Kate Middleton, dove abbiamo già visto l’abito di Charlotte al Trooping the Colour

Fonte: Getty Images Trooping the Colour 2023, Kate Middleton stupisce in verde. Per lei niente uniforme

Kate Middleton non è stata l’unica ad attirare l’attenzione al Trooping the Colour: questa volta anche la Principessa Charlotte ha suscitato curiosità tra gli osservatori più attenti, e non per qualche espressione annoiata o buffa. È stato il suo abito bianco e rosso a conquistare tutti: un vestito adorabile che a molti è sembrato familiare.

Charlotte, dove abbiamo già visto il suo abito bianco e rosso del Trooping the Colour

Il primo Trooping The Colour del Re Carlo ha decisamente fatto discutere, specialmente per quanto riguarda i look: Kate Middleton ha attirato tutti gli sguardi su di sé, indossando un abito gioiello verde da 3.331 euro. Un cambio di stile per la Principessa del Galles, che ha abbandonato i colori pastello per toni più decisi e di impatto.

Anche la Principessa Charlotte non è stata da meno: la secondogenita di William e Kate ha sfoggiato un adorabile abitino bianco di ispirazione marinara, con dettagli rossi, dall’aspetto decisamente familiare. “Sembra l’abito dell’incoronazione“, ha raccontato in esclusiva a People la stilista di abbigliamento per bambini Amaia Arrieta.

“Il modo in cui la gonna si muove è esattamente lo stesso, ma sembra che le maniche siano state modificate e che siano stati aggiunti il colletto e la cintura. Le calzava a pennello e risale a poche settimane fa, quindi potrebbe essere lo stesso abito”. Sembra quindi che anche Charlotte segua l’arte del riciclo proprio come mamma Kate, che ne ha fatto un suo marchio di fabbrica.

Fonte: Getty Images

Charlotte come mamma Kate, regina del riciclo

L’abito indossato dalla Principessa Charlotte durante l’incoronazione di Re Carlo è stato disegnato da Sarah Burton per Alexander McQueen, uno degli stilisti più amati dalla futura Regina d’Inghilterra, che ne ha indossato le creazioni in tantissime occasioni (prima fra tutte il suo matrimonio).

Il vestito di Charlotte, nella versione originale, prevedeva maniche ricamate, con un elegante mantello abbinato: era la prima volta che la Principessa indossava un abito firmato su misura dalla maison preferita dalla mamma. Con le giuste modifiche il vestito ha assunto un’aria più “sbarazzina”, che più si addiceva al Trooping The Colour.

“Penso che fosse molto patriottico e le stava benissimo”, ha dichiarato Arrieta, che ha vestito i Principi George, Charlotte e Louis per quasi un decennio. L’abitino griffato riciclato della Principessa Charlotte rientra perfettamente nella filosofia di Kate Middleton, che da tempo ci mostra come riciclare al meglio i capi già presenti nel proprio guardaroba.

Lo ha fatto solo qualche settimana fa al Chelsea Flower Show, indossando un adorabile chemisier rosa in seta, già sfoggiato in passato (e adorato anche da mamma Carole Middleton, che lo ha identico). E che dire del look dei Bafta, ai quali Kate ha partecipato sfilando con un abito monospalla color crema di Alexander McQueen, che ha rinnovato con dei lunghi guanti da opera.

Anche lo scorso Natale Lady Middleton si è lasciata ispirare dal suo armadio, ripescando uno sbrilluccicante vestito di paillettes rosse a collo alto con maniche velate ricche di ricami e volant, perfetto per le feste. La Principessa del Galles è davvero la regina del riciclo: lo scorso anno ha optato per la quarta volta per uno dei suoi cappotti preferiti (risalente a 8 anni fa), dimostrandoci che i pezzi senza tempo possono essere indossati ogni volta che vogliamo.