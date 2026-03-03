Kate Middleton, il messaggio nascosto dietro i suoi ultimi 4 look: non è scontato

Dopo l'arresto di Andrea, Kate Middleton si è mostrata in pubblico quattro volte e ha indossato sempre capi riciclati e non è un caso: la verità

Getty Images Kate Middleton, i magnifici abiti indossati ai BAFTA: look da sogno

Kate Middleton è comparsa fino ad ora quattro volte in pubblico dopo l’arresto dell’ex Principe Andrea, lo scorso 19 febbraio. E in tutte queste occasioni si è presentata con look riciclati. Non si può trattare di una semplice coincidenza o di una scelta esclusivamente stilistica. Dietro quegli outfit si nasconde un messaggio potente che la Principessa del Galles ha voluto comunicare così.

Kate Middleton, determinazione e autocontrollo per limitare lo scandalo

Non è stato facile per Kate Middleton e William ricomparire in pubblico poco dopo lo scandalo dell’arresto di Andrea Mountbatten Windsor. Anche se rilasciato poche ore dopo dalla polizia, resta indagato, così come resta la macchia sull’immagine della Monarchia.

William e Kate sono stati tra i primi a mostrarsi dopo la pessima figura causata dal fratello del Re. Il Principe e la Principessa del Galles dovevano apparire a un evento glamour come i BAFTA e lo hanno fatto mostrando grande autocontrollo e dignità. Prima ancora Lady Middleton da sola aveva presenziato alla partita delle Sei Nazioni, tra Inghilterra e Irlanda.

Poi è arrivata la visita in Galles con William per festeggiare il patrono San Davide, dove ha incantato tutti interagendo con le persone che si erano radunate per salutarla. Soprattutto è stata davvero dolcissima coi bambini. Infine, sempre col marito, ha condiviso un videomessaggio sui social dove ha parlato per la prima volta in gallese.

L’equilibrio è tutto in questi casi. Bisogna mostrarsi partecipi all’evento cui si sta assistendo, ma nel contempo è necessario evitare ogni eccesso che potrebbe essere interpretato come indifferenza rispetto alla gravità della situazione che la Monarchia sta vivendo.

Kate ha trovato questo bilanciamento nell’atteggiamento con cui si pone verso le persone, sia che siano vip o gente comune, siano nella moderazione dei suoi look.

Kate Middleton, il messaggio dietro ai suoi quattro look di primavera

In tutte e quattro le occasioni pubbliche Kate ha indossato abiti riciclati. Per la partita di rugby ha scelto il cappotto blu cobalto di Alexander McQueen con il quale aveva debuttato il giorno di Natale del 2023 e poi rimesso nel 2025.

Ai BAFTA si è presentata con l’abito in chiffon rosa bicolore, con la sua morbida scollatura a spalle scoperte, il corpetto strutturato e la gonna fluida, di Gucci, presentato per la prima volta nel 2019, e i gioielli della Corona.

In Galles ha riciclato il cappotto bordeaux di Alexander McQueen, indossato nel 2024 per accogliere lo sceicco del Qatar in visita a Londra, insieme agli stivali di Gianvito Rossi.

Infine, in video Kate si è presentata con l’abito rosso pied de poule di una delle sue stiliste preferite, Alessandra Rich. Lo aveva indossato per la prima volta nel 2021 in occasione della riapertura del V&A Museum di Londra.

Kate da sempre è nota per indossare più volte lo stesso capo d’abbigliamento. Ma l’averlo fatto quattro volte consecutivamente delinea una strategia precisa.

La stylist Lisa Talbot parla di “scelta intenzionale”. E ha spiegato: “Re-indossare un capo comunica sottilmente fermezza e umiltà. È un segnale di continuità, responsabilità e rispetto per il momento. In situazioni in cui l’attenzione pubblica è elevata, la scelta di stile più efficace è la moderazione”.

Ha aggiunto: “In momenti in cui l’intera Famiglia Reale è sotto esame, l’abbigliamento diventa meno una questione di moda e più un messaggio. Scegliendo capi noti dal suo guardaroba recente, elimina ogni distrazione e mantiene l’attenzione sul suo ruolo e sul suo lavoro, piuttosto che su ciò che indossa”.

