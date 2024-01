Sarah Ferguson: scoperto un tumore alla pelle dopo il cancro al seno

Fonte: IPA Sarah Ferguson

Ancora problemi di salute nella famiglia reale inglese. Dopo gli interventi di Kate Middleton e Re Carlo, ecco arrivare un’altra sconvolgente notizia su Sarah Ferguson. All’ex moglie del Principe Andrea è stato diagnosticato un tumore alla pelle: nelle scorse settimane alle 64enne è stato rimosso un neo dal corpo che si è poi rivelato, tramite i dovuti test, essere un melanoma maligno. Solo un anno fa la Duchessa di York si era sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere un cancro al seno.

Sarah Ferguson ha un tumore alla pelle

A dare la notizia del tumore alla pelle di Sarah Ferguson è stato il Sun. Il tabloid ha spiegato che durante l’operazione al seno per rimuovere il cancro all’ex cognata di Lady Diana sono stati tolti alcuni nei, uno dei quali è risultato maligno. A quanto pare la Ferguson ha ricevuto la terribile diagnosi qualche giorno dopo Natale ma nonostante la situazione piuttosto angosciante è “rimasta di buon umore”.

Non è ancora chiaro se questo nuovo tumore sia stato scoperto in tempo oppure no: nei prossimi giorni Sarah si sottoporrà ad ulteriori approfondimenti. Le persone con la pelle più chiara, un gran numero di nei e una storia familiare di cancro della pelle tendono ad essere maggiormente a rischio di svilupparlo.

Sarah Ferguson è stata a riposo dopo “un periodo non facile”, come hanno ammesso persone a lei vicine. Verrà sottoposta a nuovi esami per verificare se il cancro si è diffuso su altre parti del corpo, ma si spera che il neo sia stato trovato abbastanza presto da evitare ulteriori complicazioni.

“In seguito alla diagnosi di una forma precoce di cancro al seno a Sarah è stato ora diagnosticato un melanoma maligno – ha detto un portavoce della Duchessa di York – Il suo dermatologo ha chiesto che diversi nei fossero rimossi e analizzati mentre Sarah si sottoponeva ad un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia e uno di questi è stato identificato come canceroso”.

“Chiaramente un’altra diagnosi così presto dopo il trattamento per il cancro al seno è stata angosciante ma la Duchessa rimane di buon umore. Vuole ringraziare l’intera équipe medica che l’ha supportata, in particolare il suo dermatologo la cui vigilanza ha assicurato che la malattia fosse diagnosticata prontamente”.

“Crede che la sua esperienza sottolinei l’importanza di controllare le dimensioni, la forma, il colore, la consistenza e l’emergere di nuovi nei che possono essere un segno di melanoma”. Sarah Ferguson è in cura dal dottor Andrew Furness, consulente medico oncologo presso il Royal Marsden Hospital di Londra, e da Catherine Borysiewicz, consulente dermatologo presso il King Edward VII Hospital di Londra.

L’ex nuora della defunta Regina Elisabetta ha trascorso le ultime settimane a riposo, presso la clinica MAYRLIFE in Austria, frequentata da molte celebrity come Rebel Wilson e Karlie Kloss.

Sarah Ferguson e il cancro al seno

Circa un anno fa Sarah Ferguson ha scoperto il cancro al seno dopo una mammografia di routine. La prevenzione ha salvato la vita della donna, che si è così sottoposta in tempo ad un intervento di mastectomia. Ad un evento di gala a novembre Sarah ha ammesso di “sentirsi fortunatamente bene” e “di aver guardato in faccia il cancro senza battere ciglio”. Tra l’altro la malattia non è una novità nella famiglia Ferguson: Ronald, il padre di Sarah scomparso nel 2003, ha dovuto affrontare in vita prima un tumore alla prostrata e poi uno alla pelle.