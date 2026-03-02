Kate Middleton scrive la storia con un nuovo sorprendente messaggio (e abito riciclato)

Kate Middleton e il Principe William insieme in un videomessaggio storico che cattura tutti. E il dettaglio floreale non passa inosservato

IPA Kate Middleton

Essere Principessa del Galles non significa solo titoli e tiare: significa anche parlare la lingua. E così Kate Middleton ha compiuto un passo storico pronunciando il suo primo discorso pubblico in gallese in occasione del giorno di San David, il santo patrono del Galles. Una festività che ha portato lei e il Principe William nel Paese qualche giorno fa.

Anche questa volta Kate ha puntato su un abito riciclato e ha aggiunto un gesto altamente simbolico: sia lei che l’erede al trono hanno indossato un narciso giallo, il fiore nazionale del Galles.

Un chiaro esempio di abbigliamento diplomatico, quel linguaggio silenzioso con cui la famiglia reale comunica rispetto, accessibilità e senso di appartenenza attraverso la moda.

Kate Middleton parla in gallese con William

Sorridenti, affettuosi, complici. È così che Kate Middleton e William sono riapparsi domenica primo marzo in un video diffuso sui social per celebrare il giorno di San David, il santo patrono del Galles.

“A tutti in Galles, un felicissimo giorno di San Davide”, ha esordito William, in piedi accanto alla moglie. “Il Galles è molto vicino ai nostri cuori e non vediamo l’ora di fargli visita”, ha continuato lei. Il Principe ha poi aggiunto: “È un paese meraviglioso, con una storia ricca e persone meravigliose”, mentre Kate ha concluso: “Vi auguro una giornata di festa con la famiglia e gli amici”.

Questa è la prima volta che i Principi del Galles parlano insieme in gallese in pubblico. E la pronuncia di Kate è stata particolarmente apprezzata sui social media, dove molti utenti hanno elogiato il suo impegno e qualcuno ha persino commentato che “sembra una vera gallese”.

Non è stato confermato il metodo con cui Lady Middleton stia apprendendo il gallese ma probabile che abbia seguito le orme del marito e si sia affidata a Duolingo.

In passato William ha raccontato di usare la popolare app per migliorare la sua conoscenza della lingua, parlata pubblicamente per la prima volta lo scorso anno proprio in occasione del giorno di San David.

“Uso molto Duolingo; mi aiuta in questo. Sto anche studiando swahili, anche se il mio gufo è molto triste in questo momento perché è da un po’ che non mi esercito”, ha ammesso.

Un percorso molto diverso da quello di Re Carlo, che in gioventù è stato costretto a trasferirsi all’Università di Aberystwyth per un corso intensivo di gallese. Un’esperienza impegnativa e priva di scorciatoie, come ricorderanno anche i fan di The Crown.

IPA

Kate Middleton e l’ennesimo abito riciclato

Al di là del messaggio in gallese, ad attirare l’attenzione è stato – ancora una volta – l’abito sfoggiato da Kate Middleton. Si tratta di un modello di Alessandra Rich della collezione Primavera/Estate 2020. In crêpe di seta con motivo pied de poule rosso e nero, colletto Chelsea, maniche a sbuffo e gonna plissettata.

Un vestito riciclato: non è la prima volta che Kate lo indossa. Era già successo nel maggio 2021 per la riapertura al pubblico del Victoria and Albert Museum dopo il lockdown. La scelta di riproporlo conferma la sua fedeltà a capi che hanno già dimostrato successo e rafforza l’immagine di continuità che definisce il suo stile.

IPA

Ha completato il look con gli orecchini Trinity di Cartier: un pezzo dal forte simbolismo disegnato nel 1924 da Louis Cartier, composto da tre cerchi intrecciati che rappresentano amore, fedeltà e amicizia. Ha aggiunto una collana e lasciato i capelli sciolti, con riga laterale e morbide onde.

Per quanto riguarda il make up, ha optato per un incarnato naturale e luminoso, con un’attenzione particolare agli occhi. William, invece, ha scelto un abito scuro, camicia bianca e cravatta blu navy a righe rosse diagonali.

Kate e William hanno visitato il Galles lo scorso 26 febbraio, partecipando a diversi impegni nel Powys. Sfidando la pioggia, la coppia reale ha salutato i molteplici sostenitori accorsi per accoglierli nonostante le intemperie.

Una di loro, Jill Christofides, ha consegnato a William un messaggio incoraggiante dopo l’arresto di Andrea: “La monarchia è al sicuro nelle vostre mani”, ha detto al futuro Re.