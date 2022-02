Kate Middleton invitata da Carlo: ricicla il look ma l’abito le sta stretto

Kate Middleton, il look grigio che ripete sempre identico

Kate Middleton si è unita a Carlo e Camilla in un rarissimo evento congiunto, forse il primo senza William. Per la prestigiosa occasione, la Duchessa di Cambridge ha indossato nuovamente il suo abito grigio bon ton di Catherine Walker. Ma questa volta, qualcosa è andato storto: il vestito le fa difetto e sembra andarle un po’ stretto.

Kate Middleton, l’invito di Carlo

Pare che sia stato Carlo a volere con sé Kate Middleton e a invitarla di persona per visitare con lui e Camilla, la Prince’s Foundation’s Trinity Buoy Wharf dove gli studenti apprendono la lavorazione dei tessuti, delle pietre e tutti quei lavori legati al mondo dell’arte e dell’artigianato. Il Principe del Galles, conoscendo la passione della nuora per le belle arti, ha quindi deciso di averla accanto.

Dopo averla vista in tuta sfrecciare sul campo con la palla ovale, Kate ha indossato nuovamente i panni della Duchessa, scegliendo un look altrettanto adeguato all’impegno da assolvere.

Kate Middleton con l’abito stretto di Catherine Walker

Per andare sul sicuro, Lady Middleton ha riciclato per la terza volta l’abito, firmato Catherine Walker, una delle sue stiliste preferite. Si tratta di un vestito-cappotto grigio chiaro con colletto in velluto nero, cintura in stoffa con fibbia coordinata al colletto, così come i bottoni sul polso. Il modello, sciancrato e strutturato, termina con una gonna a trapezio lunga fino al ginocchio.

Ogni volta che Kate indossa questo abito, lo coordina con un paio di collant nere coprenti, le décolletée in suede dal tacco largo di Gianvito Rossi e una borsa nera che in questo caso è la Mulberry nera da 695 sterline (828 euro circa). Nel 2020 aveva usato una clutch, mentre nel 2019, anno d’esordio di quel look, aveva indossato un cappello nero. Però all’epoca era a un evento con la Regina. Evidentemente questo abito è giudicato consono per tutti quegli impegni che Lady Middleton condivide coi membri più importanti della Famiglia Reale.

Altro particolare che fa sembrare chi cura l’immagine di Kate privo di fantasia è la pettinatura. Lo stesso semi-raccolto che portava due anni fa proprio con lo stesso abito grigio.

A distanza di due anni dall’ultima volta che la ha sfoggiato, però, il vestito sembra fare difetto. Quando Kate piega il braccio sembra infatti tirarle un po’ (ma Kate si mantiene in forma con la dieta), come se fosse leggermente stretto. Può essere che sotto l’abito indossi qualche t-shirt anti-freddo, sta di fatto che la Duchessa dà l’impressione che sia un po’ ingessata.

A parte questo dettaglio, Lady Middleton appare perfettamente a suo agio con i suoceri, anche in assenza di suo marito William. E con Camilla si scambia battute divertenti.