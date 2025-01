Sarah Ferguson non è guarita dal cancro: “Sembra una sentenza di morte”

Fonte: IPA Sarah Ferguson

Per la famiglia reale inglese, il 2024 è stato un anno incredibilmente difficile. Dopo l’annuncio della malattia di Kate Middleton, seguito pochi giorni dopo da quello di un tumore di Re Carlo, anche Sarah Ferguson, ex moglie del Principe Andrea, ha comunicato di essere affetta dal cancro. E, a mesi di distanza dalla diagnosi – che arriva dopo quella di un tumore al seno l’anno precedente, la Duchessa ha ripercorso i momenti più bui.

Sarah Ferguson, la sua battaglia contro il cancro

“Quando ti dicono che hai il cancro, non puoi fare a meno di pensare che sia una sentenza di morte”: così, lo scorso ottobre, Sarah Ferguson aveva raccontato le sensazioni provate di fronte alla scoperta di un melanoma maligno, una forma aggressiva di cancro alla pelle. Mesi dopo la diagnosi, la Duchessa è tornata a parlare della propria esperienza con la malattia in una sincera intervista rilasciata alla testata britannica The Times.

“È stata dura. – ha ammesso Ferguson, nota con l’amichevole soprannome di Fergie – In generale sono una persona positiva ma il cancro è come una bomba che esplode nella tua vita”. E di “bombe”, Fergie, ne ha ricevute due. La scoperta del melanoma è arrivata infatti a un anno di distanza dal tumore al seno: “Una diagnosi è già abbastanza da gestire, ma io ne ho ricevute due nell’arco di un anno”. E resistere alla paura non è sempre possibile.

“Non ho paura di ammettere che la mia mente è andata in luoghi oscuri, – ha confidato la Duchessa impegnata nella sensibilizzazione verso la salute mentale – riflettendo sulla mia mortalità”. La forza di resistere, Ferguson l’ha trovata nella famiglia, “che è stata di immenso supporto durante questo periodo”, aiutandosi anche con qualche pratica di wellness, “ho usato la meditazione e tecniche mindfulness come aiuto per restare positiva e bilanciata”.

Il supporto nella famiglia

In questo momento per lei così difficile, Sarah Ferguson si è spesso detta preoccupata per le figlie Eugenia e Beatrice, che le sono sempre state vicine in questi mesi. Così come l’ex marito, il Principe Andrea, che spesso li ha definiti come “la coppia di divorziati più felice del mondo”. Nonostante il loro matrimonio sia terminato da quasi trent’anni, i due continuano infatti a vivere assieme, nella lussuosa residenza reale che Re Carlo minaccia di togliere dalle mani del fratello minore.

Sarah e Andrea, nonni affettuosi, trascorrono più tempo che possono giocando assieme ai nipotini. Sienna, la bimba di 3 anni nata dal matrimonio della Principessa Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi, e il piccolo fratellastro Christopher Woolf, frutto di una precedente relazione di Edoardo. Mentre sono due i nipotini donati dalla minore Eugenia: Arthur, 3 anni, e Earnest, 1 anno, figli della Principessa e del marito Jack Brooksbank. E la famiglia è pronta ad allargarsi ancora, Beatrice è in dolce attesa e in primavera è previsto l’arrivo di un nuovo nipotino.

Un bebè che non potrà che essere fonte di rinnovata gioia per Sarah Ferguson, la cui battaglia non è ancora finita e che, affermano fonti vicine alla famiglia reale, sarà costretta a sottoporsi a controlli costanti ancora per lungo tempo.