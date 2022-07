Frasi sul tempo e sull’amore, per non dimenticare le cose più importanti

Fonte: iStockphoto La frasi più belle sul tempo e sull'amore

L’amore sembra non conoscere tempo, ma in realtà non è così: perché è proprio quello che lo muta, che agisce fino a trasformarlo in qualcosa di sempre più forte. Oppure smorza il sentimento, lo rende sempre più simile all’abitudine.

Il tempo, però non deve essere inteso come nemico dell’amore, è qualcosa con cui si deve fare inesorabilmente i conti. La vita è scandita da attimi, l’amore – nello stesso modo – lo è dal tempo che porta una coppia a vivere momenti belli, ma anche a confrontarsi con quelli più brutti e difficili.

Vi sono tantissime frasi che raccontano il tempo e l’amore, DiLei ha selezionato gli aforismi e le citazioni più celebri da dedicare, da scrivere per ricordare un istante importante oppure per trovare conforto.

Frasi sul tempo e sull’amore, le più romantiche

Il romanticismo è parte integrante di un sentimento come l’amore. Non stupisce, dunque, che molte delle frasi sul tempo e sull’amore siano intrise di questa inclinazione. Utili per esprimere il proprio sentimento più profondo alla persona amata, oppure per farle capire quanto importante sia per voi. Perché se il tempo non intacca quello che prova il cuore, allora il riusltato è che l’amore sarà vero e reale.

Ecco alcune delle più romantiche frasi sul tempo e sull’amore.

L’amore è un patrimonio di ricordi, quelli che restano anche quando il tempo è passato. (Manuela Stefani)

Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo. (Jorge Luis Borges)

Ci sono storie che hanno bisogno di buio e silenzio. Solo dopo tanto tempo, come alcuni vini, potranno essere raccontate. (Luca Bianchini)

Essere amati, è passare. Amare, è durare. (Rainer Maria Rilke)

L’amore è come un fiume, non finisce mai mentre scorre, ma diventa più grande con il tempo. (Reinhold Niebuhr)

Quello che si crede difficile a farsi, via via che l’amore cresce di giorno in giorno, sembra facile da ottenere. (Apuleio)

La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole, non sono i fiori, i regali. È il tempo. Perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo, non importa se è stata un’ora o una vita. (David Grossman)

Annullate spazio e tempo nutrendovi d’amore. (Carlo Prevale)

Restarono insieme finché ebbero tempo. Avevano intuito l’essenza dell’amore: una finzione che salva due vite. (Gabriele Romagnoli)

L’amore è l’emblema dell’eternità: esso confonde tutte le nozioni del tempo, cancella la memoria di un inizio, tutte le paure della fine. (Madame de Stael)

Il tempo è troppo lento per coloro che aspettano, troppo rapido per coloro che temono, troppo lungo per coloro che soffrono, troppo breve per coloro che gioiscono, ma per coloro che amano il tempo è eternità. (Henry van Dyke)

E l’amore guardò il tempo e rise, perché sapeva di non averne bisogno. (Luigi Pirandello)

Esiste una particolare zona dello spazio tempo in cui le leggi della fisica non sono più valide, le equazioni di Einstein della relatività generale falliscono, lo scorrere del tempo cambia significato e tu credi di essere infinito anche se sai di non essere nulla.

Si chiama amore.

(Fabrizio Caramagna)

Frasi sul tempo da dedicare alle persone

Dedicare del tempo a qualcuno significa fargli un regalo prezioso, perché quegli istanti – che magari si decide di trascorrere con qualcuno o per qualcuno – sono tolti a noi. E non importa se sono attività che piacciono, il tempo è importante per ciascuno di noi. Basti pensare alle banche del tempo, nate qualche tempo con lo scopo di mettere a dispisizione di altri ciò che si è capaci di fare e un totale di ore. Che è l’unità di misura che ci si scambia. Esistono numerose frasi che sintetizzano l’importanza del tempo che si dedica alle persone, le citazioni e gli aforismi più profondi.

È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante. (Antoine de Saint-Exupéry)

Il paradosso del donare il proprio tempo a un altro: regali un pezzo della tua vita che non sarà più tuo, ma che proprio per questo non andrà perduto. (Fabrizio Caramagna)

Se il tempo fosse soltanto oro…, potresti anche permetterti di perderlo. Ma il tempo è vita, e tu non sai quanta te ne resta. (San Josemaria Escrivà de Balaguer)

Il prezzo di qualunque cosa equivale alla quantità di tempo che hai impiegato per ottenerla. (Henry David Thoreau)

La vita è breve. Rompi le regole. Perdona in fretta. Bacia lentamente. Ama veramente. Ridi incontrollabilmente e non pentirti di niente che ti abbia fatto sorridere. (Robert Doisneau)

Io so, non per teoria ma per esperienza, che si può vivere infinitamente meglio con pochissimi soldi e un sacco di tempo libero, che non con più soldi e meno tempo. Il tempo non è moneta, ma è quasi tutto il resto. (Ezra Pound)

Non rimpiango le persone che ho perso col tempo, ma rimpiango il tempo che ho perso con certe persone, perché le persone non mi appartenevano, gli anni sì. (Carl Gustav Jung)

Il valore delle cose non sta nel tempo in cui esse durano, ma nell’intensità con cui vengono vissute. Per questo esistono momenti indimenticabili, cose inspiegabili e persone incomparabili. (Fernando Pessoa)

Qual è la cosa peggiore che ho rubato? Probabilmente piccoli pezzi della vita di altre persone. Dove ho sprecato il loro tempo o li ho feriti in qualche modo. Questa è la cosa peggiore che puoi rubare, il tempo di altre persone. Semplicemente non puoi riaverlo indietro.

