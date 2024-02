Fonte: IPA Big Mama a Sanremo 2024

Big Mama è senza dubbio tra gli artisti più apprezzati del Festival di Sanremo e, al tempo stesso, posti sotto i riflettori. Si è tanto parlato di Marianna Mammone, questo è il suo nome all’anagrafe, nata il 10 marzo 2000 e dunque non ancora 24enne.

Si è gettata nel mondo dell’hip hop italiano nel 2016 e da allora non si è mai fermata. Nel corso degli anni ha poi trovato un’anima gentile con la quale condividere il percorso. Il suo nome è Maria Lodovica Lazzerini e di seguito proviamo a conoscerla meglio.

Chi è la fidanzata di Big Mama

Considerando la fama cui sembra destinata Big Mama, di Maria Lodovica Lazzerini si farà un gran parlare con il titolo “fidanzata di”. Il suo è però un ruolo cruciale, al di là dell’essere la compagna della nota artista. È infatti un’eccellente autrice e in questo Festival di Sanremo 2024 c’è anche la sua mano.

Il suo nome d’arte è AILO ed è una cantautrice classe 2000, nata a Massa. Sul palco come in studio, però, non usa soltanto la sua voce, anzi. È infatti una polistrumentista, in grado di suonare chitarra, pianoforte, basso e ukulele. Si è avvicinata al mondo della musica quando era molto piccola. Ha seguito due differenti percorsi, proseguiti in maniera parallela, tra palco e Conservatorio.

Ha avuto la chance di lavorare sotto l’etichetta discografica Hokuto Empire, dopo aver conosciuto Francesco Facchinetti nel 2020. Dopo un anno, con distribuzione Sony, è nato il progetto AILO, con la pubblicazione dei singoli Non mi va e Sfiga, usciti nel 2021.

Un passo dopo l’altro, nel 2022 ha pubblicato altri due brani, dando dimostrazione dell’ampio ventaglio dei temi trattati nella sua musica. Racconta il suo mondo e quello della sua generazione, con tutti i colori e le ombre che li contraddistinguono.

Al suo fianco ha trovato Big Mama ed è nato l’amore, oltre che una solida collaborazione. I due loro percorso però proseguono paralleli, come dimostra l’uscita a maggio dello scorso anno di Lividi. Tutt’altro che “la fidanzata di”, dunque.

La canzone di Sanremo

Big Mama si è presentata a Sanremo 2024 con il brano La rabbia non ti basta. A questo ha lavorato a quattro mani proprio con la sua metà, Maria Lodovica Lazzerini. Nel corso di una conferenza stampa, infatti, l’artista ha raccontato così tutta la propria emozione: “Questa canzone è nata per l’esigenza di comunicare qualcosa. Si è trattato di una sessione di studio veloce. In due o tre ore avevamo già il pezzo. Ho scritto io il testo e ci tengo molto. In studio c’era anche la mia ragazza, che è una bravissima autrice. Mi ha aiutata con le melodie. Sentire il suo nome accanto al mio prima di salire sul palco sarà splendido”.

Attraverso un post su Instagram, anche Maria Lodovica Lazzerini si è espressa, pubblicando una dedica d’amore: “Grazie per avermi permesso di entrare in punta di piedi nella tua storia e di lasciare qualche pezzetto di me. Sono così grata e fiera di te”.