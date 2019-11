Antonella Clerici pronta a tornare alla Prova del Cuoco: l’indiscrezione

editato in: da

Antonella Clerici sta per tornare alla Prova del Cuoco? Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice sarebbe pronta a sbarcare nuovamente nello show culinario di Rai Uno attualmente condotto da Elisa Isoardi. Da circa due anni la presentatrice ha detto addio alla trasmissione, ma alcune indiscrezioni lanciate da Blogo parlano di un clamoroso ritorno.

La Rai sarebbe in trattativa con la Clerici per consolidare il suo contratto e la posizione nell’azienda di viale Mazzini, affidandole nuovi progetti, fra cui La Prova del Cuoco. Da quando Antonella se n’è andata infatti la trasmissione fatica a decollare con uno share fermo intorno al 12%. Dati non proprio esaltanti che la stessa conduttrice aveva commentato qualche tempo fa su Instagram, sottolineando invece gli strepitosi dati d’ascolto raggiunti durante la sua conduzione.

Attualmente al timone della Prova del Cuoco c’è Elisa Isoardi, arrivata dopo l’addio della Clerici. Il passaggio di testimone non è stato indolore, segnato dalle polemiche e dall’abbandono di alcuni volti noti del programma come Anna Moroni. Se alcuni telespettatori hanno ormai accettato l’ex compagna di Salvini, molti altri continuano a rimpiangere la storica conduttrice.

A portare al ritorno della Clerici nella trasmissione potrebbe essere non solo lo share basso registrato ultimamente, ma anche la recente polemica con la Rai. Dopo aver lasciato La Prova del Cuoco infatti Antonella non ha ricevuto la conduzione di nessun programma nella prossima stagione televisiva.

“Mi manca un po’ la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta – aveva commentato la Clerici a Verissimo – brusca e senza motivazione. Mi manca di non poter avere della progettualità, se non per cose piccole, quando ero abituata a cose più importanti”.

“Lavorare tutti i giorni per 18 anni a Roma quando la vita mi riportava di nuovo al nord mi ha portata a fare le scelte – aveva aggiunto, parlando anche della morte di Fabrizio Frizzi -. Se penso a Fabrizio quando è venuto a trovarmi il giorno del mio compleanno, il 6 dicembre, e che dopo tre mesi lui non c’era più, ecco questa cosa mi ha forse fatto scegliere, ancora più velocemente, una vita più privata”.