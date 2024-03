Fonte: Getty Images La Principessa Anna e Sir Tim Laurence

La duchessa Kate Middleton è stata operata all’addome, è rimasta a lungo ricoverata e adesso è nascosta in convalescenza. Re Carlo è stato colpito da un tumore, così come la cognata Sarah Ferguson, e il giovane marito di Lady Gabriella è morto misteriosamente a poco più di 40 anni. E le sfortune della famiglia Windsor proseguono, l’ultimo a essere vittima di un problema di salute è Sir Tim Laurence, consorte della Principessa Anna.

L’occhio nero del marito della Principessa Anna

Sir Tim Laurence, marito della Principessa Anna, secondogenita della defunta Regina Elisabetta, è stato visto in pubblico con il volto tumefatto. Sir Tim Laurence si è presentato al 200° anniversario del Royal National Lifeboat Institution con un occhio nero.

Fonte: IPA

Una bella scocciatura, che sembra essere conseguenza di un piccolo incidente occorso durante una sessione di giardinaggio. Ma per fortuna non è nulla di grave e Sir Laurence dovrebbe presto rimettersi del tutto. Lo stesso, purtroppo, non si può dire dei suoi familiari.

La sfortuna della famiglia Windsor

Il 2024 passerà agli annali come l’anno nero per la famiglia reale britannica. Da quando è iniziato, questo nuovo anno non ha fatto che portare sfortune e disgrazie in casa Windsor. Tutto è iniziato con l’inaspettato ricovero di Kate Middleton, operata all’addome per cause ancora ignote e da mesi nascosta al pubblico. Si dice che la moglie di William stia bene e si stia riprendendo, ma nessuno ha notizie certe sulla sua salute.

E mentre Kate si trovava sul tavolo operatorio, anche Re Carlo è stato sottoposto a un’operazione. Pochi giorni dopo, il sovrano ha fatto sapere di aver scoperto di avere un tumore, per cui si sta sottoponendo a costanti cure. Un nuovo tumore ha colpito anche Sarah Ferguson, che già in passato aveva sofferto di un cancro al seno e che adesso si trova a combattere contro un melanoma alla pelle.

Infine, la notizia più tragica: lo scorso 1° marzo, Tom Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor, prima cugina di William e Harry, è stato trovato morto in un appartamento di Londra, aveva solo 45 anni. L’uomo è deceduto a causa di una “catastrofica ferita alla testa” e accanto al corpo è stata rinvenuta una pistola. Le forze dell’ordine si stanno occupando della vicenda e hanno aperto un’indagine per far luce sulle effettive cause della morte del membro della famiglia reale.

La maledizione del numero 2

Di fronte a così numerose e ravvicinate disgrazie, tra i corridoi di Buckingham Palace è tornata a circolare una vecchia leggenda, legata al numero 2. Re Giorgio VI, padre di Elisabetta II, è morto nel 1952. Mezzo secolo dopo, nel 2022, è morta sua moglie. Nello stesso anno è venuta a mancare anche la principessa Margaret.

E poi ci fu il 1992, definito da Elisabetta “l’anno più brutto per la sua famiglia e per la Corona inglese”. Fu l’anno del divorzio tra Sarah Ferguson e il principe Andrea e dell’uscita del libro scandalo Diana, la sua vera storia, che tirò fuori tutti gli scheletri nascosti negli armadi del palazzo reale.