Chi sono Lenni e Federica, le figlie di Claudio Lippi

Volto storico della televisione italiana, Claudio Lippi è stato uno dei conduttori più amati degli anni Novanta, sinonimo di garbo, ironia e intrattenimento. Se la sua carriera è stata spesso sotto i riflettori, la sua vita privata è sempre rimasta particolarmente riservata. Padre di due figlie, Lenni e Federica, Lippi ha più volte raccontato quanto il ruolo di genitore sia stato per lui complesso, ma centrale.

Chi sono le figlie di Claudio Lippi

Lenni Lippi è la primogenita di Claudio Lippi. È nata nel 1975 dal matrimonio con l’attrice Laura Belli, una delle interpreti più note del cinema e del teatro italiano tra gli anni Sessanta e Settanta. Cresciuta lontano dal clamore mediatico, Lenni ha sempre mantenuto un profilo estremamente discreto. A differenza dei genitori non ha scelto una carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione, preferendo un’esistenza lontana dai riflettori. Proprio questa riservatezza ha fatto sì che negli anni siano trapelate pochissime informazioni su di lei, confermando la volontà di restare fuori dal circuito mediatico.

Federica Lippi è invece la seconda figlia del conduttore, nata nel 1988 dalla relazione con Kerima Simula, moglie di Claudio Lippi. Il rapporto tra padre e figlia non è stato sempre semplice, soprattutto negli anni dell’infanzia, segnati dalla separazione dei genitori, poi tornati insieme dopo diversi anni. Lo stesso Lippi ha raccontato in varie interviste di essere stato un padre spesso assente a causa del lavoro, ammettendo i propri errori con grande sincerità. Durante Vieni Da Me, programma di Caterina Balivo, il presentatore si era scusato con la figlia di fronte ai telespettatori, commuovendo tutti. Con il tempo però il legame con Federica si è rafforzato e oggi il loro rapporto è sereno e affettuoso. Federica è anche diventata madre, rendendo Claudio Lippi nonno.

La carriera e la vita privata di Claudio Lippi

Claudio Lippi è nato a Milano il 3 giugno 1945. La sua carriera artistica inizia negli anni Sessanta come cantante, periodo in cui ottiene un buon successo discografico prima di approdare stabilmente in televisione. È proprio sul piccolo schermo che Lippi costruisce la sua popolarità, diventando uno dei conduttori più riconoscibili tra gli anni Settanta e Novanta.

Nel corso della sua lunga carriera ha guidato numerosi programmi di intrattenimento, tra cui Il pranzo è servito, Tanto piacere, Buona Domenica e diversi varietà e quiz che lo hanno reso un volto familiare per il pubblico italiano. Il suo stile elegante e mai sopra le righe lo ha distinto in un panorama televisivo in continua evoluzione.

Dal punto di vista personale, la vita sentimentale di Claudio Lippi è stata intensa e talvolta complessa. Dopo il matrimonio con Laura Belli e la nascita di Lenni, ha avuto una relazione importante con Kerima Simula, madre di Federica. I due si sono separati, ma, dopo anni di distanza, hanno scelto di ritrovarsi e di rinnovare le nozze, scoprendosi più innamorati che mai.

Nell’ultimo periodo il conduttore ha preoccupato molto i fan, dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona che, in una puntata di Falsissimo, ha svelato che Lippi si trovava in terapia intensiva. In una videochiamata con l’ex re dei paparazzi, il presentatore è apparso piuttosto provato.

“Nel corso della mia vita non mi sono fatto mancare nulla – aveva spiegato lui qualche tempo fa -. Ho avuto un infarto, ho quattro bypass. Poi ho avuto una pleurite essudativa”