“The Crown must go on”, la Corona deve continuare, scrivono i media britannici. La Famiglia Reale in quanto istituzione è in profonda crisi e a Buckingham Palace ci si occupa di questioni serissime, di modificare persino la legge per privare l’ex Principe Andrea al diritto di successione al trono dopo l’arresto per cattiva condotta in ufficio. Gli impegni delle teste coronate però, non si fermano, e c’è chi deve continuare a presenziare anche agli eventi più leggeri. Nonostante le tensioni a Palazzo, Kate Middleton ha scelto di mostrarsi in pubblico serena e sorridente sugli spalti dello stadio di Twickenham, in occasione della partita tra Inghilterra e Irlanda al torneo di rugby del Six Nations.

Kate Middleton torna in pubblico alla partita di rugby

Il 19 febbraio, l’ex Principe oggi noto come Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta nelle sue funzioni pubbliche. Il fratello di Re Carlo, durante il proprio mandato di inviato commerciale per il Regno Unito avrebbe condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein. Il Monarca ha diffuso un comunicato ufficiale, senza aggiungere nessun commento se non “la legge farà il suo corso”. L’erede al trono il Principe William ha invece mantenuto il silenzio.

Due giorni dopo, colei che si prepara a diventare Regina – seppur con qualche rischio – ha scelto di metterci la faccia e tornare a mostrarsi in pubblico. Nonostante lo scandalo, Kate Middleton non è venuta meno ai suoi impegni di patrona della Rugby Football Union ed era presente all’Allianz Stadium di Twickenham a Londra per assistere alla partita del Six Nations tra Inghilterra e Irlanda. Era sorridente, rilassata e ha chiacchierato amabilmente con Fin Baxter, campione britannico momentaneamente infortunato.

Quello di Kate, adesso, è un ruolo importante e delicato. È sulle spalle di William e della giovane consorte che la stampa britannica e, chissà, forse anche i cittadini, ripongono la speranza per un vero cambio di rotta della famiglia reale e per l’inizio di un nuovo capitolo per la Corona, lontano dagli scandali del passato.

L’outfit che infrange in galateo

Il look scelto da Kate Middleton era perfettamente adatto all’occasione: raffinato ma casual, semplice ed elegante al tempo stesso. Il pezzo forte dell’outfit era il cappotto blu firmato da Alexander McQueen – tra i capi preferiti della Principessa che lo ha già indossato nel 2016, nel 2023 in occasione del Concerto di Natale e ancora lo scorso anno. D’altronde, il taglio è perfetto con le spalle ben strutturate, la cintura intrecciata in vita e i preziosi bottoni placcati.

Nell’abbinare il bel cappotto color del cielo, Kate ha infranto una delle regole base della moda: mai mischiare nero e blu. Sotto il capospalla, la Principessa ha infatti optato per un semplice maglioncino dolcevita nero. Il risultato è impeccabile: alcune regole esistono solo per essere infrante. Tra gli accessori, un paio di guanti in pelle e una borsetta con dettagli in oro oltre all’immancabile sciarpa della nazionale inglese di rugby.

“La Corona deve andare avanti” e Kate Middleton non si ferma mai, impeccabile e, per lo meno all’apparenza, controllata come sempre.