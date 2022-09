Frasi sulla speranza di Papa Francesco, per non smettere mai di avere fede

Fonte: Ansa Frasi sulla speranza di Papa Francesco. Le migliori citazioni e gli aforismi da dedicare

Papa Francesco, di nazionalità argentina, è il primo Pontefice proveniente dal continente americano e il primo appartenente all’ordine religioso della Compagnia di Gesù. Noto per la sua grande semplicità, quando era vescovo aveva scelto di spostarsi con i mezzi pubblici e di vivere in un comune appartamento dove si cucinava i pasti da solo, al posto della sede dell’Episcopato. Jorge Bergoglio ha sempre dedicato grande attenzione alle persone che vivono ai margini della società, tanto da affermare che il potere del Papa deve essere il servizio, specie ai più poveri, ai più deboli e ai più piccoli. Nelle sue omelie, più di una volta ha parlato della speranza che definisce come “la più piccola delle virtù, ma la più forte”. Per il Pontefice questo sentimento di attesa fiduciosa nella realizzazione di ciò che si desidera ha un volto: quello del Signore risorto, che viene “con grande potenza e gloria”. Per conoscere meglio il pensiero di Bergoglio sulla fede e la speme che non bisogna mai perdere, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi di Papa Francesco sulla speranza, tra i più interessanti e significativi.

Frasi e aforismi di Papa Francesco sulla speranza

Con la fiducia in Dio si ha la consapevolezza di non essere soli e di poter affrontare qualsiasi sfida e ostacolo. In questa accezione, per Bergoglio, un cristiano non può mai perdere la speranza perché, confidando nel Signore, un nuovo inizio è sempre possibile. Qualche frase e aforisma di Papa Francesco sulla speranza.

È sempre possibile ricominciare, anche dalle macerie

Il futuro lo fai tu, con le tue mani, con il tuo cuore, con il tuo amore, con le tue passioni, con i tuoi sogni. Con gli altri

È possibile ricominciare sempre, perché c’è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti. Anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un’opera d’arte, anche dai frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una storia nuova

In Gesù Dio ci dona la vita eterna, la dona a tutti, e tutti grazie a Lui hanno la speranza di una vita ancora più vera di questa. La vita che Dio ci prepara non è un semplice abbellimento di questa attuale: essa supera la nostra immaginazione, perché Dio ci stupisce continuamente con il suo amore e con la sua misericordia

L’ammonimento, “Perché cercate tra i morti colui che è vivo”, ci aiuta ad uscire dai nostri spazi di tristezza e ci apre agli orizzonti della gioia e della speranza. Quella speranza che rimuove le pietre dai sepolcri e incoraggia ad annunciare la Buona Novella, capace di generare vita nuova per gli altri

Il ricordo dei defunti, la cura dei sepolcri e i suffragi sono testimonianza di fiduciosa speranza, radicata nella certezza che la morte non è l’ultima parola sulla sorte umana, poiché l’uomo è destinato ad una vita senza limiti, che ha la sua radice e il suo compimento in Dio

La famiglia nasce dal progetto d’amore che vuole crescere come si costruisce una casa che sia luogo di affetto, di aiuto, di speranza, di sostegno

Nessuno è escluso dalla salvezza di Dio, anzi, che Dio preferisce partire dalla periferia, dagli ultimi, per raggiungere tutti

Speranza è la virtù di chi, sperimentando il conflitto, la lotta quotidiana tra la vita e la morte, tra il bene e il male, crede nella Risurrezione di Cristo, nella vittoria dell’Amore

Non lasciatevi prendere mai dallo scoraggiamento! La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma nasce dall’aver incontrato una Persona: Gesù, che è in mezzo a noi; nasce dal sapere che con Lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili

La speranza è un po’ come il lievito, che ti fa allargare l’anima

Vorrei dire una cosa, a tutti voi giovani: non lasciatevi rubare la speranza!

Frasi di Papa Francesco sulla fede

Di pari passo con la speranza va la fede nel Creatore che permette di seguire il cammino del Signore e di raggiungere l’autentica gioia, nonostante, nel percorso della vita si debbano affrontare periodi bui e difficili. Di seguito alcune frasi di Papa Francesco sulla fede.

