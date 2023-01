Frasi sulla felicità: profonde e vere

Fonte: iStockphoto Frasi sulla felicità: citazioni e aforismi

Da sempre ci si interroga sul significato della felicità, su cosa si prova in quei momenti che sono totalmente perfetti, su come fare a tenere stretta quella sensazione non lasciandola sfuggire via.

Perché la gioia, quella vera e totale, è così rara e preziosa che va custodita con cura. Ci sono frasi sulla felicità che pongono l’accento proprio su questo: alcune divertenti, altre profone, altre ancora dette da grandi personaggi del mondo dello spettacolo come, ad esempio, l’attore Roberto Benigni.

Parole potenti, in grado di farci riflettere e di darci modo di poter comprendere a fondo quello che significa davvero essere felici e come fare per mantenere quella emozione a lungo nel proprio cuore.

Frasi sulla felicità divertenti

Quando si parla di felicità non si deve per forza avere toni seri, in fondo questo sentimento è sinonimo di gioia e quindi è anche giusto poterne ridere. Ragione per cui le frasi sulla felicità divertenti sono perfette per mettere allegria, ma anche per ironizzare nei momenti bui, quando sembra che tutto vada storto e che la felicità sia solo un miraggio lontano.

Citazioni e aforismi famosi, che strappano una risata e che fanno guardare alle cose con un animo più leggero: ecco le frasi sulla felicità divertenti.

Il denaro non dà la felicità, ma procura una sensazione così simile alla felicità, che è necessario uno specialista molto avanzato per capirne la differenza. (Woody Allen)

Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozza del metrò. (Marylin Monroe)

Se la felicità è dietro l’angolo, la mia vita è un cerchio. (Charles M. Schulz – Charlie Brown)

La vita è una pazza trapunta di sofferenza e gioia. (Jonathan Lockwood Huie)

La vita sarebbe una tragedia se non fosse divertente. (Stephen Hawking)

C’è un oceano di motivi per essere felici, ma bisogna saper nuotare per scoprirlo. (Louise Michel)

La vera gioia costa poco: se è cara, non è di buona qualità. (François-René de Chateaubriand)

Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno. (Oscar Wilde)

Chiedetevi se siete felici e cesserete di esserlo. (John Stuart Mill)

Frasi sulla felicità Benigni

Roberto Benigni è uno di quegli artisti che hanno la capacità di arrivare al cuore delle persone. Lo fa con i suoi film, che riescono a essere divertenti e al tempo stesso a commuovere fino alle lacrime. Lo fa con le sue parole, semplici, che arrivano in maniera immediata, colme di tantissima verità. E le frasi sulla felicità di Roberto Benigni sono tante, perché in fondo è quello il sentimento che inseguiamo per tutta la vita, anzi è un insieme di sentimenti che possono essere tutti raggruppati sotto il termine di gioia. Quando si parla di felicità si parla di amore, di famiglia, di piccole grandi cose che ci regalano il sorriso. Ecco che Benigni è riuscito a prendere questo caleidoscopio di emozioni e a trasformarlo in parole bellissime e potenti, frasi sulla felicità di cui fare tesoro.

Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste. Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso, continua a sorridere. Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo.

La felicità, sì, la felicità, a proposito di felicità, cercatela, tutti i giorni, continuamente, anzi chiunque mi ascolti ora si metta in cerca della felicità ora, in questo momento perché è lì, ce l’avete, ce l’abbiamo, perché l’hanno data a tutti noi.

Ce l’hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l’hanno data in regalo in dote, ed era un regalo così bello che lo abbiamo nascosto, come fanno i cani con l’osso quando lo nascondono, e molti di noi l’hanno nascosto così bene che non sanno dove l’hanno messo, ma ce l’abbiamo.

Ce l’avete, guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all’aria, i cassetti i comodini che c’avete dentro e vedete che esce fuori, c’è la felicità, provate a voltarvi di scatto magari la pigliate di sorpresa ma è lì, dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei. Fino all’ultimo giorno della nostra vita, e non dobbiamo avere paura nemmeno della morte, guardate che è più rischioso nascere che morire eh.. non bisogna aver paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero, saltate dentro all’esistenza ora, qui.

Quando si ride ci si lascia andare, si è nudi, ci si scopre. Quando uno ride, vedi un po’ la sua anima. E poi quando si ride ci si muove, ci si scuote. Ci si scuote come un albero e si lascia per terra le cose che gli altri possono vedere e magari cogliere. Gli avari e coloro che non hanno niente da offrire, infatti, non ridono.

La felicità non sta nell’assenza dei contrasti, ma nell’armonia dei contrasti. È questa armonia a essere costruttiva. Se uno vedesse quello che ero vent’anni fa non mi riconoscerebbe.

Frasi sulla felicità nelle piccole cose

Grandi traguardi, successi, la perfezione rincorsa a tutti i costi… è questa la felicità? No, la felicità è quella che si trova soprattutto nelle piccole cose perché è quando si riesce ad apprezzare ogni piccolo dettaglio della vita che si comprende e si impara a godere davvero di ciò che abbiamo e che ci circonda. Imparare ad apprezzare le cose intorno a noi non è sempre facile, anche se dovrebbe essere scontato, ma la verità è che spesso ci sfugge ciò che abbiamo e ci dedichiamo ai grandi sogni trascurando quelli piccoli, che poi sono il punto di partenza e sono la base solida su cui poggiare le fondamenta della nostra esistenza.

