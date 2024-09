Frasi buon fine settimana: citazioni e aforismi per augurare buon week end

Le citazioni e gli aforismi migliori per augurare buon week end: le frasi per dire buon fine settimana

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: DiLei Le migliori frasi e gli aforismi di buon fine settimana

Le frasi buon fine settimana raccontano il momento più atteso di tutta la settimana. Dopo giorni trascorsi a lavorare e a dedicarsi agli impegni, il week end apre le sue favolose porte, portando con sè riposo, avventure, relax e famiglia.

Augurare a qualcuno un buon week end significa prima di tutto augurare emozioni positive e una sorta di piccola vacanza dopo una settimana fatta di lavoro e di fatiche.

Nel fine settimana d’altronde ci si concede qualche ora di sonno in più, senza il fastidio del suono della sveglia pronto a interrompere ogni sogno.

DiLei ha raccolto frasi e citazioni per augurare un buon fine settimana ad amici, parenti e a tutte le persone che ami.

Citazioni e aforismi da inviare su Facebook, WhatsApp e Instagram per raccontare quanto non vedi l’ora di concederti del tempo per dormire e riposarti.

Come augurare un buon fine settimana: le frasi

La settimana lavorativa, fra impegni, riunioni e stress, può essere molto faticosa. Per fortuna c’è il week end che consente a tutti noi di dedicarci a ciò che amiamo di più.

Il fine settimana è il momento ideale per staccare la spina, per divertirsi davvero e ricaricare la batteria, sorridendo e divertendosi davvero!

Per questo augurare buon fine settimana ad amici, parenti e qualcuno che si apprezza è sempre importante. Per farlo abbiamo raccolto le frasi migliori!

Sorridi, finalmente è arrivato venerdì! Buon fine settimana a te!

Peggio di un fine settimana di pioggia c’è solamente un lunedì di sole…Goditi questo bel week end!

Non ero così felice che stesse arrivando il fine settimana, dallo scorso week end. Godiamoci questo riposo!

Pronto per questo weekend? Io sono già pieno di scuse per non poter uscire! E tu?

I sabati sono fatti per le avventure. Le domeniche solo per le coccole. Ricordatelo questo fine settimana!

Ogni settimana ci serve un giorno di pigrizia! Buon fine settimana!

Dichiaro aperto ufficialmente il week end! Buon riposo!

Non so te, ma ho davvero bisogno di recuperare le energie! Buon week end!

Buongiorno, oggi risvegliati con il sorriso e dipingi la tua giornata con mille colori! Buon fine settimana!

L’inizio di una buona giornata arriva quando ti svegli ed è finalmente il week end! Divertiti e riposati!

Nel fine settimana tutto è più buono: il caffè, la colazione, il letto e il bacio del risveglio. Il weekend d’altronde è sempre il weekend!

Preparati! La tua giornata sarà positiva! Buon week end!

Il domani è un sogno, il passato solo un ricordo: vivi al massimo questo week end!

Ti auguro che questo fine settimana ti posti solamente cose bellissime! Buon week end!

Abbiamo aspettato tutta la settimana l’arrivo del venerdì e ora che è finalmente arrivato spacca tutto!

Fonte: DiLei

Frasi buon week end

Un’altra settimana è terminata, fra tanti impegni e cose da fare. Sei pronta per goderti il tuo fine settimana? Potrai trascorrerlo facendo ciò che ami, dallo sport ad una gita fuori porta, passando per un aperitivo con le amiche o un cinema con il partner.

L’importante in ogni caso è ricaricarsi e stare bene, creando dei momenti da ricordare e che in futuro amerai.

È arrivato l’amato week end: ricordati di essere super felice!

È giovedì: lo senti il dolce profumo del fine settimana che sta arrivando?

Dopo tanta fatica finalmente ti attende un po’ di meritato riposo. Buon fine settimana!

Il week end è arrivato! Per noi è il momento di vivere, di riposare, di sorridere e di sperare!

È arrivato il fine settimana, ora avrai tutta la libertà per vivere tanti momenti felici con chi ami e voglio trascorrerlo con te!

Risolvi l’indovinello: perché il Sabato è vicinissimo al Lunedì, mentre il Lunedì è lontano dal Sabato? Fatto? Allora buon week end!

I fine settimana sono come gli arcobaleni: belli se vengono visti da lontano, la luce però sparisce quando ti avvicini. Goditela!

