"Il Volo, Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo" è arrivato alla sua conclusione: le anticipazioni dell'ultima puntata, ricca di emozione e di grandi ospiti

L’avventura nel segno delle emozioni guidata da Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo sta giungendo al suo epilogo: va in onda questa sera, 2 giugno, la terza e ultima puntata stagionale del concerto dei tenori trasmesso da Canale 5, a fondere ritmo e memoria attraverso note che si fanno racconto. Come degna conclusione del bel “Viaggio” che è stato, una serie di ospiti ed esibizioni toccanti attendono il pubblico italiano.

“Il Volo, Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”: le anticipazioni del 2 giugno 2025

Si conclude il “Viaggio nel Tempo” stagionale de Il Volo, un evento che ha voluto annullare le barriere dei confini cronologici ripercorrendo passo per passo le intense emozioni vissute dal trio e, insieme, dallo spettatore. La splendido sfondo ad ospitarne i ricordi è quello di Palazzo Te, gioiello rinascimentale nel cuore di Mantova, per l’occasione adibito a palcoscenico, illuminato e suggestivo. Al timone della serata, con il suo innato, esplosivo mix di solarità ed ironia, Vanessa Incontrada.

I protagonisti assoluti, però, restano pur sempre loro: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble vivono e regalano grandi emozioni muovendosi tra brani classici del loro repertorio e reinterpretazioni dal sapore internazionale. Potenti e raffinate, le loro voci attraversano le storie raccontate attraverso le canzoni, in un percorso musicale che viaggia tra epoche, stili e generazioni. Un’occasione questa, a tutti gli effetti, per riascoltare pezzi celebri della musica italiana e mondiale, legati non solo alla memoria collettiva ma anche ai momenti più significativi della vita artistica dei tenori.

Vicino a loro avremo ancora l’immenso piacere di ascoltare numerosi ospiti, ad impreziosire il concerto a suon di duetti inediti e performance emozionanti: sul palco si vedranno alternarsi grandi voci, quali quella inimitabile di Giorgia, quella intensa e calda di Alessandra Amoroso, quella elegante di Arisa, quella soul di Mario Biondi, quella rock dei The Kolors e persino l’anima cantautorale di Brunori Sas. Ecco poi anche Clara, astro nascente della scena pop italiana.

Ma c’è di più: a guidare incursioni tra musica e recitazione troveremo sullo stesso palco Giuseppe Fiorello e artisti come il violinista Gennaro Desiderio e il flautista Andrea Griminelli, in celebrazione della bellezza del suono. Un ruolo speciale, come sempre, sarà poi anche quello affidato all’orchestra, che accompagna ogni esibizione con grande professionalità.

Quando e dove vedere l’ultima puntata de “Il Volo, Tutti per Uno – Viaggio nel tempo”

La terza e ultima puntata stagionale de Il Volo, Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo va in onda lunedì 2 giugno 2025, su Canale 5 in prima serata, alle 21.20.

Il programma, come di consueto, sarà visibile anche – in live streaming e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infinity e perciò recuperabile anche in un secondo momento.