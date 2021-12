Kate Middleton incanta col cappotto rosso Natale da 3.500 euro

Kate Middleton, il cappotto rosso Natale è un gioiello

Kate Middleton invita la Famiglia Reale al Concerto di Natale da lei organizzato alla Abbazia di Westminster per celebrare “l’incredibile lavoro” degli eroi della pandemia e lascia senza fiato con un lungo cappotto rosso di Catherine Walker che costa 3mila sterline, circa 3.500 euro.

Kate Middleton boicotta la BBC per il concerto di Natale

Kate Middleton è dunque la promotrice dell’evento Together At Christmast, il concerto di canti natalizi, che quest’anno ha voluto omaggiare coloro che hanno lavorato per fronteggiare il Covid. Si tratta del primo appuntamento di Natale da cui è stata estromessa la BBC dopo che l’emittente televisiva ha colpito duramente la Corona con un documentario sulle tensioni tra William e Harry.

Perfino la Regina non ha taciuto di fronte a quelle notizie “infondate”, trovandosi per la prima volta d’accordo con Meghan Markle nella battaglia contro i media britannici.

Kate Middleton in rosso

Al di là di questo aspetto, il concerto si è svolto in perfetta serenità e armonia. Kate non ha disatteso le aspettative, presentandosi con un look total red, come vuole la tradizione. Infatti, la Duchessa di Cambridge a dicembre si veste sempre di rosso seguendo lo spirito natalizio. I suoi outfit di questo colore a pochi giorni dalle Feste sono diventati ormai un cult (GUARDA LE FOTO).

Kate Middleton, il cappotto di Catherine Walker

Quindi, Lady Middleton non delude e sfoggia un magnifico cappotto rosso di Catherine Walker, uno dei suoi brand preferiti che indossa nelle occasioni più formali. Si tratta di un lungo capospalla, dal taglio decisamente bon ton, grazie soprattutto allo scollo che forma un grande fiocco sul davanti. Il cappotto in lana è lungo fino a polpacci e chiudo da tre bottoni sul corpetto, mentre resta più svasato sulla coda. Costo? 3.500 euro circa.

È la prima volta che Kate lo indossa, anche se ne ha sfoggiato uno identico ma nero al funerale del Principe Filippo. Questa volta la moglie di William sceglie appunto la versione rossa e la abbina alle sue décolletée a punta, con tacco sottile, in suede, del marchio italiano, Gianvito Rossi. Alle scarpe coordina una clutch, ovviamente rossa, di Miu Miu, con cui ha debuttato nel settembre 2016 (747 euro circa).

Kate Middleton, gli orecchini della Regina Madre

A impreziosire l’outfit ci pensano gli orecchini pendenti in diamanti e zaffiri, appartenuti alla Regina Madre. Kate ha scelto un make up dai toni naturali, puntando sul blush illuminante. Mentre i capelli sono lasciati liberi di ricadere in boccoli sulle spalle.

Prima dell’inizio dei canti, la Duchessa si è intrattenuta con una bimba di sei anni e insieme hanno acceso un cero.

Al concerto, oltre a William e Kate, erano presenti Beatrice ed Eugenia di York, Zara Tindall coi rispettivi mariti, la Contessa del Wessex e tutta la famiglia Middleton: Carole e Michael, i genitori di Kate, e Pippa e James, sorella e fratello della Duchessa.

Il look di Eugenia di York

Eugenia di York è arrivata sola indossando un cappotto a cappa in stile militare di Chloe e stivali alti di Aquazzura, uno dei brand preferiti da Meghan.

Il look di Beatrice di York

Sua sorella Beatrice, accompagnata dal marito Edoardo Mapelli Mozzi, sfoggiava un cappotto color cammello con bottoni in vita di The Fold e scarpe con cinturino alla caviglia e plateau di Jimmy Choo.

Il look di Zara Tindall

Zara Tindall si è presentata in pantaloni scuri, cappotto in Navy Glitter Pembridge, firmato Really Wild, borsa in rettile di Aspinal of London, uno dei marchi di borse più amati da Kate, e décolletée Aquazzura.

Il look di Sophia del Wessex

Sophie del Wessex ha sfoggiato un insolito outfit moderno: cappotto in velluto a coste di Victoria Beckham, pantaloni bianchi, top in seta verde e décolletée rosa di Prada.

Il look di Pippa Middleton

Pippa Middleton ha scelto una mise più tradizionale con un cappotto verde scuro di The Fold, calze nere coprenti e décolletée dal tacco stiletto, firmate Gucci.