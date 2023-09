Antonella Clerici in lacrime: in tv torna Anna Moroni

Fonte: IPA Antonella Clerici e Anna Moroni

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano non solo per la grande professionalità, ma anche per la proverbiale spontaneità. E oggi, nel corso di una puntata di ‘E’ sempre mezzogiorno’, la bionda presentatrice è tornata a mostrare quel lato umano che tanto piace alle sue fan: Antonella non ha potuto trattenere le lacrime quando ha fatto il suo ingresso in studio – a sorpresa- Anna Moroni, per anni sua spalla a ‘La prova del cuoco’. Un momento di grande commozione che difficilmente gli spettatori riusciranno a dimenticare.

L’incontro tra Antonella Clerici e Anna Moroni

‘E’ sempre mezzogiorno’ ha da poco aperto i battenti, ma lo show di Antonella Clerici ha già regalato i primi colpi di scena. Nel corso della puntata di Giovedì 14 Settembre, infatti, la conduttrice ha ricevuto un’inaspettata sorpresa, di fronte alla quale non è riuscita a trattenere le lacrime: parliamo della visita inaspettata di Anna Moroni, sua storica partner che da diverso tempo abbandonato il mondo della tv. Nel ritrovare l’esperta di cucina che l’ha accompagnata per anni a “La prova del cuoco”, Antonella è esplosa in un pianto di commozione, abbandonando la postazione ai fornelli per correre incontro all’amica.

E così, mentre Anna faceva il suo ingresso in studio, la Clerici è corsa ad abbracciarla scoppiando in lacrime. Visibilmente commossa, Antonella ha voluto esprimere la sua grande gratitudine alla cuoca: “Annina, non mi aspettavo di vederti. Ma che bello vederti, sono così contenta che sei venuta, dove ti hanno nascosto” ha bisbigliato la conduttrice .”Tu oggi inizi a cucinare e io non potevo mancare” le ha risposto l’amica. Le due si sono quindi poi avvicinate ai fornelli, pronte a replicare uno dei siparietti in cucina che per anni hanno accompagnato gli spettatori Rai.

Un’amicizia tra i fornelli

Il sodalizio tra Antonella Clerici ed Anna Moroni ha segnato la storia del cooking show della televisione italiana. Le due hanno cucinato l’una accanto all’altra dal 2002 al 2018 nella trasmissione ‘La prova del cuoco’: obiettivo di Anna, era quello di insegnare alla sua ‘Antonellina’ a preparare deliziosi manicaretti. L’esperta di cucina scelse di abbandonare lo show nel 2018, quando al posto della Clerici arrivò a condurre la trasmissione Elisa Isoardi. Da allora, la Moroni ha sensibilmente diradato le sue apparizioni televisive, tornando come ospite per una settimana proprio a “E’ sempre mezzogiorno” nel 2021.

La nuova edizione di ‘E’ sempre mezzogiorno’

La nuova edizione di ‘E’ sempre mezzogiorno’ ha aperto i battenti l’11 settembre. Al timone, come sempre, Antonella Clerici, che avrà accanto a lei il professore Daniele Persegani, il ‘signore degli aneddoti’ Lorenzo Biagiarelli, lo chef Fulvio Marino e l’assaggiatore Alfio. Al cast fisso, si affiancano i protagonisti delle rubriche settimanali.

Le novità più importanti, tuttavia, riguarderanno il pubblico: per la prima volta, infatti, anche gli spettatori in studio potranno mettere le mani in pasta accanto agli esperti e alla padrona di casa. Nel corso di ogni puntata, alcuni fortunati potranno mettersi alla prova con ricette tipiche della loro tradizione o che abbiano segnato momenti speciali della loro vita.