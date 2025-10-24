Le tendenze sposa dalla New York Bridal Fashion Week

Fiocchi, trasparenze e materiali innovativi: quali trend sono emersi dalla Settimana della Moda Nuziale di New York

Una settimana interamente dedicata al mondo del wedding, con sfilate che hanno visto in passerella oltre 1000 abiti e le collezioni dei brand più apprezzati e famosi del mondo: anche quest’anno, la New York Bridal Fashion Week ha dettato le regole in fatto di moda nuziale.

Le tendenze emerse in passerella parlano chiaro: le spose della prossima stagione non avranno paura di osare, tra trasparenze, piume e tailleur.

Le tendenze emerse dalla New York Bridal Fashion Week

Le sfilate della New York Bridal Fashion Week, in scena nella Grande Mela dal 14 al 16 ottobre, raccontano una sposa audace e originale. Gli stilisti hanno spinto le loro collezioni oltre le convenzioni, con dettagli sofisticati, drappeggi creativi, gonne ampie e materiali unici che permettono a ogni futura moglie di rendere ancor più indimenticabile il giorno delle nozze.

Nonostante ciascun designer sia rimasto fedele alla propria idea di eleganza nuziale, alcuni trend hanno fatto fatto da trait d’union tra tutte le collezioni presentate, e si annunciano protagonisti indiscussi della prossima stagione.

Pizzo mon amour

Per quanto le spose che amano la seta liscia o il mikado possano ancora trovare modelli perfetti per loro, chi predilige il pizzo sarà particolarmente fortunato. Quasi ogni collezione in passerella ha presentato almeno un abito (se non cinque) realizzato con questo materiale. E ce n’è davvero per tutti i gusti: splendidi completi, pizzi all’uncinetto e versioni moderne degli abiti tradizionali. Insomma, mai come quest’anno puntare sui merletti sarà una scelta più che azzeccata.

Veli e trasparenze

Anche le trasparenze hanno giocato un ruolo da vere protagoniste, offrendo agli occhi degli spettatori sensualità ed eleganza. Non si tratta ovviamente di abiti che puntano sulla provocazione, ma pensati per “mostrare quanto basta“: pizzi illusion, stratificazioni leggere e corpetti hanno creato un effetto sobrio ma allo stesso tempo audace, perfetto per le spose che non hanno paura di osare.

Aspettatevi quindi ancor di più nella prossima stagione designer che giochino con luce, sovrapposizioni e texture per reinterpretare il concetto di trasparenza.

Bottoni decorativi dappertutto

I bottoni rivestiti in tessuto, comunemente usati sugli abiti da sposa, non sono solo funzionali, ma anche esteticamente belli. Nel corso della New York Bridal Fashion Week gli stilisti hanno quindi affidato a questi dettagli un ruolo sempre più centrale, valorizzandoli in modo differente all’interno delle loro collezioni. Via libera a file di bottoni decorativi nella parte anteriore dei corpetti con stecche, ma anche sull’orlo di un top senza spalline e sulla cucitura di un punto vita basso arrotondato.

Pioggia di piume

A differenza delle piume bridal che hanno caratterizzato le passate stagioni, quelle del prossimo autunno avranno un ruolo più concreto e misurato. Gli stilisti le hanno infatti scelte come complemento accessorio anche dei modelli classici, e non solo dei look pensati per gli after party.

Le applicazioni di piume possono decorare gonne e cappe, ma anche gli orli di veli coordinati. Se invece siete alla ricerca di un effetto simile ma decisamente più sostenibile, potete puntare sul dettagli in organza.

Fiocchi? Meglio sul davanti

Tra i trend più popolari della Bridal Week è impossibile non citare i fiocchi. Se tuttavia in passato questi graziosi dettagli sembravano una prerogativa della parte posteriore dell’abito, dalla prossima stagione li vedremo sempre più spesso anche sul davanti, aggiungendo un tocco di dolcezza e romanticismo ai modelli da sposa.

Vita bassa per (quasi) tutti i modelli

Confermata anche la vita bassa, già da alcune stagioni una scelta popolare nel mondo bridal (e non solo). Moltissimi stilisti hanno inserito almeno un modello con questo taglio nelle proprie collezioni, reinterpretandolo in modo sempre fresco e moderno.

La vita bassa può essere abbinata a gonne asimmetriche per un effetto più contemporeneo, ma anche decorata con arricciature e piccoli fiocchi se siete alla ricerca di un effetto più massimalista. Ovviamente non mancano le proposte per le spose più tradizionali, che potranno come sempre contare su bustier con scollo a cuore e intramontabile gonna ampia.

Accessori e dettagli extra

Accessori e dettagli hanno giocato un ruolo da protagonisti assoluti nella Bridal Week appena conclusa. Tra i più scenografici ci sono sicuramente foulard trasparenti e mantelle con ruches ma anche collant, guanti e collari in nero a contrasto.

Non mancano ovviamente elementi trasformabili come maniche removibili e sopra gonne, per cambiare look a seconda dell’atmosfera.

Largo ai pantaloni

I completi sartoriali sono un classico per i matrimoni, ma non sempre sono stati pensati per le spose. Quest’anno, però, gli stilisti stanno cambiando le regole. In passerella hanno sfilato abiti smoking in taffetà di seta, o anche eleganti tailleur con giacche aderenti e gonne midi. Non mancano proposte in colori pastello come completi sartoriali blu polvere o rosa cipria.

Addio tessuti classici

Non sorprendetevi se il prossimo anno, durante la ricerca dell’abito da sposa, vi troverete davanti a tessuti e materiali mai visti. I designer si stanno infatti divertendo a sperimentare con maglie metalliche, organza liquida e piume finte tagliate, per creare abiti che si distinguano sia per aspetto che per sensazione al tatto. Spesso questi materiali sono anche all’insegna della sostenibilità: possono essere tessuti di recupero o provenire da archivi vintage.

Come una principessa

Forse è il segnale di un ritorno a valori più tradizionali e conservatori. O forse è semplicemente il desiderio di approfittare di uno dei pochi momenti in cui si può realizzare il proprio sogno di bambina di diventare una principessa. Qualunque sia la ragione, il classico modello da festa da ballo è pronto a tornare protagonista.

Molte collezioni hanno mostrato abiti arricchiti con gonne a più strati e sottogonne voluminose, per un look a dir poco maestoso.

Proteggersi dal freddo… ma con stile

Nessuna sposa vuole avere freddo o sentirsi a disagio nel giorno del proprio matrimonio. Se la cerimonia si svolge in autunno o nelle ore serali, aggiungere un coprispalle coordinato al look è un’idea davvero intelligente. Non aspettatevi, ovviamente, i classici soprabiti in velo: spazio invece a topper aderenti decorati con pizzo e applicazioni preziose, ma anche a indumenti dallo stile fluido e avvolgente, più simili ad una vestaglia, per non perdere neanche un briciolo della propria eleganza nuziale.