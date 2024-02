Cosa accadrà nella nuova puntata de Le Iene, in onda martedì 6 febbraio. Ecco le anticipazioni dei servizi più attesi, compreso quello con l'arbitro anonimo

Nuovo appuntamento con Le Iene Show, in diretta nella serata di martedì 6 febbraio. Messa in onda a partire dalle ore 21.20, mentre gran parte d’Italia avrà lo sguardo rivolto al teatro Ariston. Ci sarà infatti la prima serata del Festival di Sanremo 2024, l’ultima condotta da Amadeus.

Mediaset risponde alla kermesse musicale con il ben noto programma d’approfondimento giornalistico, che promette di far discutere. Basti pensare alle nuove rivelazioni, già tanto attese, del misterioso arbitro di serie A.

Le Iene, anticipazioni 6 febbraio

Max Angioni e Veronica Gentili tornano alla conduzione de Le Iene. La coppia ha dimostrato di funzionare alla grande, coprendo al meglio il vuoto lasciato da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. In questo appuntamento ci sarà un ospite speciale, il noto cantante e autore Gio Evan.

Numerosi i casi di grande interesse, dei quali di certo si parlerà nei giorni seguenti. Sarà presentato un servizio di Antonino Monteleone, che riaprirà la discussione sul caso Pifferi. Il tutto incentrato su un’accusa di maltrattamento rivolta a Viviana Pifferi. Grande attesa per scoprire quali nuove rivelazioni ci saranno in merito.

Si ripartirà proprio dalle dichiarazioni della sorella di Alessia Pifferi. Fino a oggi è stata accusata dalla morte per stenti della piccola Diana, di appena 18 mesi. Le Iene però proveranno a gettare luce sulla vicenda, svelando qualcosa di inatteso.

Il caso arbitri

Considerando quanto il calcio abbia un peso sul pubblico italiano di massa, è facilmente comprensibile come i servizi di Filippo Roma rappresentino un richiamo enorme per il pubblico de Le Iene.

Anche chi non guarda il programma, infatti, sa bene di cosa si parla. I video hanno fatto il giro del web, con immagini dell’arbitro sconosciuto, che continua a fare dichiarazioni scottanti sul sistema arbitrale di serie A.

Il mondo del giornalismo si è spaccato in merito. Da una parte chi critica fortemente chi sceglie di non metterci la faccia. Dall’altra, invece, chi vorrebbe che tutto ciò andasse fino in fondo, scoperchiando un presunto sistema.

Nella puntata del 6 febbraio ci sarà il terzo appuntamento con l’arbitro misterioso, che giorni fa ha svelato il contenuto del discorso del designatore Rocchi il giorno seguente il clamoroso servizio d’esordio.

L’uomo ha svelato presunte anomalie ravvisate nell’AIA e nella CAN, tanto di serie A quanto di serie B. Intrecci politici che hanno ripercussioni sulla gestione del VAR, ad esempio, e in generale sull’equilibrio del campionato.

Dopo la messa in onda del primo servizio, di fatto ha avuto inizio una caccia all’uomo. L’arbitro misterioso ha spiegato di non poter in alcun modo svelare la propria identità, dal momento che il sistema lo radierebbe di certo.

All’interno della Commissione Arbitri nazionale, però, il processo di individuazione è partito e prosegue con interesse generale: “C’è uno stato di agitazione tangibile. Molti hanno dei sospetti e ognuno formula proprie ipotesi su chi sia la talpa”. Queste le parole della “gola profonda” a Le Iene.

“Ci sono tanti colleghi che si sono mostrati solidali con l’arbitro anonimo e hanno condiviso i contenuti espressi nel servizio”. Come detto, Rocchi ha indetto una riunione speciale il giorno seguente. Circa 160 arbitri collegati via zoom. Tutti invitati a non farsi coinvolgere emotivamente, proseguendo con il proprio lavoro al massimo in campo.

Stando alla sua versione dei fatti, si tratta soltanto di una messa in scena. Qualcosa di mediatico per attaccare lui e gli arbitri in toto: “Ha detto però che se la talpa dovesse davvero esistere, prima della fine della stagione andrà da lui, chiederà scusa e dirà che ha fatto una stupidaggine”.