Fai un piccolo sforzo e usa tanta energia, vedrai che questo week end così volerà via! Buon riposo!

Passa un buon fine settimana, ricarica le batterie e vivi le emozioni al massimo!

Ti auguro un buon week end: mi raccomando divertiti e ricordati di non fare troppi danni!

L’unica cosa che non avrai mai la possibilità di recuperare è il tuo tempo sprecato. Perciò goditi al massimo il week end.

Buon fine settimana a te che hai capito che i sogni migliori si fanno nel week end!

Fonte: DiLei

Buon fine settimana ironico

Ci sono tantissimi modi per poter augurare un buon week end. Dai messaggi solenni a quelli…scherzosi! Ci sono infatti tantissime frasi ironiche dedicate al fine settimana da inviare a colleghi e amici che patiscono in modo particolare lo stress legato alla routine quotidiana.

In questo modo inizieranno il sabato con uno splendido sorriso, lasciandosi andare ad una risata!

“Yes, we can”. Anzi: “Yes, week end!”

Sii forte amico mio. Il weekend sta arrivando.

Evviva è venerdì: l’inizio della settimana lavorativa per il mio fegato!

La domenica sta arrivando! Il giorno perfetto per rimandare ancora le pulizie a casa!

Il weekend non è essenziale per essere felici, di sicuro però aiuta! Goditelo!

Il week end è arrivato: nel fine settimana l’unica scelta che dovrai da fare sarà fra relax o divertimento!

Non importa quanto ti piace il lavoro che fai, il fine settimana ti piacerà sempre di più!

È il weekend: il momento giusto per creare delle storie che racconterai!

Non mi va proprio giù l’idea che in una settimana ci sia solamente un week end! Per fortuna è arrivato!

Durante la settimana do sempre il 100%: il 35% il lunedì, il 26% il martedì, il 22% il mercoledì, il 13% il giovedì e… il 4% il venerdì!

Fonte: DiLei

Frasi celebri buon fine settimana

Sono tantissime le persone famose che hanno deciso di dedicare frasi e aforismi al fine settimana, svelando il fascino di due giorni fatti solamente di relax e divertimento.

La sveglia che non suona, la possibilità di stare tanto al letto e gli hobby da seguire: da George Carlin a Woody Allen, puoi usare le citazioni famose per augurare buon giorno in modo speciale e unico.

I cristiani gli hanno dato la domenica, gli ebrei il sabato e i musulmani il venerdì. Dio ha un fine settimana di tre giorni. (George Carlin)

Quando un giorno che sapete essere mercoledì comincia subito a sembrarvi domenica, vuol dire che da qualche parte c’è qualcosa che proprio non funziona. (John Wyndham)

Sono felice quando resto dal sabato sera fino al lunedì mattina da sola in casa. È così che faccio il pieno di carburante. (Audrey Hepburn)

Sono milioni quelli che desiderano l’immortalità, e poi non sanno che fare la domenica pomeriggio se piove. (Susan Ertz)

Non ci sono abbastanza giorni nel weekend. (Rod Schmidt)

La domenica è festiva, ma non festosa. (Marcello Marchesi)

L’unica ragione per la quale chiediamo alle altre persone come è andato il loro weekend è perché vogliamo raccontare il nostro. (Chuck Palahniuk)

I fine settimana sono un po’ come gli arcobaleni: sono belli da lontano, ma svaniscono quando ti avvicini. (John Shirley)

Se volete che il mondo intero venga a bussare alla vostra porta, provate a fare un pisolino la domenica pomeriggio. (Sam Ewing)

Spingi lo sguardo il più lontano che puoi, oltre quello è lo spazio illimitato, conta più alto che puoi, oltre quello vi è il tempo infinito. (Walt Whitman)

La cosa migliore della domenica è il sabato sera. (Gilbert Cesbron)

Preferisco la cremazione alla sepoltura, e tutte e due a un weekend in famiglia. (Woody Allen)

Se volete che il mondo intero venga a bussare alla vostra porta, provate a fare un pisolino la domenica pomeriggio (Sam Ewing)

Il weekend non è degno di essere vissuto se non lo passi a fare qualcosa di completamente inutile. (Bill Watterson)

Equazione: comodità + profumo di torta in forno – tasto della sveglia = weekend. (Amy Krouse Rosenthal)

