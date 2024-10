Fonte: iStock Le migliori frasi e gli aforismi per augurare buona domenica

Dopo una settimana fatta di stress, impegni e tante attività è arrivato il momento di celebrare il giorno del riposo con le frasi per augurare buona domenica.

Un giorno speciale, in cui alzarsi più tardi, dedicarsi ai propri hobby e regalarsi un po’ di relax lontano dal lavoro e dagli obblighi.

DiLei ha raccolto le frasi per augurare buona domenica più belle, divertenti ed emozionanti da dedicare e da dedicarsi.

Buona domenica: le frasi più belle

La domenica da sempre è un giorno speciale. Un momento da dedicare a ciò che si ama di più, dagli hobby agli affetti, per ricaricare le batterie e ritrovare le energie dopo una lunga settimana fatta di problemi, di impegni lavorativi, stress e pensieri.

Per questo è bello augurare buon week end alle persone che si amano dagli amici ai propri familiari, per vivere giorni spensierati e stupendi.

Vivi con il sorriso questa domenica, dedicati alle tue passioni, sorridi e divertiti! Ti auguro una giornata meravigliosa!

Oggi ricordati di contare tutte le cose fortunate che hai, non i tuoi problemi. In questa domenica ti auguro tanta felicità per tornare alla settimana pieno di energia!

Che questa giornata sia un’esplosione di serenità e gioia. Ti auguro buona domenica!

Smettila di fare programmi, smettila di preoccuparti. Perciò siediti e rilassati: questa domenica è tutta per te! Buona giornata!

Goditi questa bellissima giornata di riposo… Buona Domenica!

Aspettare tanto la domenica per poter dormire di più, per poi svegliarsi comunque presto! Questa è per me la domenica! Buona giornata!

Svegliati, sorridi e accogli questa bellissima domenica mattina! Buona giornata!

Possa questa domenica portarti una pace infinita e tanta gioia! Ti auguro di vivere una giornata luminosa insieme ai tuoi cari!

Liberati da ogni preoccupazione e goditi questa giornata! Buona domenica!

Che questa domenica essere come l’hai immaginata: felice e stupenda! Buona domenica!

La domenica è una giornata fatta per dormire, mangiare e per lamentarsi del fatto che presto sarà lunedì! Buona Domenica!

Apri le porte del cuore e lascia entrare la serenità di questa stupenda domenica! Buona giornata!

Oggi è domenica, dunque ricorda: qualsiasi cosa tu scelga di fare assicurati sempre che ti renda davvero felice! Buona giornata!

Prendi in mano la tua vita, sorridi e preparati a rendere questa domenica strepitosa!

Ah, che bella la domenica! Il giorno giusto per rimandare tutto: le pulizie, le lavatrici da fare e i capi da stirare!

Fonte: DiLei

Lasciati alle spalle tutti i pensieri, lo stress e i brutti ricordi di questa settimana! Oggi è domenica, il momento per ricaricarti e vivere una splendida giornata!

Riempi di positività il tuo cuore e sorridi. Ti auguro tanta felicità in questa domenica!

So che per te è stata una settimana davvero frenetica, però è finalmente terminata! Dunque goditi la domenica e rilassati, cancellando ogni pensiero negativo!

Non esistono delle persone pigre, solamente dei divani che sono troppo comodi! Buona Domenica!

Danza sempre al ritmo della vita e ricordati di goderti tutto quello che il mondo decide di offrirti. Buona domenica!

Volevo solamente farti sapere che tu sei nei miei pensieri in questa splendida domenica. Buona giornata!

Lascia che la bella atmosfera di oggi possa aiutarti a aggiungere tutti i tuoi sogni! Buona Domenica!

Buona domenica a chi è sempre sorridente e positivo, a chi ha una parola gentile per tutti e un piccolo gesto! Buona domenica!

Non attendere per forza il futuro oppure un’altra settimana. Realizza ora i tuoi sogni! Sei meraviglioso, ma soprattutto sei capace di tutto. Ti auguro una buona domenica!

