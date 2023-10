Gio Evan è un poeta contemporaneo che offre degli spunti di riflessioni preziosi: le sue frasi sono una certezza in un mondo in cui regna il caos

Fonte: Getty Images Le migliori citazioni del poeta e cantante Gio Evan

Gio Evan è un artista che si può definire a tutto tondo, le sue frasi compongono poesie, canzoni e romanzi che lasciano il segno. Nonostante la sua giovane età, classe 1988, riesce a dare voce alla sua anima e a entrare nel cuore di persone di tutte le età. La sua versatilità è fonte di ispirazione per coloro che non riescono a trovare le parole giuste per esprimere i propri sentimenti.

Parla di svariati argomenti e riesce a leggere i bisogni di una società che non ha più certezze e molti punti fermi. Le sue opere sono un faro in mezzo al mare, una bussola che aiuta a trovare la via quando ci si sente persi. Leggerle non è solo un piacere da un punto di vista formale, ma uno spunto di riflessione sulla complessità della vita.

Ecco allora che DiLei propone una raccolta degli aforismi e delle citazioni migliori per permettere alle proprie lettrici e ai propri lettori di pensare con la propria testa, senza rinunciare a una guida preziosa come può essere un poeta.

Gio Evan, frasi sui bambini

Gio Evan, nelle sue frasi e nella sua anima, ha conservato la purezza di un bambino, la saggezza di un figlio che ascolta gli insegnamenti dei genitori perché in loro ha la massima fiducia. Quella che non si avrà più per nessuno, nemmeno per l’amore più importante della propria vita. Leggere le sue riflessioni sull’infanzia strappa un sorriso e, allo stesso tempo, mette un po’ di nostalgia. Di desiderio di rivivere quei pomeriggi infiniti, ascoltando le parole dei propri supereroi (molto più forti di Superman e Hulk messi insieme).

Papà mi diceva, “Per capire chi è un buon amico, organizza una festa. Fai una festa bellissima, prendi buone birre e dei vini sopra i 13, prendi del buon cibo, e che la musica di sottofondo sia bella e che possa accogliere tutti. Mettila alta da poter far dire ‘Bellissimo sto pezzo! Che gruppo è?’

Ma non troppo alta, lascia che i vostri dialoghi non vengano coperti dagli assoli.

“Invita amici”, mi diceva, “Invitane tanti, invita tutti gli amici che conosci e poi, finita la festa, lascia che ognuno prenda la via che preferisce.

Non forzare mai nessuno a rimanere, non convincere, non prolungare mai la festa che le feste hanno origini più antiche di noi, sanno loro quando finire. Tu saluta e augura la buonanotte a tutti e osserva, osserva bene chi di sua volontà resta ad aiutarti, chi ti aiuterà a lavare i piatti, chi ti aiuterà a rimettere a posto, a sistemare le cose.

Questi saranno i tuoi buoni amici, quelli che non ti staranno accanto quando la musica e il vino gioiranno con le tue buone lune.

Questi sono i buoni amici, quelli che rimarranno anche quando la tua vita avrà da offrire solo briciole e disordine”. “E alla fine di tutto”, mi diceva papà, “Ricorda, alla fine di ogni bellissima festa, alla fine di ogni momento epico, di ogni grande successo e di ogni impresa riuscita, vedrai che accanto a te resteranno sempre pochissime persone ma quelle pochissime, ricordalo sempre, Valgono tutto”.

