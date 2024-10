Re Carlo, in Australia è un disastro. Camilla cerca di salvare la situazione

Il viaggio in Australia di Re Carlo è pieno di momenti imbarazzanti. A Camilla non resta che salvare la situazione con un look bianco regale

Come era previsto, il viaggio in Australia di Carlo e Camilla è davvero pieno di insidie. Non siamo nemmeno a metà tour e sono già parecchi gli episodi di imbarazzo per i Sovrani. Insomma, si sta profilando un disastro. La Regina consorte cerca di correre ai ripari e lo fa coi mezzi che ha a disposizione, ossia abiti, gioielli e sorrisi smaglianti.

Re Carlo, il viaggio in Australia un disastro annunciato

Camilla però non ama il glamour e non è particolarmente nota per essere un’icona di stile, ma fa del suo meglio per essere all’altezza. Da quando è diventata Regina si è adeguata a protocolli e dress code, ma non ha sempre vissuto in questo ambiente e qualche sbavatura c’è sempre.

Ma in Australia, la moglie di Carlo sta dando prova di sé nell’affrontare situazioni davvero difficili. A cominciare dal malore di suo marito che ha fatto preoccupare il Regno Unito, considerando che il Re ha un cancro e che per compiere questo viaggio ha sospeso le cure.

Il Sovrano non ha fatto in tempo a riprendersi che è stato violentemente contestato da una senatrice aborigena che ha accusato i Reali di “genocidio”. Momenti di disagio per Carlo e il staff che hanno cercato di contenere l’imbarazzo. Mentre i media britannici hanno per la maggior parte mantenuto una posizione neutra e di difesa nei confronti del Re. D’altro canto, qualcuno ha sottolineato, Carlo non è il diretto responsabile del colonialismo.

Ma ci si aspettava che qualcosa di simili sarebbe accaduto, anche perché già prima che Le Loro Maestà partissero, 6 Ministri australiani avevano declinato l’invito al party alla presenza di Carlo.

Camilla, il look bianco salva-situazione

In tutto questo, cosa può fare Camilla? La risposta è semplice: presentarsi in pubblico al meglio di sé ed è esattamente quello che ha fatto sfoggiando un look regale a Canberra.

La Regina si è presentata con un abito in crêpe di seta bianca riciclata, firmato Anna Valentine e lo ha abbinato alle sue amate scarpe col tacco Chanel e a una borsa Anna Valentine x Charles Laurie London bianca. Non è un caso che abbia scelto il bianco, il colore simbolo delle Regine, che indossa agli eventi più formali, come l’apertura del Parlamento o i banchetti di Stato a Buckingham Palace.

Camilla e la spilla della Regina Madre

Ma il pezzo forte del suo look è la spilla a conchiglia di diamanti, realizzata da Courtauld Thomson, appartenuta alla Regina Madre e più volte indossata anche da Elisabetta II. Il gioiello è qui simbolo di continuità e forza della Famiglia Reale, malgrado le contestazioni.

Oltre alla tradizione, Camilla non rinuncia a un tocco personale e così sfoggia il suo amato ciondolo “Apollo” in oro giallo con topazio blu e diamanti di Kiki McDonough (3mila euro circa), insieme al ciondolo placcato in oro con un rubino centrale (la sua pietra portafortuna) e le cinque iniziali dei suoi nipoti, figli dei suoi figli.

Ha indossato anche il bracciale Vintage Alhambra 5 Motif in oro giallo 18 carati e agata di Van Cleef & Arpels (4.717 euro).

Camilla ha così deliziato la folla che si è radunata per accogliere lei e Carlo. Ha stretto mani, dispensato sorrisi, cercando di stemperare la tensione.