Le frasi sulla felicità nelle piccole cose ci ricordano di trovarla in quello che ci sta intorno, che diamo per scontato, che sembra ovvio ma che – invece – è un grande dono.

Le cose più importanti per essere felici sono l’avere qualcosa da fare, qualcosa da amare e qualcosa in cui sperare (Joseph Addison)

A scuola mi domandarono cosa volessi essere da grande.

Io scrissi “Essere felice”.

Mi dissero che non avevo capito il compito,

e io risposi che loro non avevano capito la vita.

(John Lennon)

Ogni giorno dì a qualcuno che c'è in lui qualcosa che ammiri e apprezzi.

Ti accorgerai che occorrono meno di due secondi per far felice una persona. (Richard Carlson)

Ti accorgerai che occorrono meno di due secondi per far felice una persona. (Richard Carlson)

L'amicizia è il massimo alimento della felicità umana (Prospero Viani)

La felicità non è fare tutto ciò che si vuole, ma volere tutto ciò che si fa (Friedrich Nietzsche)

Colui che è felice farà felici anche gli altri, chi ha coraggio e fiducia non sarà mai sopraffatto dalla sventura. (Anna Frank)

Ci sono persone che entrano nella tua vita per farti felice e altre per cambiare la tua idea di felicità. E non è la stessa cosa. (Fabrizio Caramagna)

La felicità è accarezzare un cucciolo caldo caldo, è stare a letto mentre fuori piove, è il singhiozzo dopo che è passato (Charles M. Schulz)

Ricorda che le persone più felici non sono quelle che hanno di più, ma quelle che danno di più (H. Jackson Brown)

C’è un’ape che si posa su un bottone di rosa:

lo succhia e se ne va…

Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa.

(Trilussa)

lo succhia e se ne va… Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa. (Trilussa) Che farci se avete trent’anni e, svoltando l’angolo della vostra strada vi sentire sopraffatte d’improvviso da un senso di felicità – una felicità assoluta – come se aveste inghiottito un frammento luminoso di questo tardo sole pomeridiano, che vi arda giù nel fondo, mitragliandovi di una piccola gragnuola di raggi in ogni particella, in ogni dito della mano e del piede? (Katherine Mansfield)

Sono convinto che cerchiamo la felicità nel posti sbagliati ed abbiamo riposto le nostre speranze su persone o cose che, semplicemente, non possono soddisfarci. Per quanto mi riguarda, sullo specchio sopra il lavandino ho scritto questa frase: “Ecco il viso della persona da cui dipende la tua felicità”. (John Powell)

Io mi accontento di essere serena nel tempo; la felicità sono attimi, e quando arrivano me li prendo senza esitare. (Alda Merini)

Frasi sulla felicità brevi

Le frasi sulla felicità brevi sono piccole perle di saggezza da tenere sempre con sé come un compendio da sfogliare ogni giorno. Sono corte, ma questo non influisce sul loro messaggio che resta comunque profondo e importante.

Le citazioni e gli aforismi sulla felicità, scritti da pensatori e pensatrici famose, corti e belli.

La felicità è un dono e il trucco è non aspettarla, ma gioire quando arriva. (Charles Dickens)

La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta. (Confucio)

La vera felicità è non aver bisogno di felicità. (Lucio Anneo Seneca)

La felicità è il fine ultimo dell’esistenza umana. (Aristotele)

L’uomo è infelice perché incontentabile. (Giacomo Leopardi)

Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità (Pablo Neruda)

L’immaginazione è la prima fonte della felicità umana. (Giacomo Leopardi)

Libertà e felicità non si trovano in nessun luogo al di fuori di voi. (R. Bach)

La vita è felicità, meritala. (Madre Teresa di Calcutta)

La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. (Marco Aurelio)

Cercare la felicità in questa vita, ecco il vero spirito di rivolta. (Henrik Ibsen)

La felicità è conoscere e meravigliarsi. (Jacques Cousteau)

La felicità è un mosaico fatto di piccoli pezzi (Charles Dumercy)

La felicità è essere se stessi, profondamente, veramente, senza compromessi, anche a costo di essere infelici. (Alberto Moravia)

Ridere spesso, aiutare gli altri: questo è il segreto della felicità. (Gianluca Vialli)

La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia. (Mahatma Gandhi)

Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. (Guillame Apollinaire)

Frasi sulla felicità in amore

L’amore è uno dei sentimenti che fanno raggiungere la felicità. Non solo quello romantico, ma in tutte le sue sfumature. Che sia per la famiglia, gli amici, oppure i figli, quando si prova questo sentimento ci si sente gioiosi. Le frasi sulla felicità in amore ci ricordano quanto sia importante un rapporto sano, che ci arricchisce e che cambia in meglio la nostra vita.