"Kate Middleton sarà presente al Trooping the Colour", lo annuncia il Ministero della Difesa. Ma il Palazzo non conferma

Kate Middleton torna in pubblico per il primo impegno ufficiale importante il prossimo 8 giugno in occasione del Trooping The Colour. La sua presenza è stata annunciata dal Ministero della Difesa, ma Kensington Palace non conferma. Dunque, la convalescenza della Principessa del Galles è più lunga del previsto?

Kate Middlton al Trooping the Colour

La malattia di Kate Middleton sembra un’operazione orchestrata dall’MI6, tanto è segreta. La moglie di William è stata sottoposta a un intervento all’addome lo scorso 16 gennaio alla London Clinic, ma nessuno sa esattamente il perché. Nessuno fino al 4 marzo ha più visto la Principessa, finché è stata pubblicata una sua foto paparazzata mentre è in auto con la madre Carole Middleton.

Kate Middleton non è stata picchiata da William, non è stata in coma, semplicemente si sta riprendendo da un intervento evidentemente importante. La sua foto avrebbe dovuto dipanare il giallo che si è costruito intorno a lei, ma evidentemente non è così. Un nuovo mistero è all’orizzonte.

All’indomani della pubblicazione, in tutto il mondo tranne che in Gran Bretagna, dello scatto della Principessa del Galles, il Ministero della Difesa britannico annuncia sul proprio sito che Kate sarà presenta al Trooping the Colour, un evento molto importante per la Corona.

Si tratta infatti di una cerimonia effettuata dai reggimenti del Commonwealth e dalla British Army che dal 1748 ha segnato il compleanno pubblico del Sovrano. La Famiglia Reale si riunisce sul balcone di Buckingham Palace per assistere alla tradizionale parata militare. Ebbene, Kate, stando all’esercito dovrebbe essere presente. Ma Kensington Palace non conferma, anzi fa di peggio.

Kate Middleton, la gaffe dell’esercito

Il Palazzo infatti ha dichiarato di non essere stato consultato in proposito. Dunque, di fatto la partecipazione di Kate al Trooping the Colour non è affatto scontata.

Infatti, spetta al Palazzo, e solo ad esso, confermare la partecipazione dei Principi del Galles e di tutti gli altri membri della Famiglia Reale a un evento. In tal senso, i funzionari di Corte sono stati chiari: non è di competenza del Ministero della Difesa annunciare la presenza o meno di Kate alla parata militare. La pubblicazione del nome di Lady Middleton può essere stata una gaffe, un errore che però ha costretto Kensignton Palace a intervenire, per evitare di suscitare false speranze nei sudditi.

Kate Middleton, convalescenza più lunga

Adesso però si apre un’altra questione. Se la partecipazione di Kate al Trooping the Colour dell’8 giugno non è certa, potrebbe significare che la Principessa del Galles ha bisogno di più tempo per riprendersi dall’intervento, tanto che non solo non la vedremo dopo Pasqua ma nemmeno all’inizio dell’estate.