Che la tua domenica essere sempre piena di sole e di tante risate!

Ti auguro di trascorrere una domenica senza lacrime, dubbi o preoccupazioni!

In questa domenica ricorda: qualsiasi cosa tu faccia e in qualunque luogo tu vada, porta con te sempre un sorriso e tantissimo buon umore. Buona domenica!

Che la magia di questa domenica possa riempirti di gioia. Buona domenica!

Buona domenica a te che sei la persona più sorprendente nell’universo. Mi auguro che la tua giornata sia piena di gioia!

Domenica e divano: due parole che iniziano con la “D”. Secondo me non è un caso. Non trovi?

Prendi la tua vita fra le mani e ricordati di rendere questa domenica favolosa!

La domenica è una giornata fatta per stare fra le lenzuola, con coccole e cioccolato caldo. Buona Domenica!

Dio lavorò ben sei giorni e il settimo decise di riposarsi. Tu non puoi essere da meno! Fai come lui! Buona Domenica!

Che questa giornata possa essere un assaggio della splendida settimana che verrà! Buona domenica!

Oggi è domenica perciò comportarti di conseguenza: resta tutto il giorno in pigiama, ascolta della buona musica e fai un bel pisolino!

Oggi è domenica: fai splendere il sole che è dentro di te. Buona giornata!

Attenzione: se vai a dormire la domenica arriverai al lunedì!

I giorni migliori? Senza dubbio sono quelli che iniziano senza il suono di una sveglia… Buona Domenica!

Le domeniche mattine sono fantastiche! Ci permettono di riempire cobn nuove speranze e sogni le nostre anime. Buona Domenica!

Circondati sempre di persone positive, lasciando che le belle emozioni rendano indimenticabile questa giornata. Buona domenica!

Che la tua domenica sia piena di cose belle, divertimento e tante risate!

La domenica è arrivata! Prendi un buon libro, bevi una tazza di caffè, guarda un bel film e rilassati, godendoti la giornata.

Che questa giornata possa portarti mille e più motivi per sorridere, donandoti le giuste energie per il resto della settimana. Buona domenica!

Fonte: DiLei

Frasi famose per augurare buona domenica

Non c’è niente di meglio durante il week end che augurare buona domenica a chi si ama. Se consideri qualcuno importante per te puoi usare le citazioni e gli aforismi famosi che celebrano questa giornata così speciale.

Da Antonello Venditti a Papa Bergoglio, sono tantissime le personalità che hanno parlato della domenica e della sua bellezza, fra sveglie tardi, consapevolezze, sorrisi e l’affetto delle persone amate.

La domenica è il giorno del Signore: troviamo il tempo di stare con Lui. (Jorge Mario Bergoglio)

Tutti dobbiamo portare in spalla il nostro fardello, ma è meglio farlo quando non indossiamo il vestito della domenica. (Woody Allen)

Il lunedì ti giustifichi col lavoro che fai, ma la domenica che scusa hai? Orrenda domenica, nemica dell’umanità. (Saul Bellow)

Se vogliamo catturare la felicità con sicurezza, in una certa domenica, in una certa vacanza, quasi sempre saremo delusi. Perché il nostro desiderio cresce smisuratamente, diventiamo impazienti e qualunque contrattempo finisce per amareggiarci. In questa situazione non potremo mai essere felici. Per essere felici dobbiamo saper accettare l’insuccesso e la sfortuna, non aspettarci nulla, allora la felicità ci appare. (Francesco Alberoni)

Di Domenica, il mondo esiste un po’ meno. (François Bon)

Non solo Dio non esiste, ma provate a trovare un idraulico la domenica! (Woody Allen)

La domenica porta via tutta la ruggine della settimana.

