Fonte: Mediaset Le Iene

Nuovo appuntamento de Le Iene per martedì 13 febbraio. Il noto programma giornalistico targato Mediaset va in onda in prima serata alle ore 21.20. Sono tanti i temi trattati nei vari servizi proposti, tra quelli più leggeri e altri decisamente di maggior intensità. Alla conduzione, come al solito in questa stagione, la coppia composta da Veronica Gentili e Max Angioni. Spazio in studio anche a un bel po’ di Sanremo, con l’arrivo di Big Mama tra gli ospiti e un servizio sull’intensa settimana vissuta da Geolier. Ospite inoltre anche l’attrice Benedicta Boccoli.

Le Iene e Sanremo

Impossibile non parlare del Festival di Sanremo che si è appena concluso. In studio Big Mama sarà ospite e avrà modo di proporre un monologo, come accade ormai ogni settimana nel programma giornalistico. La copertura del tema sanremese proseguirà però anche con la iena Nicolò De Devitiis.

Questi racconterà infatti la settimana di Sanremo vissuta al fianco di Geolier. Il rapper napoletano ha vissuto un sogno, che qualcuno ha tentato di trasformare in un incubo. Arrivato secondo dietro Angelina Mango, è stato aspramente criticato per la sua vittoria durante la serata dei duetti.

A ciò si sono aggiunte accuse di pratiche illegali sul fronte del televoto. Tanto si è detto e si è scritto, con l’artista cha ha sempre dimostrato grande signorilità nelle risposte. Ha accetatto il responso della sala stampa, che ha fatto fronte comune nel votargli contro, esultando alla sua sconfitta.

“Non fa nulla”, ecco la sua risposta a chi ancora gli chiede di quanto accaduto. A ciò si aggiunge un video che ha pubblicato, nel quale chiede ai propri fan di interrompere la diffusione d’odio nei confornti della collega che, a suo dire, ha “vinto con merito”. Una grande lezione e una finestra aperta sull’animo di un ragazzo giudicato molto in fretta da non chi non si è mai soffermato ad ascoltarlo.

I servizi de Le Iene

Si torna a scherza con l’intelligenza artificiale, stavolta con Gianluigi Donnarumma. La iena Sebastian Gazzarrini, infatti, lo ha falsamente invitato per un’intervista, ma il portiere del PSG e della Nazionale italiana non sa che la sua voce verrà clonata e lui bendato e legato a una sedia.

Il tutto al fine di poter mandare messaggi vocali alla sua rubrica, studiati dalla iena e ricreati a computer con la sua voce. Alla fine il portiere dovrà anche fare una scelta complessa. A chi invierà l’ultimo messaggio: Neymar, Mbappé o Messi? Filippo Roma, invece, proseguirà nella sua inchiesta sul mondo dell’arbitraggio in Italia.

Fonte: Mediaset

Il fischietto anonimo ha sollevato il coperchio su questo mondo, generando non poco clamore. Dopo gli inviti rivolti a Gabriele Gravina, un arbitro attivo durante la stagione 2021-22 ha deciso di metterci la faccia. Nuove accuse mosse nei confronti del designatore Rocchii e sulla vicenda interviene anche Andrea Abodi, ministro per lo Sport. Spazio infine a un’anticipazione della prima puntata della nuova stagioen di Le Iene presentano: Inside. Il programma andrà in onda da giovedì 15 febbraio. Ci sarà l’inchiesta di Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli sul delitto di Arce.