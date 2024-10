Re Carlo in Australia. La proposta indecente della ragazza in bikini, Camilla furiosa

Per Carlo non c’è pace in Australia. Ci mancava anche la proposta indecente di una ragazza che, in bikini tra la folla, mostra un cartello provocatorio dove si propone nel ruolo di amante del Re. Sicuramente Camilla sarà andata su tutte le furie, anche perché la frase sul cartellone è una frecciatina velenosa alla Regina conserte.

Di certo Carlo e Camilla non si annoiano nel loro primo viaggio di Stato in Australia come Re e Regina, e non solo per il fitto programma in agenda. Il Sovrano è stato contestato come non mai prima, addirittura è stato accusato di “genocidio“, ha persino avuto un malore che lo ha costretto a interrompere il banchetto, destando non poca preoccupazione visto che ha un cancro.

Camilla, regina del barbecue

Camilla fa quello che può, cercando di distrarre l’opinione pubblica dalle contestazioni con i suoi look e i gioielli scelti accuratamente. Ma di certo non si può definire un’icona di stile.

E così eccola con un abito bluette, di Fiona Clare, una delle sue stiliste preferite, con chiusura a zip e ricami sull’orlo della gonna, su cui ha appuntato una spilla a forma di libellula.

Sua Maestà armata di pinza ha aiutato ad arrostire delle salsicce sul barbecue, andando in aiuto al marito visibilmente impacciato.

Il siparietto ha molto divertito la folla e in molti si sono radunati per salutare festanti Carlo e Camilla. Un piccolo riscatto del Re e della Regina prima di lasciare Sydney e l’Australia e partire per Samoa. Qualcuno ha chiesto al Sovrano, perché non si è fermato di più. E Carlo ha risposto: “I medici non me lo hanno permesso“. Infatti, durante il tour ha dovuto sospendere le cure contro il cancro e quindi il Palazzo è stato costretto a ridurre il suo soggiorno.

Carlo, la proposta indecente

Ma proprio dalla folla venuta ad acclamare il Re, è arrivata la proposta indecente. Una ragazza in bikini blu, come la bandiera britannica, e jeans strappati, ha mostrato a Carlo e Camilla un cartello irriverente. La donna in questione è Gigi Anne, creator di Onlyfans, bionda, bellissima ed estremamente sensuale. Gigi si è proposta come amante del Re, attirando la sua attenzione con un manifesta su cui è scritto: “Carlo, ci possono essere di nuovo tre persone nel vostro matrimonio…“.

Una frase che avrà fatto andare su tutte le furie Camilla, non tanto per la remota possibilità di una relazione clandestina di suo marito, ma perché è un evidente riferimento alla famosa intervista di Diana quando dichiarò apertamente al mondo che Carlo aveva un’amante, confermando che si trattava di Camilla.

Lady D infatti usò proprio questa espressione: “Nel nostro matrimonio siamo sempre stati in tre”. Così, la proposta di Gigi Anne suona provocatoriamente irritante per Carlo e Camilla, ricordando al mondo il ruolo di “sfasciafamiglia” che per anni ha avuto la Regina consorte.