Caterina Balivo, Ilaria Spada e Claudio Lippi si confessano a Vieni da Me

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo comincia la settimana a Vieni da Me con ospiti d’eccezione come Claudio Lippi e Ilaria Spada.

Il primo si sottopone alle domande della rubrica La lavatrice: panni sporchi lavati in tv. E non risparmia frecciatine alla trasmissioni televisive attuali: “Ho visto dei programmi ieri sera in cui c’è il gusto dell’offesa e ferire le altre persone, apparire per parlar male di altri. La gente ne ha fin sopra i capelli dei problemi”.

Lippi, che ora è nel cast della Prova del Cuoco accanto a Elisa Isoardi, ci tiene a chiarire il senso di una sua frase pungente rivolta proprio alla Balivo, che suscitò non poche polemiche in Rete: “Ti dissi assatanata, ma i maliziosi pensarono male. Io intendevo dire che sei diventata più aggressiva”.

Non è mancato il momento emozionante, quando Kerima Simula, la moglie di Lippi, gli ha fatto una sorpresa a Vieni da Me con questa dichiarazione: “Siamo ancora qui, che fortunati che siamo. Sono contenta che siamo ancora qui. Io, te, Federica e Mya. Sappi che ci sarò sempre per te. Tu hai un entusiasmo migliore di quello di 36 anni fa. Sei un brav’uomo, sei di cuore e ti voglio bene. Non piangere, sorridere e crederci sempre”. Il presentatore a quel punto non è riuscito a trattenere le lacrime, ma come ha detto non si è mai vergognato di piangere di gioia.

A proposito di amore, a Vieni da Me Ilaria Spada ha parlato del marito Kim Rossi Stuart che l’ha resa mamma per la seconda volta lo scorso luglio. È stata proprio la Balivo a presentarli nel lontano 2011 e a marzo 2019 sono convolati a nozze.

La Spada ha poi toccato un tema importante, quello del bullismo, confessando di esserne rimasta vittima a 17 anni, subito dopo la partecipazione a Miss Italia dove vinse una fascia.

A Vieni da Me trionfa la bellezza, perché anche Caterina partecipò al celebre concorso. E per la puntata del lunedì sfoggia un look scintillante: top bianco con piuma e pantaloni neri glitter che manda in visibilio i fan.

Su Instagram i follower plaudono la Balivo, regina del glamour anche ai Green Carpet Fashion Awards 2019, e commentano: “Bravissima Caterina! Molto emozionante l’intervista con Lippi🤗 e che dire di Ilaria Spada simpaticissima 🤗😘”.