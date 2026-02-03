Claudio Lippi arriva su Instagram: “Sono vivo e non vado in pensione”

Il conduttore è approdato su Instagram con un video in cui ha parlato delle sue condizioni di salute e di voler riprendere i contatti col suo pubblico

Dopo la puntata di Falsissimo, dove Fabrizio Corona lo ha tirato in ballo, Claudio Lippi ha deciso di dire la sua e approdare su Instagram. Il volto storico della tv è approdato su Instagram con un video dove ha parlato delle sue condizioni di salute, sottolineando di voler riprendere i contatti con il suo pubblico, con la volontà di raccontare la sua storia.

Claudio Lippi torna in video su Instagram: “Sono vivo”

In una delle ultime puntate di Falsissimo Claudio Lippi era apparso disteso su un letto d’ospedale, con la cannula nasale per l’ossigeno. Un’immagine che aveva lasciato impressionati gli utenti, soprattutto dopo le parole di Fabrizio Corona, che aveva affermato: “Ora è in terapia intensiva, in fin di vita e senza un euro. Lui dice che non sta morendo”.

Il noto conduttore, volto storico del piccolo schermo, adesso ha deciso di dire la sua, aprendo un nuovo profilo su Instagram e chiarendo di non essere più in ospedale. “Sono vivo, non sono in terapia intensiva come avrete probabilmente visto nel corso di altri appuntamenti”. Ha anche spiegato di avere aperto il suo profilo sui social soprattutto per via del “supporto” e “dell’insistenza” della figlia Federica. “Lo devo fare altrimenti rischio delle pene corporali”, ha detto scherzando.

Lippi ha voluto spiegare ciò che lo ha portato ad aprire un nuovo profilo sui social: “Ho una lunga storia da raccontarvi. Se iniziamo oggi, non so se finiamo a Ferragosto”. Ma il suo obiettivo principale è quello di riprendere i contatti con il suo pubblico, che per lui sono sempre stati vitali, e farsi conoscere per quello che è, senza il filtro della tv.

Claudio Lippi, le parole su Fabrizio Corona

Nel video pubblicato su Instagram, Claudio Lippi ha spiegato che per lui la pensione è lontana: “Sono tempi in cui si inventano le cose anziché dire la verità. Dire la verità per me è essenziale. Io ho un solo credo: il rispetto e la dignità. Non voglio fare la vittima, in questa occasione di incontro voglio solo dirvi: ci sono, se volete scambiare idee, se avete domande, se avete curiosità sulla televisione che frequento da sessant’anni. Qualcuno dirà che potrei andare in pensione. No, in pensione no”.

E ha deciso di chiarire anche i rapporti con l’ex re dei paparazzi, che in una delle ultime puntate del suo format YouTube Falsissimo lo ha chiamato dalla terapia intensiva per attaccare i vertici di Mediaset e alcuni dei volti più celebri della rete.

Lippi ha spiegato che Instagram “è un modo per me di sentirmi vivo, perché sono vivo, sano magari non tanto però sono vivo”. E poi ha speso parole di stima per Fabrizio Corona che ha iniziato “con coraggio” a parlare dei meccanismi che si nascondono dietro il piccolo schermo. “Tutti sappiamo le sue caratteristiche, che posso condividere o meno, ma apprezzo e dovreste farlo anche voi. Ho visto che molti hanno aperto una finestrella rendendosi conto che la televisione è uno strumento straordinario, ma non solo non è tutto vero, ma dietro ci sono i circolini“.