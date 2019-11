Ignazio Boschetto de Il Volo: età, fidanzata, curiosità

editato in: da

Ignazio Boschetto è uno dei componenti de Il Volo, il gruppo formato da due tenori e un baritono che ha conquistato il mondo. Classe 1994, Ignazio è nato a Bologna da genitori siciliani e ha iniziato ad appassionarsi di musica lirica sin da quando era molto piccolo grazie alle lezioni di canto prese per volere del padre.

La sua vita è cambiata per sempre con la talent show Ti lascio una canzone di Antonella Clerici, dove Boschetto ha incontrato il tenore Gianluca Ginoble e Piero Barone, un baritono. Nel 2009 i ragazzi hanno deciso di formare il trio Il Volo e due anni dopo hanno pubblicato l’album Grande Amore che ha scalato le classifiche ed è diventato popolare in Europa e Stati Uniti, grazie anche a un tour in giro per il mondo.

Per Il Volo il resto è storia: quattro album, tanti singoli di successo, collaborazioni importanti, come quella con Barbra Streisand, e un folto gruppo di fan che non li ha mai abbandonati. Nel corso degli anni Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sono cresciuti e cambiati molto, ma quello che non è mai mutato è il forte legame fra loro.

Se Gianluca è considerato “il bello” del Volo e Piero è senza dubbio il più estroverso, Ignazio ha un carattere più schivo. L’ultima fidanzata accertata è Alessandra Di Marzio, bionda studentessa che spesso ha accompagnato il cantante nei suoi tour, ma da qualche tempo la ragazza sembra scomparsa dal profilo Instagram di Boschetto.

L’artista, come tutti i componenti del Volo, arriva da una famiglia molto unita. Qualche tempo fa, ospite di Domenica Live, Ignazio aveva svelato la battaglia della madre contro un tumore al viso, ma soprattutto aveva svelato a Barbara D’Urso la sua malattia.

Boschetto infatti è nato con un solo rene, una condizione medica che in passato gli ha causato qualche problema, ma che non gli ha mai impedito di vivere la sua vita. “Le esperienze brutte magari le ricordiamo con un sorriso amaro – ha raccontato lui ospite della D’Urso -, ma sono state il nostro passato”.