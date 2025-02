Re Carlo vola in America da Harry. Camilla è costretta ad andare con lui

Re Carlo sta organizzando il più importante viaggio internazionale del suo regno in Canada e in Usa. Un'occasione per vedere Harry

Fonte: Getty Images Camilla e Carlo

Re Carlo sta programmando un viaggio negli Stati Uniti. Si tratta del più importante tour internazionale del 2026 per lui e naturalmente lo accompagnerà Camilla. I dettagli dell’agenda non sono stati ancora comunicati. Ma è probabile che possa essere l’occasione per il Sovrano di incontrare suo figlio Harry, malgrado le resistenze della Regina consorte.

Carlo e Camilla, il viaggio più importante del Re

Il Palazzo sta preparando uno dei più grandi viaggi ufficiali per Carlo e Camilla in Canada e negli Stati Uniti. Un tour che è stato definito “pieno di fascino”, tutto per incantare Donald e Melania Trump e mantenere buoni rapporti con la Casa Bianca.

La prima tappa di questo viaggio internazionale sarà il Canada. Si tratterà della prima visita di Carlo nel Paese da Monarca, poi il Re e sua moglie andranno negli Stati Uniti. Tra l’altro il 2026 sarà il 250° anniversario dell’Indipendenza americana, che verrà celebrato in tutta la nazione il 4 luglio.

Stando a fonti vicine a Palazzo, le parti interessate sono già al lavoro per organizzare questa importante visita di Carlo e Camilla. A giorni si attende l’invito formale della Casa Bianca. Il tour dovrebbe svolgersi nella prima parte del 2026, presumibilmente in primavera.

Si vocifera che anche Kate Middleton e William sono interessati nei preparativi, perché potrebbero partire al posto di Carlo e Camilla, anche se sarebbe preferibile una visita dei Sovrani, piuttosto che dei Principi del Galles. Tutto dipenderà comunque dalle condizioni di salute del Re e di Kate, entrambi colpiti da un cancro nel 2024.

In ogni caso, il Palazzo punta su Carlo e viceversa il Re ci tiene molto a fare questo delicato viaggio, proprio perché sarebbe il suo primo tour in quegli Stati da Monarca. Esattamente come ha fatto lo scorso autunno in Australia.

Sarà la prima volta che un Sovrano britannico visita gli Stati Uniti dal 2007. Allora andò la Regina Elisabetta e quello fu il suo ultimo tour internazionale. Carlo, come Principe del Galles, ha intrapreso più di 20 visite ufficiali negli USA. Perciò, gli assistenti più anziani del Re saranno fondamentali nella stesura del programma di questo viaggio.

Una fonte governativa ha affermato: “Questo sarà senza dubbio il più grande tour del regno di Carlo almeno finora, un’impresa enorme per un Monarca britannico essere ospite negli Stati Uniti”. Insider nella Corte affermano che “Buckingham Palace è entusiasta di questo viaggio”.

“Gli americani amano la famiglia reale britannica ed è una grande opportunità per entrambe le parti di riaffermare la speciale relazione in un anno così importante e storico per gli Stati Uniti. Il re è stato particolarmente desideroso di recarsi in Canada, un paese e un popolo per cui nutre così tanto affetto”.

Questo tour è stato definito anche come un progetto di abile diplomazia. Anche la Casa Bianca pare sia molto favorevole ad accogliere Carlo e Camilla.

Carlo e Trump si sono incontrati l’ultima volta durante la visita di Stato a Londra del Presidente Usa, era il 2019. Mentre il Tycoon ha incontrato il Principe William lo scorso novembre.

Re Carlo vola negli Usa per Harry

Ma oltre ai doveri reali, c’è un altro aspetto che spinge Carlo a compiere questo viaggio. Il Re avrebbe l’occasione di incontrare suo figlio Harry che vive con Meghan Markle e i suoi due figli in California. Carlo aveva già l’idea di intraprendere un viaggio privato a Los Angeles per poter vedere il secondogenito che si è rifiutato di incontrare il padre mentre era a Londra.

Ma il Re non ha messo in atto il suo progetto, ostacolato innanzitutto da Camilla che era totalmente contraria a questo viaggio. Non è dunque detto che, se l’anno prossimo l’incontro tra Carlo e Harry venga organizzato, Camilla sia con loro.