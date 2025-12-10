Re Carlo, perché i figli di Camilla saltano il Natale a Sandringham

Re Carlo perde altri ospiti a Natale. Infatti, i figli di Camilla, Laura e Tom Parker Bowles, non saranno a Sandringham. E c'è una ragione precisa

Re Carlo perde altri commensali al pranzo di Natale. Infatti, quest’anno non saranno presenti nemmeno i figli di sua moglie, la Regina Camilla. Si profila un 25 dicembre più intimo che mai, dato che la lista degli invitati è sempre più corta.

Re Carlo perde altri invitati al pranzo di Natale

Tra abbandoni e mancati inviti, Re Carlo e la Regina Camilla si trovano sempre più soli a Natale. D’altro canto, Harry e Meghan Markle coi loro due figli Archie e Lilibet non ricevono più l’invito da un paio d’anno. Ma da quando si sono trasferiti negli Stati Uniti, hanno sempre rifiutato di trascorrere il Natale con Carlo e con la Famiglia Reale. Anche negli ultimi anni di vita di Elisabetta II non si sono spostati dalla California. E a un certo punto la loro presenza a Sandringham è diventata sconveniente, quindi il Sovrano ha evitato proprio di invitarli.

Andrea e Sarah Ferguson sono stati esiliati dalla Famiglia Reale. Caduti in disgrazia, non possono nemmeno farsi vedere al cospetto del Re, nemmeno in occasioni speciali e private come il Natale in famiglia.

Ma se le due coppie non sono gradite a Carlo e al resto della famiglia, il Re perde altri commensali. Si tratta dei figli di Camilla, Tom Parker Bowles e Laura Lopes. Lo scorso anno erano stati ospitati dal Re a Sandringham il giorno di Natale. O meglio solo Tom. Era la prima volta che al pranzo venivano invitare persone non appartenenti alla Famiglia Reale. Ma quest’anno non sarà così.

Infatti, Tom e Laura non saranno presenti. Pare che la loro assenza non sia dipesa da una decisione di Carlo. O meglio, devono aver concordato in precedenza le modalità di accesso al castello.

Re Carlo, perché Tom Parker Bowles non sarà a Sandrigham

A spiegare le ragioni dell’assenza a Natale, è stato lo stesso figlio di Camilla che ha dichiarato all’esperto reale, Richard Eden: “Io non [passerò il Natale a Sandringham]. E nemmeno mia sorella. Lo faremo ogni due anni, un anno sì e uno no“. Evidentemente, hanno concordato con il Palazzo di trascorrere il Natale coi Sovrani ad anni alterni. Così, Camilla può stare coi figli in un giorno così speciale. Infatti, erano anni che non poteva stare con loro il 25 dicembre, almeno da quando si era sposata con Carlo.

Nel 2024 Parker Bowles aveva dichiarato che la madre desiderava molto averlo con lei, perché sentiva la mancanza dei figli. Carlo le ha permesso di invitarli. D’altro canto, è il padrino di Tom.

Per quanto riguarda le sue vacanze natalizie 2025, Parker Bowles ha raccontato che sarà ospite della sua ex moglie a Londra: “Tornerò sul divano a casa della mia ex moglie“. Quindi, è probabile che le passerà in compagnia dei suoi due figli, Lola e Freddy.