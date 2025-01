Fonte: IPA Re Carlo

I rapporti interni alla Famiglia Reale sono sempre sotto la lente d’ingrandimento. Il pubblico e gli esperti royal sono costantemente impegnati nell’analizzare ogni gesto, report, dichiarazione e quant’altro. In un mare di supposizioni e valutazioni esterne, l’intervista di Sarah Ferguson rappresenta una piacevole ventata di novità e, soprattutto, onestà. Ecco svelato il suo rapporto con l’ex cognato, oggi sovrano.

Sarah Ferguson e Re Carlo

Il mio amico Re Carlo potrebbe essere il titolo di un libro decisamente interessante, firmato dall’amatissima Sarah Ferguson. Di certo di storie da raccontare ne ha e venderebbe milioni di copie.

Intervistata dal Times, l’ex cognata del sovrano del Regno Unito ha evidenziato come il loro rapporto sia splendido, ancora oggi: “Lo conosco da sempre e lo adoro”. Per quanto in molti vedano nel padre di William e Harry un uomo rigoroso e un po’ noioso, per lei è invece fonte di grandi risate: “Mi fa ridere, è gentile e adoro il fatto che mi chiami ancora Fergie”.

Guardando al passato ha ricordato delle raccomandazioni continue di sua madre. Nella casa di famiglia nell’Hampshire, Dummer Down, la Duchessa di York veniva così ammonita: “Non fare la monella con il Principe di Galles quando viene a stare qui”.

Richieste cadute nel vuoto, considerando come lei da giovanissima lo facesse cadere in piscina e gli piazzasse della cacca finta fuori la porta: “Lo trovava divertente”.

Il legame con Camilla

Tutti sanno quanto Re Carlo sia legatissimo alla sua Camilla. La difesa del suo onore è stato anche motivo di distanziamento con Harry. Il Principe l’ha infatti attaccata nel suo libro biografico Spare. Qualcuno che il padre non gli ha perdonato.

Andare d’accordo con il sovrano, dunque, vuol dire avere almeno un buon rapporto con sua moglie: “La Regina Camilla era amica intima di mia mamma. Per questo ora siamo così vicine”. Il pensiero di Diana, però, non svanirà mai.

“Lei è stata la mia migliore amica fin da quando avevo 14 anni. Per questo è così importante che io e la Regina andiamo d’accordo. È qualcosa di bello. Lei mi ricorda la mamma”. Proprio ai sovrani, però, chiede qualcosa. Li vede impegnati in svariate attività ufficiali, nonostante la malattia di lui e gli anni che affaticano non poco: “Ammiro lo straordinario sostegno che Camilla sta dando a questo Paese. Vorrei però fare di più. Vorrei che mi chiedessero di fare di più”.

Il ricordo della Regina Elisabetta

Parlando di figure materne, la Regina Elisabetta è stata per lei più madre di quella biologica: “La chiamavo mamma”. Ha spiegato come non sia mai stata delusa o abbandonata da lei. Un vero e proprio esempio: “Sono stata io a deludere lei”.

Sarah Ferguson ha poi rivelato le ultime parole dell’amatissima sovrana nei suoi confronti: “Sarah, ricordati che tu sei abbastanza barava”. Un ricordo che ancora la fa piangere. Parole di una “madre”, che sa bene quali sono i tormenti interiori di una “figlia”.