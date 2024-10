Re Carlo a Samoa, Camilla in rosa confetto sembra in pigiama

Carlo e Camilla sono a Samoa. Finalmente il Re riceve un riconoscimento speciale, dopo le violente contestazioni in Australia. Ma ci pensa la Regina consorte a commettere uno scivolone, anche se si tratta solo di stile. Il rosa baby non è proprio il suo colore e l’effetto pigiama è dietro l’angolo.

Re Carlo e Camilla a Samoa

Carlo e Camilla stanno probabilmente affrontato il viaggio di Stato più faticoso della loro vita e non soltanto per i chilometri percorsi, l’agenda fitta di appuntamenti e il cancro del Re. Questo tour era insidioso prima ancora di iniziare e in Australia il modo in cui sono stati ricevuti lo ha dimostrato pienamente. Contestazioni, malori, la proposta indecente dell’influencer in bikini e persino lo sputo di un lama, a Re Carlo è successo di tutto. Se ci fosse stata ancora sua madre, Elisabetta II, non si sarebbe verificato nulla di tutto ciò. Ma i tempi sono cambianti.

Per fortuna, però, il peggio sembra essere passato. Carlo e Camilla hanno lasciato Sydney e sono arrivati a Samoa ieri, 23 ottobre. La Regina, che ha cercato in questo tour di dare il meglio di sé in fatto di look, anche se non è esattamente nota come icona di stile, ha commesso il suo primo effettivo errore durante la cerimonia di benvenuto, organizzata dal primo ministro Afioga Fiamē Naomi Mataʻafa.

Camilla in rosa confetto, un errore

Nei giorni scorsi Camilla ha sfoggiato degli abiti principalmente di due colori, bianco e blu in molteplici sfumature. Entrambi simboli di regalità, donano molto alla Regina consorte che ha la carnagione e i capelli chiari. Ma a Samoa ha cambiato stile ed è scesa dalla scaletta dell’aereo, visibilmente stanca come suo marito Carlo, indossando un caftano rosa confetto con maniche lunghe a sbuffo con ricami sui polsini, perfettamente coordinati ai pantaloni bianchi larghi. Il look è firmato Anna Valentine.

Purtroppo però il rosa baby e i volumi morbidi hanno creato sulla Regina un indesiderato effetto pigiama che al limite poteva andare bene per bere qualcosa in spiaggia. Complici di questa situazione gli accessori scelti da Camilla, delle scarpe con zeppa bassa e una borsa intrecciata.

Ma in patria i sudditi la difendono. E sui social c’è chi commenta positivamente il look di Sua Maestà: “La regina Camilla è bellissima, è un vestito sbalorditivo. È così elegante e regale. Un supporto così meraviglioso per re Carlo”.

Re Carlo, l’onorificenza speciale

A proposito di Carlo, finalmente il Re riceve un’onorificenza speciale, segno del riconoscimento del suo ruolo di Monarca. Il 23 ottobre, dopo la cerimonia di benvenuto a Samoa con l’inno nazionale, Carlo ha poi ispezionato la Guardia d’onore. Poi ha partecipato a un incontro di 20 minuti con il primo ministro. Essendo sera, i Sovrani si sono ritirati, anche perché era evidente sui loro volti la fatica del viaggio.

L’agenda di Carlo e Camilla è ripresa oggi con il conferimento del titolo di “Tui Taumeasina” al Re, da parte di Lenatai Victor Tamapua, capo samoano e membro del parlamento.

Venerdì, Carlo presiederà la riunione dei capi di governo del Commonwealth (CHOGM), prendendone parte per la prima volta in veste di capo. Aprirà formalmente il vertice globale, ma non prenderà parte alle discussioni tra i presidenti e i primi ministri che avverranno a porte chiuse.