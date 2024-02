Antonella Clerici dice no a Sanremo: “Io Canto Senior? Spero sia uno scherzo”

Fonte: IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici non condurrà il Festival di Sanremo 2025 dopo l’addio di Amadeus. Nei giorni scorsi si era fatto il nome della conduttrice Rai – che ha già condotto la kermesse musicale ben due volte – in coppia con Alessandro Cattelan ma la diretta interessata preferisce concentrarsi su altro. Sull’impegno quotidiano a È sempre mezzogiorno e su The Voice Senior, due format molto seguiti e di cui Antonellina è tanto orgogliosa.

Antonella Clerici non condurrà il Festival di Sanremo 2025

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Antonella Clerici ha escluso la possibilità di condurre il prossimo Festival di Sanremo insieme ad Alessandro Cattelan: “La verità è che ho risposto a una boutade di Fiorello fatta alle sette del mattino. L’unica battuta che mi sia venuta è stata: “Con te lo farei”. Ma, assolutamente, non ci penso. Dopo il Sanremo di Amadeus anch’io direi di “no”, ma qualcuno lo dovrà pur fare”.

Antonellina ha poi aggiunto: “È chiaro che, avendolo già fatto, so che cosa significa. Ma non ci penso, ho i miei programmi che vanno molto bene. Ecco, chiunque lo faccia deve essere uno, deve essere il comandante, lo dico per esperienza. Altrimenti diventa un caos. E poi penso che Sanremo lo debba fare un conduttore esperto”.

Fuori dai giochi la Clerici, non è chiaro – ad oggi – chi condurrà Sanremo 2025. Si è parlato di Carlo Conti che è già stato direttore artistico di tre edizioni del Festival (dal 2015 al 2017) e di Milly Carlucci, che ha affiancato Pippo Baudo nell’edizione del 1992. Nessuna conferma o smentita al riguardo per il momento.

Tra i possibili nomi di chi condurrà Sanremo 2025 si sta facendo spazio anche l’ipotesi di Marco Liorni, che con l’Eredità su Rai1 sta ottenendo ascolti importanti. Il 58enne romano sarebbe al suo debutto assoluto al Festival. Si è vociferato inoltre di una conduzione a due con Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

Fuori dal ventaglio dei nomi Rai, qualcuno ha ipotizzato il ritorno di Paolo Bonolis, oggi legato a Mediaset. Per lui si tratterebbe, eventualmente, della terza esperienza, dopo quelle nel 2005 (insieme ad Antonella Clerici) e nel 2009 (con la sua storica spalla Luca Laurenti).

Antonella Clerici contraria a Io Canto Senior su Canale 5

Festival di Sanremo a parte, Antonella Clerici non ha particolarmente gradito la scelta di Mediaset di proporre Io Canto Senior, un format molto simile al suo The Voice Senior, che da tempo ottiene buoni risultati. “Spero che sia uno scherzo perché sarebbe il colmo. Prima, ai tempi di Ti lascio una canzone, hanno fatto Io Canto. Poi, dopo che ho fatto The Voice Kids, loro hanno ripreso con Io Canto dopo anni. Se fanno i senior è uno scherzo. Spero, almeno, che i programmi vadano in onda in periodi diversi, altrimenti non faremmo un bel servizio al pubblico”.

Antonella Clerici ha inoltre commentato l’addio di Lorenzo Biagiarelli a È sempre mezzogiorno dopo la vicenda di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi che si è tolta la vita pare a causa di una shitstorm subita sui social: “Voglio molto bene a Lorenzo, è un ragazzo dai mille colori. Credo che abbia fatto una scelta. Siamo un programma leggero e, forse, voleva affrontare temi diversi. Non è colpa sua quello che è successo alla signora, ma penso si sia trovato a disagio, abbia resettato tutto e abbia preso una direzione diversa per la propria carriera. Gli vorrò bene sempre: l’ho scelto, lo conosco“.