Ma non troppo alta, lascia che i vostri dialoghi non vengano coperti dagli assoli. “Invita amici”, mi diceva, “Invitane tanti, invita tutti gli amici che conosci e poi, finita la festa, lascia che ognuno prenda la via che preferisce. Non forzare mai nessuno a rimanere, non convincere, non prolungare mai la festa che le feste hanno origini più antiche di noi, sanno loro quando finire. Tu saluta e augura la buonanotte a tutti e osserva, osserva bene chi di sua volontà resta ad aiutarti, chi ti aiuterà a lavare i piatti, chi ti aiuterà a rimettere a posto, a sistemare le cose. Questi saranno i tuoi buoni amici, quelli che non ti staranno accanto quando la musica e il vino gioiranno con le tue buone lune. Questi sono i buoni amici, quelli che rimarranno anche quando la tua vita avrà da offrire solo briciole e disordine”. “E alla fine di tutto”, mi diceva papà, “Ricorda, alla fine di ogni bellissima festa, alla fine di ogni momento epico, di ogni grande successo e di ogni impresa riuscita, vedrai che accanto a te resteranno sempre pochissime persone ma quelle pochissime, ricordalo sempre, Valgono tutto”. Mamma e papànon mi hanno mai dettoche dovevo essere buono con gli altri bambini che dovevo portare rispetto ai più grandi come agli animali e ai compagni di scuola non mi hanno mai detto devi dire grazie, si dice per favore non mi hanno mai detto adesso corri a chiedere scusa, sono stati loro i primi ad essere buoni con gli altri bambini, gentili con gli adulti e a chiedere scusa ogni volta che facevano qualche cazzata sono stati loro i primi a dire grazie quando gli veniva offerto qualcosa, i primi ad accarezzare un animale quando nelle nostre passeggiate domenicali si andava a prendere il gelato sul corso, ed io ho imparato dalle cose che ho visto ho praticato l’esempio, mai la voce mamma e papà non mi hanno mai detto che una persona in difficoltà va sempre aiutata, che il mare non si sporca mica è una discarica, che non esistono gli stranieri perché i terreni sono tanti ma la terra è solo una sono stati i primi a correre incontro al grido di uomo, al grido di pianto hanno gettato le cartacce nei cestini della spiaggia anche quando il rifiuto non era loro, ed io ho imparato dalle cose che ho visto ho praticato l’esempio, mai la voce mamma e papà, quando ero piccolo e li vedevo fumare, mi dicevano che faceva male che per nessuna ragione al mondo avrei dovuto cominciare, e mentre mi accendo una sigaretta sorrido perché avevano ragione ma ho imparato dalle cose che ho visto ho praticato l’esempio, mai la voce i bambini imparano dalle cose che fate non da quello che dite, praticate la meraviglia in silenzio, muovetevi in poesia date all’amore il movimento, non siate il consiglio, siate l’esempio.

Gio Evan, frasi sulla felicità

Le frasi sulla felicità possono sembrare scontate, alcune forse lo sono. Ma quelle di Gio Evan, no: le sue frasi sono un raggio di sole nell’oscurità, una riflessione nei momenti difficili che aiuta a ritrovare la via di casa e il coraggio di esplorare ciò che non si conosce e che, per questo, si teme più di ogni altra cosa al mondo.

Non capitano tutti i giorni, son così preziosi gli stupori.

State accanto a chi vi fa sentire qualcuno quando non vi sentite nessuno.

E il tempo ci ha insegnato che non tutti i tempi sono preziosi, ma il nostro sì.

Io ci provo ad andare d’accordo con me stesso ad ascoltarmi a prendetemi cura di me però sono più bravo a farmi i dispetti.

Una pizza, una siga, un tramonto, un vino: con te mi va di fare il semplice.

L’importante non è chi sei adesso, ma quante meraviglie sei disposto a fare per diventare il tuo migliore cambiamento.

Amami diversamente, non portarmi a ballare, fai di me la musica di tutto e io farò di te la danza di ogni mia cosa.

Vorrei un biglietto, sicuramente un treno, un aereo per cercare i sogni di altra quota.

Abbiamo bisogno di ritornare all’abbraccio, capire bene che due persone che si abbracciano viste da lontano sembrano un gigante.

Il tuo successo si misura da quanto dà fastidio a chi ancora non ha voglia di mettersi in cammino.

Oggi entriamo nel mondo del “Coraggio” e scopriamo di cosa è composta questa parola coraggiosa.

Ma tu lo sai che a volte ti penso sempre, e perdo di vista il mondo ma non con te?

Non ho voglia di stare insieme a chi non ha mai voglia di stare da solo.

Che forse non è la terra che gira intorno al sole, forse è la terra che ci gira intorno a noi soli.

Le passeggiate sembrano accorciate, le risate diventano ad alta voce, e si può brindare in due.

Ti meriti una chiacchierata fino all’alba e un bacio con ancora la forza di far arrossire.

E poi ti attorcigli i capelli cerchi la scelta giusta tra i boccoli che ti fai a mano, perché è attorcigliandosi i capelli che si sciolgono i pensieri giusti.

Mio padre mi diceva che per fare felice una donna non ci vuole molto, ma ci vuole molto.

Ricorda: un cuore spezzato ne diventa due.

Se mi guardi ancora in quel modo sono costretto a non dormire più,

a imparare a sognare da sveglio.

Stai attenta a quello che mi dici, abbi cura delle parole, dosale bene, scegli quelle giuste, quelle che ti esplodono da dentro, quelle che senti fin giù alla pancia, dimmi solo quelle che crede il tuo cuore.

Fuori era solo tempesta, bufera, tornado, cicloni, uragani, ma eravamo vicini ed era questo, nonostante tutto, il nostro momento giusto.

