Elisa Isoardi e Claudio Lippi, show sulle corna alla Prova del Cuoco

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi sembra aver trovato in Claudio Lippi il suo compagno ideale alla Prova del Cuoco. Il presentatore è l’unico che riesce con facilità a trasformare battute ambigue in gag esilaranti.

È quello che quasi ogni giorno accade durante lo show cooking e che rende la trasmissione un siparietto divertente, facendo allontanare il ricordo di Antonella Clerici. Non a caso, la bella Isoardi quando si tratta di “iniziare col sorriso” chiama Lippi.

Così i due sono stati protagonisti di una scenetta spassosa. Elisa si lamenta dei capelli e dice: “Oggi io ho le corna“. A quel punto interviene Lippi che replica: “Questo è un problema tuo…”. E continua: “Non vorrei essere immischiato in queste cose… comunque da me le corna non le avrai mai“. Il pubblico non riesce a trattenere le risate e La Prova del Cuoco vola.

I complimenti arrivano anche sul profilo Instagram della conduttrice. Qualcuno scrive: “Bellissima Elisa cosa vogliono dire da qualche giorno i tuoi occhi.sprizzano gioia e felicità .se è così sono molto contenta.meriti di assaporare e goderti tanta felicità”.

Altri definiscono la trasmissione “una gabbia di matti“: “Sei fantastica!!! Trasmissione gioiosa!!! ‘Na gabbia de matti!!!”. Ma non mancano le lamentele e questa volta non riguardano la Isoardi ma proprio Lippi. C’è chi infatti lo considera una presenza troppo ingombrante e vorrebbe vedere ridotto il suo spazio d’intervento: “La trasmissione mi piace tanto, però Lippi ha preso troppo piede… sempre con quella faccia e quelle battute sui tuoi assaggi….Sembra che gli manchi il pane!!! Parla più tu e riducete i suoi interventi, scusa la critica”.

Poi spunta un commento sibillino: “Mi spiace, ma nella trasmissione c’è una persona di troppo.” Chi è la persona troppo ingombrante? Il mistero è ancora da risolvere.