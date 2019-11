Piero Barone de Il Volo: età, fidanzata, curiosità

editato in: da

Piero Barone è uno dei componenti de Il Volo insieme a Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Classe 1993, è originario di Naro, un paesino in provincia di Agrigento, e ha due fratelli. Piero arriva da una famiglia molto unita che l’ha sempre spronato a coltivare i suoi sogni. In particolare il cantante ha svelato di essere molto riconoscente a suo nonno Pietro che gli ha pagato le lezioni di canto quando era ancora uno sconosciuto.

La sua grande occasione è arrivata nel 2009 quando ha preso parte a Ti lascio una canzone, programma condotto da Antonella Clerici in onda su Rai Uno. L’intesa con Gianluca e Ignazio è stata immediata e da allora i ragazzi ne hanno fatta di strada. Nel 2015 hanno vinto Sanremo con il singolo Grande Amore, in seguito hanno realizzato diversi tour mondiali. Nel 2019, con l’uscita dell’album 10 Years, hanno festeggiato dieci anni de Il Volo.

Mentre Gianluca Ginoble ha vissuto storie, alcune molto lunghe, con ragazze lontane dal mondo dello spettacolo, e Ignazio è molto riservato riguardo le sue relazioni, Piero ha avuto diverse love story con donne conosciute. In passato è stato legato a Veronica Ruggeri, inviata delle Iene oggi legata a Nicolò De Devitiis, collega ed ex fidanzato di Eleonora Pedron.

Non solo: nel suo curriculum sentimentale c’è anche una storia d’amore con Valentina Allegri, figlia del celebre allenatore Massimiliano. Il legame, iniziato lontano dai riflettori, era stato ufficializzato su Instagram e Piero Barone aveva conosciuto anche la famiglia della studentessa. Poco dopo però l’amore era naufragato e Barone non aveva rilasciato dichiarazioni al riguardo.

Oggi Piero risulta single, così come Ignazio Boschetto, da sempre il più riservato e schivo del gruppo, mentre Gianluca Ginoble a Verissimo ha svelato di essere ancora legato a Francesca, storica fidanzata che spesso segue Il Volo in giro per il mondo.