La critica di chi sta facendo meglio di te non è critica, è consiglio. La critica di chi non sta facendo meglio di te non è critica, è invidia.

Quando ti affidi alla vita, la vita si prende cura di te.

E non importa se è la scelta giusta o è quella sbagliata, quello che fai tu è sempre meraviglioso.

Mica so vivere io…Mi faccio male in un niente. Ma che palle еssere esile.

Ho la felicità che mi si incastra sempre nelle cose che ho paura di fare.

E voglio farmi scivolare il mondo addosso, E non scivolare sempre io.

Tu negli occhi di non so quale colore hai un sacco di discoteche

e a me prima di baciarti viene spontaneo ballare un po’.

L’amore si scopre solo in mezzo al temporale, ammiro i vostri punti fermi ma ho bisogno di viaggiare.

Ti andrebbe di venire con me a perdere treni che passano solo una volta nella vita? Così da farcela insieme a piedi, piano pianissimo, io e te.

Io contro vento, io contro tempo, contro me stesso.

La mia casa rimbomba di te oggi come ieri, ti vengo a cercare perché sto bene con te, perché ho bisogno della tua presenza.

Gio Evan, frasi sull’amicizia

Gio Evan è una fonte inesauribile di frasi sull’amicizia. Sì, anche questo è un argomento che sente molto vicino a sé e con il quale entra in connessione con chi lo legge e prende ispirazione dai suoi pensieri per trovare il proprio posto nel mondo senza sentirsi sbagliato in ogni circostanza. E chi trova un amico trova anche un alleato per affrontare la valle della solitudine che spesso è la vita.

Non riesco a trovare un punto d’incontro tra me e la gente normale.

Ho bisogno di un amico, del vino a centro tavola, di servire prima lui, partecipare alla meraviglia del suo brindisi.

Scendo, lei no. La guardo da fuori, mi guarda da dentro. Mi giro, lei no.

Il segreto è questo. Bisogna diventare le due “E”. Quella con l’accento per essere e quella senza per unire.

L’unica strada sbagliata è quella che ci allontana.

Non tenermi testa, tienimi il cuore.

Sei fatta dell’anatomia più semplice, tu, rispondi bene alla vita, le gambe camminano, i denti sorridono, le mani dirigono l’orchestra, la testa pensa e con il cuore ribalti tutto.

Tu vali un amore che ti faccia da fratello da amica e da dottore che ti faccia da sveglia da tempesta e da usignolo che sia la rondine che ti prepara alla primavera che sia l’amaca per i tuoi agosti la terra per la tua corsa.

Non sono io ad essermi arreso ma tu ad aver fatto in modo che io iniziassi a lottare per altro.

I miei punti di sospensione non sono come i tuoi, io quando li uso e perché dopo viene l’abisso, dopo, io, divento l’apnea.

Cerco la verità perché le ho già sentite tutte le scuse di chi non ha le palle.

Non innamorarti di me che poi stai male, e avrai fame ma non sarà fame, cercherai risposte nel frigo ma non saranno in frigo.

Coprimi le spalle, il mondo che lascio dietro è sempre molto freddo.

Mi sei cara perché non sei mai scontata.

E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri.

Solo per oggi, e dico solo per oggi, chiamami amore, puoi chiamarmi amore solo per oggi?

Gio Evan, poesie

Che siano poesie, testi di canzoni o qualsiasi altra forma d’arte, Gio Evan va dritto al punto e regala delle frasi che arricchiscono la società. Leggere le sue parole è un esercizio di riflessione prezioso, perché alla fine ci si sente più ricchi. E questo accade al di là dei beni materiali che si posseggono.

Che poi le passeggiate

aiutano pure ad innamorarsi di più

mi diceva

perché quando si cammina

i pensieri stupidi scorrono via

e rimane solo il presente

la bellezza del giorno.

aiutano pure ad innamorarsi di più mi diceva perché quando si cammina i pensieri stupidi scorrono via e rimane solo il presente la bellezza del giorno. Voglio, vorrei

sapere di te

dimmi di te

dimmi tutte le cose

che i tuoi amanti

stupidamente

si sono fatti sfuggire.

sapere di te dimmi di te dimmi tutte le cose che i tuoi amanti stupidamente si sono fatti sfuggire. Voglio un amore lentoche prenda le cose con calmache si posi sugli sguardi che senta nelle ossa il cambio di stagione.

Se c’è un posto bello, sei teTi ci devo portareSe c’è un posto bello, sei te Mi ci devi portare