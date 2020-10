Chi è Lorenzo Biagiarelli, chef di È sempre mezzogiorno

editato in: da

Lorenzo Biagiarelli è uno degli chef più amati di È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici, e il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Classe 1990, ha conquistato Instagram con la sua cucina innovativa, sbarcando poi in tv. Nel 2019 è stato fra i giudici dello spin-off dello show Cortesie per gli ospiti, in seguito è stato scelto dalla Clerici per entrare nella squadra della sua trasmissione.

Originario di Cremona, Lorenzo Biagiarelli è cresciuto a Senigallia. Terminato il liceo si è iscritto all’Università e ha conseguito una laurea in Storia, seguendo la passione per la musica. Poco dopo ha scelto di dare una svolta diversa alla sua vita, gettandosi in una nuova avventura e diventando uno chef. Ricette etniche e sperimentazione, derivanti dai suoi numerosi viaggi, impiattamenti particolari, hanno consentito a Lorenzo di emergere su Instagram e di conquistare un’ampia fetta di pubblico.

“Per tanti anni ho vissuto di musica, cantando e suonando più o meno tutti gli strumenti – racconta sul suo sito web -, e stavo per laurearmi in storia con una tesi sul protestantesimo italiano del XVI secolo, ma quando mi sono preso un attimo per darmi un’occhiata dentro ci ho trovato pentole, coltelli e mestoli. Ho quindi deciso di mettermi in cucina a sperimentare, elaborare e soprattutto a cucinare, e a raccontare la storia di questo fuoco continuo, sacro e profano insieme. Senza pregiudizi, lontano dagli integralismi e dalla paura della ‘lesa maestà’ culinaria. Anche perché viaggio. Viaggio cercando nuove avventure, torno avendo trovato nuove ricette”.

La prima apparizione in tv di Lorenzo Biagiarelli è arrivata grazie a RealTime dove ha rivestito in ruolo di giudice in uno spin-off di Cortesie per gli Ospiti dedicato ai Bed and Breakfast. Nello stesso periodo ha pubblicato un romanzo intitolato: Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare. Innamoratissimo della compagnia Selvaggia Lucarelli, è riuscito a conquistare anche Antonella Clerici, con cui ha realizzato diverse dirette su Instagram. Approdato a È sempre mezzogiorno, è apprezzato per le sue ricette originali. La sua passione per la cucina, come ha raccontato lui stesso sui social, ha radici lontane. “Mia madre rincasava dopo di me – ha spiegato – e così, forse per farle una gentilezza o più probabilmente per distrarre il mio stomaco con un diversivo come si farebbe davanti a una tigre a stecchetto da un mese, ho iniziato a preparare il pranzo“.