show

Ma la musica non sarà l’unica cosa a emozionare stasera. Proprio all’inizio della puntata, infatti, assisteremo a un momento davvero commuovente che riguarda uno dei componenti del trio: Ignazio Boschetto. Il cantante leggerà una lettera, dolcissima, dedicata a suo figlio Gabriele, nato il 7 settembre 2025 dalla compagna Michelle Bertolini (ma al momento della registrazione dello show ancora “in arrivo). La lacrimuccia è assicurata.

Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, a che ora inizia su Canale 5

Il programma – registrato a maggio 2025 a Palazzo Te a Mantova – va in onda stasera, 27 dicembre, su Canale 5 subito dopo La ruota della fortuna di Gerry Scotti, intorno alle 21.50 circa. La serata proseguirà fino a tarda notte (non prima dell’1.30) ma per chi non riuscirà a stare sveglio per godersi la “diretta” nessun problema: su Mediaset Infinity si potrà rivedere in streaming insieme alle due puntate precedenti.