(Joseph Addison)

(Joseph Addison) Domenica: la prova generale della pensione. (Luca Goldoni)

Le settimane finiscono sempre in una domenica. La domenica bisogna sedere sul canapè, con la fidanzata vicina. (Fausta Cialente)

Se volete che il mondo intero venga a bussare alla vostra porta, provate a fare un pisolino la domenica pomeriggio. (Sam Ewing)

La domenica è un ottimo giorno per esaminare le illimitate possibilità della settimana a venire. (Bob Saget)

Ciò che c’è di meglio nella domenica è ancora il sabato sera. (Gilbert Cesbron)

Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone, perché perché una volta non ci porti pure me. (Rita Pavone)

Ci vogliono secoli di inattività per tollerare l’ozio della domenica. (Anne Hébert)

Buongiorno. Visto che è domenica mi avvalgo della facoltà di non svegliarmi. (Charles M. Schulz)

Ah! da quando Senna non corre più… Ah! da quando Baggio non gioca più… Oh no, no! da quando mi hai lasciato pure tu… non è più domenica! (Cesare Cremonini)

La donna è la domenica dell’uomo: non solo il suo riposo, ma anche la sua gioia; il sale della sua vita. (Jules Michelet)

Ottimista è chi dice: “Domani è domenica”; pessimista chi dice: “Dopodomani è Lunedì”. (Gustave Flaubert)

Non farti sottrarre la domenica. Se la tua anima non ha una domenica, diventa orfana. (Albert Schweitzer)

O santa domenica, o giorno di silenzio e di tenerezza e di raccoglimento! Chi, viaggiando, scende in quel giorno a una città che osservi il riposo settimanale, a una grande città solitamente piena di rumore e di moto, prova un sentimento di sorpresa. (Giovanni Pascoli)

Domenica saremo insieme, cinque, sei ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi. (Franz Kafka)

Per i cristiani, la domenica è il giorno del Signore, evidentemente perché sanno che i restanti giorni della settimana sono sotto l’assoluto dominio del Diavolo. (Giovanni Soriano)

Che domenica bestiale, la domenica con te! Ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore, come è bella la natura e come è bello il tuo cuore. (Fabio Concato)

La domenica è già quasi lunedì. (Friedrich Nietzsche)

Non morire di domenica, in questo giorno da buttare, tutto va bene, guarda pure il sole, aspetta ancora una domenica. (Antonello Venditti)

Fonte: DiLei

Poesie sulla domenica per augurare buon week end

Vuoi augurare buon week end in modo originale? Per farlo puoi usare le poesie più belle e famose. Componimenti poetici e meravigliosi tutti da scoprire.

Pochi lo sanno, ma la domenica prima dell’avvento del Cristianesimo veniva chiamata “dies solis”, ossia il “giorno del Sole” in onore di “Sol Invictus”. Questa denominazione si è poi conservata anche nella lingua tedesca (Sonntag) e nella lingua inglese (Sunday).

Il riposo domenicale dunque non ha un’origine che è cristiana, bensì pagana. Nel 321 in seguito l’imperatore Costantino, adepto della divinità Sol Invictus, decise che il primo giorno della settimana andava dedicata al riposo.

Al mio cuore, di domenica

Ti ringrazio, cuore mio:

non ciondoli, ti dai da fare

senza lusinghe, senza premio,

per innata diligenza.

Hai settanta meriti al minuto.

Ogni tua sistole

è come spingere una barca

in mare aperto

per un viaggio intorno al mondo.

Ti ringrazio, cuore mio:

volta per volta

mi estrai dal tutto,

separata anche nel sonno.

Badi che sognando non trapassi in quel volo,

nel volo

per cui non occorrono le ali.

Ti ringrazio, cuore mio:

mi sono svegliata di nuovo

e benché sia domenica,

giorno di riposo,

sotto le costole

continua il solito viavai prefestivo.

(Wisława Szymborska)

Non per tutti è domenica

Filastrocca della domenica,

un po’ allegra, un po’ malinconica,

malinconica vuol dire mesta:

non per tutti domenica è festa.

Non è festa per il tranviere,

il vigile urbano, il ferroviere,

non è domenica per il fornaio,

per il garzone del lattaio.

Ma tutti i giorni sono neri

per chi ha tristi pensieri;

per chi ha fame, è proprio così:

ogni giorno è lunedì.

(Gianni Rodari)