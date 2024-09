Re Carlo, ultime notizie. La confessione del figlio di Camilla

Fonte: IPA Re Carlo e Camilla

Manca poco alla partenza di Re Carlo e della Regina consorte Camilla: i coniugi reali partiranno presto per un viaggio diplomatico in Australia. Un lungo volo e poi lunghi giorni in movimento per il Paese, non certo una passeggiata per il sovrano, che si sta sottoponendo alle cure contro il cancro. I sudditi sono sempre all’erta per cogliere qualsiasi indiscrezione sulla salute del Re, poiché poco trapela dal Palazzo. A rassicurarli ci ha però pensato il figlio di Camilla, Tom Parker-Bowles. Tom è conosciuto nel Regno Unito come scrittore, critico e appassionato di gastronomia. Proprio in occasione di un incontro promozionale del suo nuovo libro di cucina, Cooking and The Crown, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla salute di Re Carlo.

Il figlio di Camilla sulla salute di Re Carlo

“Il trattamento di Sua Maestà sta andando bene”, ha detto Tom Parker-Bowles, figlio della Regina Camilla, durante la promozione del suo nuovo libro di cucina. Un aggiornamento importante e atteso, che, venendo direttamente dalla bocca di una figura così vicina ai coniugi, rassicura i sudditi del Regno Unito. Tom è il figlio avuto da Camilla con l’ufficiale dell’esercito britannico Andrew Parker Bowles, con il quale è stata sposata dal 1973 al 1995. Tom ha una sorella minore, Laura, curatrice d’arte e gallerista che negli ultimi anni ha usato più che altro il cognome del consorte, Harry Lopes, ex modello diventato commercialista e sposato nel 2006.

Il figlio della Regina Camilla è nel pieno della promozione del libro Cooking and The Crown: Royal recipes from Queen Victoria to King Charles III, in uscita in autunno. Il progetto è interessante ed ambizioso: oltre 100 ricette per tutte le occasioni reali condite da aneddoti sui cuochi e sulle brigate nei palazzi reali. In occasione di un evento di promozione del volume, a Tom Parker-Bowles è stato chiesto se potesse dire qualcosa circa le condizioni di salute di Re Carlo, al quale all’inizio dell’anno è stata diagnosticata una forma sconosciuta di cancro e da allora è sottoposto a cure ambulatoriali.

Il primogenito di Camilla ha detto che il suo “medico dice che il trattamento sta andando bene” e ha condiviso che la Regina se la sta cavando bene, aggiungendo: “È una dura, mia madre“. Le sue parole arrivano nel momento in cui la coppia si prepara a intraprendere un impegnativo viaggio in Australia e Samoa. Il lungo viaggio, che attraversa 12 fusi orari, è un segno che il monarca 75enne si sta riprendendo bene, con una fonte che afferma che la sua salute “si sta dirigendo verso una traiettoria positiva”.

Il viaggio di Re Carlo e Camilla in Australia

Un viaggio, quello in Australia, che è sì un buon segno circa la salute di Re Carlo, ma è anche una prova di resistenza importante, che testerà l’efficacia delle cure sul suo fisico. Si tratta del più grande viaggio all’estero del Re da quando ha iniziato la cura per il cancro a febbraio. Charles e Camilla arriveranno in Australia il 18 ottobre e trascorreranno sei giorni nel Paese prima di volare a Samoa per la riunione dei capi di governo del Commonwealth (CHOGM). Torneranno nel Regno Unito il 26 ottobre.

Il programma Down Under prevede solo tre giorni di impegni per consentire al Re il tempo sufficiente per riposarsi. Un portavoce di Buckingham Palace ha detto: “Abbiamo dovuto, come faresti per qualsiasi visita, pensare a come garantire che le energie di Loro Maestà siano preservate per essere al meglio”. Ha aggiunto: “All’inizio dell’anno c’era stata qualche speranza che le Loro Maestà potessero visitare la Nuova Zelanda e su consiglio dei medici ciò purtroppo non è stato possibile. Abbiamo dovuto prendere alcune decisioni difficili con il governo australiano dove [Loro Maestà] possono arrivare”.