La fede è un dono gratuito di Dio che chiede l’umiltà e il coraggio di fidarsi e affidarsi, per vedere il luminoso cammino dell’incontro tra Dio e gli uomini, la storia della salvezza

Se la Chiesa segue il suo Signore, esce da sé stessa, con coraggio e misericordia: non rimane chiusa nella propria auto referenzialità

È fonte di autentica gioia riconoscersi piccoli e deboli ma sapere che, con l’aiuto di Gesù, possiamo essere rivestiti di forza e intraprendere un grande viaggio nella vita in sua compagnia

La fede non è un repertorio del passato, Gesù non è un personaggio superato. Egli è vivo, qui e ora. Cammina con te ogni giorno, nella situazione che stai vivendo, nella prova che stai attraversando, nei sogni che ti porti dentro

Gesù è tutto misericordia, Gesù è tutto amore: è Dio fatto uomo. Ognuno di noi, ognuno di noi, è quella pecora smarrita, quella moneta perduta; ognuno di noi è quel figlio che ha sciupato la propria libertà seguendo idoli falsi, miraggi di felicità, e ha perso tutto. Ma Dio non ci dimentica, il Padre non ci abbandona mai

Avere fede non significa non avere momenti difficili, ma avere la forza di affrontarli sapendo che non siamo soli

Anche nel nostro cammino di fede è importante sapere e sentire che Dio ci ama, non aver paura di amarlo: la fede si professa con la bocca e con il cuore, con la parola e con l’amore

Vivete intensamente le vostre giornate! Siate saldi nella vostra fede e generosi nella carità verso le persone che incontrate

Vivere è camminare, vivere è andare per diverse strade, diversi sentieri che lasciano il loro segno nella nostra vita. E per la fede sappiamo che Gesù ci cerca, vuole guarire le nostre ferite, curare i nostri piedi dalle piaghe di un cammino carico di solitudine, pulirci dalla polvere che si è attaccata per le strade che ciascuno ha percorso

La fede illumina il cuore, fa vedere le cose con un’altra luce

Frasi di Papa Francesco sull’amore

Inoltre, la speranza non viene mai meno se si confida nell’amore di Dio che è una certezza per l’uomo che ha fede. Il sentimento di affetto ci dà sicurezza e ci fa credere in un domani migliore dell’oggi. Una serie di citazioni e aforismi di Papa Francesco sull’amore.

L’amore di Dio è stabile e sicuro, come gli scogli rocciosi che riparano dalla violenza delle onde

Nell’Eucaristia si comunica l’amore del Signore per noi: un amore così grande che ci nutre con Sé stesso; un amore gratuito, sempre a disposizione di ogni persona affamata e bisognosa di rigenerare le proprie forze

La misura dell’amore di Dio è amare senza misura. E la nostra vita, con l’amore di Gesù, ricevendo l’Eucaristia, si fa dono

L’amore è esigente, chiede di impegnare le migliori risorse, di risvegliare la passione e mettersi in cammino con pazienza

L’amore non può sopportare di rimanere rinchiuso in se stesso. Per sua stessa natura è aperto, si diffonde ed è fecondo, genera sempre nuovo amore

Non esiste l’amore a puntate, l’amore a porzioni. L’amore è totale e quando si ama, si ama fino all’estremo

Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano nell’amore, ci mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio

La carità, l’amore è condividere in tutto la sorte dell’amato. L’amore rende simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze

Il comandamento di Gesù che porta in sé tutti i comandamenti è il Comandamento dell’Amore

Dio è amore, e si partecipa alla sua opera quando si ama con Lui e come Lui. A tale scopo l’amore è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato

Riconosciamo che Dio non è qualcosa di vago, il nostro Dio non è un Dio “spray”, è concreto, non è un astratto, ma ha un nome: “Dio è amore”

Diciamo sì all’amore e no all’egoismo, diciamo sì alla vita e no alla morte, diciamo sì alla libertà e no alla schiavitù dei tanti idoli del nostro tempo; in una parola diciamo sì a Dio, che è amore, vita e libertà, e mai delude

L’amore familiare è fecondo, non solo perché genera nuove vite, ma perché amplia l’orizzonte dell’esistenza, genera un mondo nuovo; ci fa credere, contro ogni disperazione e disfattismo, che una convivenza basata su rispetto e fiducia sia possibile

Frasi di Papa Francesco sulla vita

Con fede, speranza e amore si può vivere una vita piena e nel segno della misericordia del Signore. Anche dalle difficoltà, si può trarre insegnamento, l’importante è andare avanti con fiducia in Dio. Per chi vuole conoscere il pensiero di Bergoglio sull’esistenza umana, una selezione di frasi di Papa Francesco sulla vita.