(Chester Bennington)

Frasi sul tempo da dedicare a chi ami

Il tempo dedicato a una persona che si ama è un tempo è prezioso. A volte si cade nell’errore di credere che siano più importanti i doni materiali, gli oggetti, quando invece degli istanti da trascorrere insieme e di qualità sono dono più prezioso di tutti. Magari spegnendo il cellulare e concentrandosi unicamente su quella persona, perché troppo spesso la vita ci porta a distrarci, a rincorrere le cose, senza rendersi pienamente conto che il tempo presente, che gli attimi di gioia con le persone speciali, sono la ricchezza più grande che si può avere.

Questo raccontano le frasi sul tempo da dedicare a chi ami, parole pregne di significato che hanno dentro di loro tutto il senso più profondo dell’amore.

Non si vive se non il tempo che si ama. (Claude-Adrien Helvétius)

Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine.

(Franz Kafka)

(Franz Kafka) L’amore è tutto quello che sta prima e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante. (Massimo Troisi)

Fu un amore a prima vista, a ultima vista, a eterna vista. (Vladimir Nabokov)

Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato. (Walt Whitman)

Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un’ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, ma tutta una vita per dimenticarla. (Kahlil Gibran)

Alice: “Per quanto tempo è per sempre?” Bianconiglio: “A volte, solo un secondo”. (Lewis Carrol)

La coppia felice che si riconosce nell’amore sfida l’universo e il tempo; è sufficiente a sé stessa, realizza l’assoluto. (Simone de Beauvoir)

Il tempo è un’emozione, ed è una grandezza bidimensionale, nel senso che lo puoi vivere in due dimensioni diverse: in lunghezza e in larghezza. Se lo vivete in lunghezza, in modo monotono, sempre uguale, dopo sessant’anni, voi avete sessant’anni. Se invece lo vivi in larghezza, con alti e bassi, innamorandoti, magari facendo pure qualche sciocchezza, allora dopo sessant’anni avrai solo trent’anni. Il guaio è che gli uomini studiano come allungare la vita, quando invece bisognerebbe allargarla. (Luciano De Crescenzo)

L’amore non è una cosa da capire.

L’amore non è una cosa da sentire.

Non è neanche qualcosa da dare e ricevere

L’amore è una cosa che può solo diventare.

Ed eternamente essere. (Sri Chinmoi)

L’amore non è una cosa da sentire. Non è neanche qualcosa da dare e ricevere L’amore è una cosa che può solo diventare. Ed eternamente essere. (Sri Chinmoi) Il vero amore pensa all’istante e all’eternità, mai alla durata. (Friedrich Nietzsche)

Se tu vivessi fino a cent’anni, vorrei vivere fino a cento meno uno così non dovrei mai vivere senza di te. (Winnie The Pooh)

Quando ti piace un fiore, semplicemente lo cogli. Ma quando ami un fiore, lo annaffi tutti i giorni.

(Buddha)

(Buddha) Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti. (Bram Stoker)

Quando il tempo è trascorso sui nostri amori e sui nostri dolori, il nostro cuore, una volta calmato, rimane stupito dei suoi eccessi. (Louise Victorine Ackermann Choquet)

Nessun giorno sia da te vissuto inutilmente. Ricordati che il tempo è la cosa più nostra di tutte e che, perduto una volta, non lo si recupera più. (Paolo Mantegazza)

Ormai nessuno ha più tempo per nulla. Neppure di meravigliarsi, inorridirsi, commuoversi, innamorarsi, stare con se stessi. Le scuse per non fermarci a chiedere se questo correre ci rende felici sono migliaia, e se non ci sono, siamo bravissimi a inventarle. (Tiziano Terzani)

Frasi sul tempo e la vita

La vita è un insieme di istanti. Il tempo che scorre fa parte della vita e ognuno di noi ha il suo, non sappiamo a quanto ammonta, ma certamente ci è stato ruipetuto più volte di viverlo intensamente, di non sprecarlo, di non lasciarselo sfuggire.

Un tempo di qualità, vissuto con consapevolezza e arricchito di bellezza, è ciò che rende la vita un incredibile tessitura di attimi perfetti. Per questo esistono molte frasi sul tempo e la vita, perché è davvero così e non esserne pienamente consapevoli è un errore che facciamo a noi stessi.

Si tratta di concetti profondi, a volte inafferrabili: per questo ci vengono in aiuto i grandi pensatori del passato che sul tempo e la vita hanno ragionato a lungo restituendoci citazioni e aforismi destinati a rimanere indelebili e preziosi.

Ecco una raccolta di citazioni e aforismi speciali e di cui fare tesoro.