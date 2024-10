Re Carlo torna nel Regno Unito, dopo il tour estenuante: “Ha bisogno di riposo”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Re Carlo

Re Carlo ritorna nel Regno Unito, visibilmente provato da un tour intenso e commovente in Australia e Samoa. Un viaggio che ha fatto emozionare i suoi sostenitori, ma che ha lasciato il monarca affaticato e desideroso di ritornare a casa.

A confermarlo, sono le parole dello stesso Re, che, tra battute e dichiarazioni accorate, ha rivelato il suo stato d’animo: “Sarà bello tornare a casa“. Questo rientro non segna solo il termine del suo viaggio, ma anche un’importante pausa dal suo trattamento contro il cancro, ripreso tra le fitte agende di eventi, incontri e cerimonie ufficiali.

I dettagli del tour: impegno e tenacia di Re Carlo

Durante i suoi impegni, Re Carlo ha affrontato temi di grande rilevanza, discutendo di pace e riconciliazione globale, temi che, uniti alla sua delicata salute, hanno reso il viaggio più arduo del previsto.

L’affetto ricevuto da migliaia di sudditi accorsi per salutare il Re ha alleviato la fatica, ma il tour ha comunque richiesto uno sforzo considerevole. Un ex corrispondente reale ha infatti osservato come “Re Carlo apparisse un po’ stanco” al termine di undici giorni intensi, in cui non ha mai smesso di servire con dedizione il suo popolo.

Il tour di Re Carlo e della Regina Camilla è stato segnato da numerosi incontri e celebrazioni. Le tappe australiane hanno registrato una massiccia partecipazione, segno di un sostegno reale ancora vivo, nonostante le voci repubblicane che puntano a un’Australia indipendente dalla Corona.

In particolare, il discorso del Re durante una cerimonia ufficiale ha colpito profondamente, grazie alla sua delicatezza nel riconoscere i dolori del passato coloniale. Parlando dell’impatto della storia condivisa, Re Carlo ha sottolineato l’importanza di “imparare dalle lezioni del passato“, un monito che ha trovato eco tra i partecipanti, rafforzando il suo ruolo di figura conciliatrice e portavoce della memoria storica.

In questo tour, l’eleganza e lo stile non sono certo passati inosservati. Il look della Regina Camilla ha sfoggiato un’eleganza sobria, spesso composta da abiti informali, perfetti per l’atmosfera esotica delle isole.

Da notare un abito dai toni chiari indossato in una delle serate a Samoa, che rifletteva la semplicità e la raffinatezza tipiche della moda reale. Al loro fianco, modelle locali hanno indossato capi tradizionali in vari eventi, dimostrando come la cultura locale possa arricchire lo stile dei reali.

Un ritorno atteso e una pausa necessaria

Il rientro di Re Carlo nel Regno Unito rappresenta per lui non solo un ritorno al comfort della propria casa, ma anche un’occasione per riprendere il trattamento oncologico interrotto.

A febbraio, il sovrano aveva infatti rivelato di dover affrontare un percorso di cura settimanale per una diagnosi di cancro, e il ritmo serrato del tour ha inevitabilmente lasciato il segno.

Durante un intervento ufficiale, il Re ha fatto una riflessione personale sul suo stato di salute, spiegando come i medici gli avessero consigliato di non prendere impegni troppo gravosi. Tuttavia, la sua volontà di incontrare i rappresentanti del Commonwealth è stata più forte di qualsiasi avviso medico, portandolo a superare con tenacia le difficoltà del momento.

Concludendo la sua visita a Samoa, Re Carlo ha condiviso un pensiero rivolto agli abitanti locali e alla loro calorosa accoglienza: “Resterò sempre devoto a questa parte del mondo“.

Tra ironia e sincerità, il sovrano ha anche aggiunto una battuta che ha commosso i presenti, rivelando la speranza di “sopravvivere abbastanza a lungo da poter tornare a trovarvi”. Una dichiarazione che racchiude tutto il suo affetto per i popoli del Commonwealth e la determinazione a non lasciarsi abbattere, nonostante le difficoltà.