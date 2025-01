Fonte: IPA Re Carlo

La lotta di Re Carlo contro il cancro non è ancora finita. Il sovrano continuerà a sottoporsi a delle cure anche nel 2025. Fonti di Buckingham Palace hanno dichiarato a Sky News che “la terapia sta procedendo in modo positivo e, in quanto patologia gestita, il ciclo di cure continuerà anche nel nuovo anno“. Tuttavia, nonostante la diagnosi di cancro svelata pubblicamente a febbraio 2024, da Palazzo non è stato ancora rivelato di che tipo di cancro soffre il monarca 76enne. E dietro questa scelta si nasconde una motivazione ben precisa e assai toccante, che ha emozionato tutti i sudditi.

Che tipo di cancro ha Re Carlo

Ad un anno dall’inizio della sua battaglia più difficile, Re Carlo non ha ancora svelato che tipo di cancro l’ha colpito. Una fonte di palazzo ha rivelato al Times il toccante motivo per cui il monarca ha tenuto segreti i dettagli della sua diagnosi e del suo trattamento. A quanto pare si tratta di una scelta consapevole da parte del Re, volta a sostenere il maggior numero possibile di persone affette da questa malattia, anziché concentrare l’attenzione su una specifica forma di cancro.

Secondo Charles in questo modo si può evitare di parlare solo ed esclusivamente di una particolare forma di cancro ma concentrare il focus sulla malattia in sé, che resta un dramma che coinvolge tante persone e famiglie. Nonostante questo da Palazzo è stato assicurato qualche tempo fa che non si tratta di cancro alla prostata, come insinuato da qualcuno. In seguito si è parlato di un tumore al pancreas ma l’indiscrezione non è stata mai né confermata né smentita.

L’insider ha inoltre assicurato che “il Re non ha perso i capelli, ma sono più sottili e bianchi. Durante le visite ai centri oncologici, Charles ha mostrato un vivo interesse per i pazienti che utilizzano il casco refrigerante, ovvero delle cuffie in silicone che fanno circolare liquido o gel freddo abbassando la temperatura della testa e riducendo il flusso di sangue al cuoio capelluto per ridurre la caduta dei capelli durante la chemioterapia”.

Il cancro di Re Carlo

La notizia del cancro di Re Carlo è stata divulgata a febbraio 2024, a poche settimane da un intervento alla prostata. Dopo la diagnosi il Re si è temporaneamente ritirato dagli incarichi pubblici per iniziare il suo percorso di cure, ma ha continuato a esaminare quotidianamente documenti di lavoro e a tenere riunioni private.

A fine aprile King Charles è tornato ai suoi impegni reali: insieme alla moglie Camilla ha visitato il Macmillan Cancer Centre presso l’University College London Hospital. Successivamente, a giugno, Carlo ha festeggiato il suo compleanno al Trooping the Colour, che ha anche segnato la prima apparizione pubblica del 2024 della Principessa del Galles dopo la notizia della sua diagnosi di cancro.

Kate Middleton, 42 anni, ha completato il ciclo di chemioterapia a settembre e sta gradualmente tornando ai suoi doveri reali (e anche lei, come il suocero, non ha mai svelato il tipo di cancro che l’ha colpita). Il Re e la Regina hanno poi effettuato ad ottobre una tour in Australia e Samoa e hanno ospitato l’ emiro del Qatar per una visita di Stato a dicembre.

In più Charles ha nominato il terzo primo ministro del suo regno a luglio, il leader laburista Sir Keir Starmer, e ha presieduto l’inaugurazione del Parlamento poche settimane dopo. Si è inoltre recato in Francia per le commemorazioni del D-Day a giugno. Per il 2025 il Re continuerà a dividersi tra eventi pubblici e cure: tra i medici c’è ottimismo e il sovrano non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. Fedele alla corona fino alla fine, come gli ha insegnato la Regina Elisabetta.