Re Carlo e Camilla scatenati a Samoa. Smorfie, look identici, danze e drink narcotico

Re Carlo e Camilla hanno vissuto un’esperienza intensa a Samoa che li ha visti protagonisti di una cerimonia speciale dove si sono presentati con look bianchi coordinati e durante la quale il Sovrano è stato nominato “Gran Capo”. La coppia pare si sia molto divertita e di certo non si è risparmiata.

A Samoa Re Carlo ha trovato un’atmosfera decisamente più rilassata che in Australia. Anche se Camilla ha commesso il suo primo grave scivolone di stile con la tunica rosa, si è ripresa alla grande per la cerimonia speciale che è stata presieduta dal Capo dello Stato, Le Afioga ia Tuimaleali’ifano Va’aleto’a Sualauvi II.

Fonte: Getty Images

Carlo e Camilla, look bianchi coordinati

Per l’occasione la Regina consorte ha indossato un completo bianco, sempre firmato Anna Valentine, composto da caftano e pantaloni morbidi, che ha abbinato alle sue scarpe di tela con zeppa bassa. Il tempo è piovoso e Camilla si protegge la chioma col suo ormai iconico ombrello trasparente, mentre si lascia adornare con svariate collane tipiche.

A stupire però non è tanto il look della Sovrana, quanto quello del Re. Carlo infatti ha lasciato in valigia giacca e pantaloni scuri, per indossare un ensemble, perfettamente coordinato a quello della moglie. Infatti, ha indossato una giacca bianca sahariana, con vistosi bottoni, maniche corte decorate da tradizionali motivi samoani blu, riprodotti anche sulla cintura, e dei pantaloni bianchi, sotto i quali si intravvedono dei calzini bianchi di cotone, decisamente poco raffinati.

Fonte: Getty Images

Re Carlo e la bevanda all’Ava

Carlo apprezza davvero molto gli onori ricevuti. A lui è stato conferito il titolo di “Gran Capo” e soprattutto gli è stata offerta una bevanda, definita “narcotic drink”, preparata con la polvere delle radici della pianta Ava.

Il Re è stato il protagonista della “cerimonia reale e tradizionale dell’Ava, il più alto protocollo di rispetto nella cultura samoana in onore della visita di Stato delle Vostre Maestà a Samoa”, come è stato spiegato dal discorso introduttivo del cerimoniere. Poi a Carlo è stata consegnata la ciotola contenente la bevanda all’Ava, dopo averne sparsa un po’ per terra in segno di prosperità.

Fonte: Getty Images

Carlo e Camilla, tra smorfie e danze

Fonte: Getty Images

Ma la festa non è finita. A Carlo e Camilla sono stati consegnati svariati doni tradizionali, detti sua faatamalii. Poi sono stati deliziati con canti e balli e la Regina consorte si è lasciata trascinare dal ritmo, battendo i piedi e le mani per accompagnare il coro dei bambini che si è esibito per Le Loro Maestà. Anche Miss Samoa è arrivata a rendere omaggio ai Sovrani.

Fonte: Getty Images

Re Carlo sembrava davvero molto diverti. Non riesce a trattenere le risate, le sue smorfie sono quasi imbarazzanti. Di certo non hanno nulla a che vedere col rigido cerimoniale di Palazzo.

Evidentemente Carlo e Camilla attendevano con ansia il tour in Samoa, sicuramente più benevola e calorosa nei loro confronti, tanto che sulle loro pagine social ufficiali ha dichiarato di “non vedere l’ora” di visitare quei luoghi. Nell’agenda del Re comunque ci sono anche impegni molto più seri, come l’apertura del vertice del Commonwealth.