La domenica è festiva ma non festosa (Marcello Marchesi)

Non solo Dio non esiste, ma provate a trovare un idraulico durante i weekend. (Woody Allen)

Quando un giorno che sapete essere mercoledì comincia subito a sembrarvi domenica, vuol dire che da qualche parte c’è qualcosa che proprio non funziona (John Wyndham)

Il Sabato è il giorno del pre-riposo. In modo che quando poi arriva la Domenica si è abbastanza riposati per potersi godere il riposo (Una mamma per amica)

Il fine settimana non è degno di essere vissuto se non lo spendi a fare qualcosa di completamente inutile (Bill Watterson)

Frasi motivazionali per augurare un buon week end

Le frasi motivazionali sul week end sono il modo migliore per affrontare il fine settimana con il sorriso. Citazioni e aforismi per vivere al massimo il sabato e la domenica, dedicando tempo a ciò che si ama.

Tira fuori il meglio da questo week end: ama, impara, leggi, gioca, ridi, ma soprattutto sogna e ricordati sempre di essere felice!

Vivi il week end sorridendo, se lo farai arriverà qualcosa di bello!

Buon fine settimana a te che hai capito che i sogni migliori si fanno solo da svegli!

Goditi la vita e non aspettare di avere ogni cosa per essere felice. Buon fine settimana!

Rilassati, allontana qualsiasi pensiero e sorridi: il week end così sarà magico.

La vita è una sola, perciò fai ciò che ti rende felice e ricordati di farlo con chi ti fa davvero sorridere. Buon fine settimana!

Fonte: DiLei

Frasi per augurare buona domenica

La domenica è il giorno più bello del week end, quello in cui riposarsi davvero, dopo il sabato, e vivere le emozioni più belle. Le frasi per augurare buona domenica sono emozionanti, ma anche divertenti, l’ideale per vivere un fine settimana al massimo.

Buon domenica. I realisti sanno dove stanno andando. I sognatori sono già lì. (Robert Orben)

La domenica è la chiave della settimana. (Proverbio inglese)

Non penso che vorrò lavorare oggi. È domenica. È una di quelle domeniche pigre quando si dovrebbe dormire fino a tardi, fare una colazione lunga e lenta e non fare nulla tutto il giorno. (Bill Watterson)

L’ottimista dice “Domani è domenica”. Il pessimista dice “Dopodomani è lunedì”. (Gustave Flaubert)

La domenica cancella la ruggine di tutta la settimana. (Joseph Addison)

Domenica è il giorno in cui chiedo: ‘Cosa farei se non avessi paura?’. Poi faccio proprio quello. (Anna Quindlen)

Domenica. Un giorno per il linguaggio del sonno. – Elbert Hubbard

Buongiorno. Visto che è domenica mi avvalgo della facoltà di non svegliarmi. (Peanuts, Charles M. Schulz)

Non è altro che una piccola parte del tempo che sta sotto il nome di Domenica, e non c’è nulla di più bello che vivere queste ore con calma e tranquillità. (Henry David Thoreau)

Svegliati ogni domenica con la determinazione di fare qualcosa di grande. (John C. Maxwell)

La grande occasione per la maggior parte di noi sta nel cogliere le piccole opportunità di ogni giornata. (Bruce Lee)

Domenica saremo insieme, cinque, sei ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi. (Franz Kafka, Lettere a Milena)

Domenica è il giorno in cui si mette in atto la forza dei propri sogni. (Paulo Coelho)

Domenica è il giorno in cui si fa una pausa, si riposa e si riflette sulla settimana passata. (Maya Angelou)

Fai della tua domenica il giorno di cui essere orgoglioso, il giorno in cui inizi a vivere con più intensità. (Tony Robbins)

La domenica è un’opportunità per fare un passo avanti verso i tuoi obiettivi, non lasciartela sfuggire. (Les Brown)

La domenica pulisce tutta la ruggine della settimana. (Joseph Addison)

La domenica è il fermaglio d’oro che tiene insieme le pagine della settimana. (Henry Wadsworth Longfellow)

Oh cara domenica, voglio dormire tra le tue braccia e avere una giornata serena. (Santosh Kalwar)

La domenica è il momento di ricaricare le batterie della tua anima e di essere grato per tutto ciò che hai. (Marcia Wieder)