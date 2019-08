Nicolò De Devitiis, dopo Eleonora Pedron ritrova l’amore con una collega

editato in: da

Nuova storia d’amore per Nicolò De Devitiis, che sembra aver ritrovato la felicità a fianco della bella collega Veronica Ruggeri.

Già da qualche tempo si vociferava che i due stessero insieme: al di là fuori del programma Le Iene, di cui sono entrambi inviati, sarebbero stati visti in più di un’occasione in atteggiamenti piuttosto intimi. Poi le foto insieme, le Instagram Stories e molti altri indizi ancora, che hanno portato tutti ad una sola conclusione: Nicolò De Devitiis ha dimenticato Eleonora Pedron.

Ora, però, la conferma ufficiale sembrerebbe arrivare proprio dal diretto interessato, che per la prima volta ha parlato della sua relazione sentimentale al settimanale Grazia: “Veronica Ruggeri? Non vorrei parlarne, anche per scaramanzia. Ci conosciamo da cinque anni, mi sento bene con lei e finora, per via del lavoro che ci impegna entrambi, non abbiamo mai avuto molto tempo per stare insieme”.

Oramai è certo quindi: i due inviati de Le Iene sono una coppia fissa sia dentro sia fuori il programma. Forse le numerose ore passate insieme, i viaggi di lavoro e la condivisione delle loro rotture sentimentali passate hanno fatto avvicinare Nicolò e Veronica più che mai, fino a renderli davvero molto intimi.

Fino allo scorso anno, infatti, De Devitiis viveva una meravigliosa storia d’amore con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, interrotta senza che nessuno abbia svelato la motivazione. E la Ruggeri, invece, era felicemente fidanzata con il collega Stefano Corti, da cui si è separata dopo ben tre anni di storia. Entrambi sembrano quindi aver trovato nuovamente la felicità dopo due storie finite male. E non è un caso che in queste settimane si siano mostrati assieme sui social più vicini e sorridenti che mai.

Finalmente il mistero sembra essere stato svelato. I due sono più che semplici colleghi che amano trascorrere del tempo insieme, perché sono una coppia a tutti gli effetti. Certo, Nicolò De Devitiis è stato piuttosto cauto nella sua dichiarazione, il che ci fa pensare ad una storia cominciata da poco, ma siamo certe che i due potranno davvero regalarci grandi emozioni in futuro.