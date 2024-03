Fonte: IPA Principessa Kate Middleton

Dopo le tante ipotesi avanzate sulle condizioni di Kate Middleton, Kensington Palace ha diffuso il suo primo scatto ufficiale dopo l’operazione subita dalla Principessa. Il suo intervento all’addome risale a gennaio e da allora le indiscrezioni non si sono sprecate. In tanti hanno ipotizzato un tentativo della Corona di nascondere una problematica ben più grave di quanto svelato.

L’obiettivo di questa immagine è dunque quello di far tornare un po’ di tranquillità, alleggerendo la tensione. La foto è stata scattata dallo stesso Principe William, ritraendola al fianco dei suoi tre figli. Un’immagine sorridente e rilassata, pubblicata in occasione della Festiva della Mamma nel Regno Unito.

Il messaggio di Kate

“Grazie per i vostri gentili auguri e il continuo sostegno negli ultimi due mesi”. Il primo messaggio di Kate Middleton dopo l’operazione subita è giunto via social. Più delle parole, però, ad aver avuto un netto impatto su tutto il popolo britannico e, in generale, su tutti i fan della Famiglia Reale inglese, è stata la sua foto.

È apparsa sorridente e rilassata al fianco di George, Charlotte e Louis. Serena nell’ambiente domestico, vantando un look decisamente “rilassato”. Jeans skinny, stivali con le stringhe, maglione a collo alto e una giacca.

Uno scatto a Windsor che porta la firma dello stesso William. Stavolta si tratta di un’immagine ufficiale e non “rubata” in strada. Il riferimento va all’immagine di Kate al fianco della madre in macchina nei pressi di Windsor. In tanti hanno però parlato di un falso.

Restando in ambito ufficiale, l’ultima apparizione pubblica risale allo scorso 25 dicembre. Il 17 gennaio, poi, la notizia di un intervento chirurgico improvviso all’addome. Da allora William è stato impegnato al suo fianco, gestendo anche i suoi ruoli istituzionali, considerando la malattia di suo padre. Re Carlo è infatti notoriamente affetto da un tumore, il che ha responsabilizzato maggiormente la Regina Camilla, il suo primogenito e anche la sorella, la Principessa Anna.

Dopo 13 giorni di ricovero presso la London Clinic, Kate sarebbe tornata a casa, così da proseguire la convalescenza in un ambiente accogliente e noto. La speranza è che ben presto tutto possa tornare alla normalità.

Gli anelli di Kate sono spariti

Come sempre accade quando si parla della Famiglia Reale britannica, ogni dettaglio viene analizzato al microscopio. La foto di Kate Middleton non poteva fare eccezione. Alcuni si sono dunque interrogati sull’assenza di gioielli della Principessa.

Nello specifico il riferimento è andato ai suoi due anelli, di fidanzamento e matrimonio, che generalmente ha sempre al dito. Kensington Palace ha scelto di non offrire una risposta in merito a tale scelta.

Un caso? Per nulla ma i tabloid stanno provando a vederci chiaro, al fine di offrire quanti più aggiornamenti in merito al suo stato di salute. È facile pensare che possa aver tolto tutto prima dell’operazione, per poi non rimetterli in questa fase di convalescenza. Non è da escludere che possa anche vantare un certo rigonfiamento delle dita, il che renderebbe poco confortevole indossare gli anelli.

Inoltre non è la prima volta che la Principessa sceglie di farne a meno. Si tratta di gioielli preziosi, economicamente ma soprattutto sentimentalmente. Ne ha fatto a meno durante alcune manifestazioni sportive e, per ragioni sanitarie, durante alcune visite a pazienti in ospedale.