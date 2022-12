Kate Middleton: il suo abito rosso di paillettes (riciclato) è perfetto per Natale

Fonte: IPA Kate Middleton, Regina di stile anche a Natale

Come indossa il Natale Kate Middleton nessuna mai, la Principessa del Galles per il video promozionale del Royal Carols:Together at Christmas – l’annuale e super natalizio concerto a Westminster – ha infatti sfoggiato un abito rosso super brillante.

Il vestito, perfetto per i party di Natale, era già stato utilizzato in passato da Kate e la cosa bella che, rispetto a molti dei “princess dress” della futura regina il prezzo è abbastanza abordabile.

Kate Middleton: l’abito di cui tutte abbiamo bisogno per Natale

Nonostante il documentario di Netflix Harry e Meghan stia facendo tremare la monarchia, Kate Middleton (che pare lo stia totalmente snobbando , esattamente come il marito William) prosegue imperterrita con i suoi impegni rimanendo sempre impeccabile.

In particolare, decisamente impeccabile Kate lo è nel video promozionale del Royal Carols:Together at Christmas, l’annuale concerto a Westminster che in questo 2022 sarà ovviamente dedicato alla Regina Elisabetta nel primo Natale orfano dell’ex sovrana.

Nel video, super sorridente, Kate ha indossato uno sbrilluccicante abito di paillette rosse a collo alto con maniche velate ricche di ricami e volant. Il vestito, tagliato in vita, è caratterizzato da una morbida gonna leggermente plissettata (e sempre ultra-luccicante) e impreziosita sul fondo sempre di volant che riprendono quelli delle maniche e del collo.

L’elegante vestito rosso, del brand Needle & Thread, è ovviamente diventato immediatamente tra i più desiderati per le feste in quanto perfetto – sua per il colore che per lo sbrilluccichio – per le cene in famiglia (e non) di questo periodo. La cosa bella è che l’abito di Kate è decisamente abbordabile (almeno rispetto alla maggior parte dei capi del guardaroba della Principessa del Galles) in quanto costa 534 euro.

L’abito must-have delle feste di Kate Middleton è riciclato

Nonostante, sempre nella docuserie del momento, Meghan abbia affermato la cognata Kate sia alquanto glaciale e restia agli abbracci, la futura regina (almeno all’apparenza) continua a lavorare sui dettagli per essere considerata, dopo Diana, la principessa del popolo 2.0.

Sempre disponibile a stringere le mani della gente comune, Kate spesso usa indossare in occasioni pubbliche abiti già messi e quindi già stra-fotografati e soprattutto stra-noti da chi la segue anche per il suo impeccabile stile.

Anche l’invidiatissimo abito rosso è infatti stato riciclato e, andando più nello specifico, Kate lo ha indossato nel 2020 (a pochi giorni dal Megxit) in occasione di un ricevimento a Buckingham Palace. Quel giorno l’allora Duchessa di Cambridge aveva abbinato al red dress accessori (décolleté e clutch) tono su tono.

Come detto, questa non è la prima volta che Kate ricicla un abito: per lei farlo è un’abitudine. Ci sono stati capi, come ad esempio l’abito cappotto grigio della stilista Catherine Walker (la preferita della principessa) che la Middleton è arrivata a indossare tre volte.

Oltre alla mania (molto apprezzata) per il riciclo, Kate è indubbiamente un amante del rosso che in questo periodo indossa spesso e volentieri – basti pensare allo stupendo vestito ricamato che proprio qualche giorno fa l’ha fasciata in occasione del ricevimento di gala col Corpo Diplomatico – e non solo perché è la nuance simbolo del Natale ma anche perché è uno dei colori più alla moda dell’Autunno Inverno 2022/2023.