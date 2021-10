Kate Middleton, la spazzola magica da 11 euro per capelli perfetti

Kate Middleton in oro alla première di James Bond: è una visione

Kate Middleton usa una spazzola districante che costa 10 sterline (11,70 euro circa) per dare volume e togliere il crespo ai suoi capelli. E il merito fa al suo hair stylist personale, Richard Ward, inventore dello strumento miracoloso.

Kate Middleton, la spazzola magica

Uno dei punti di forza di Kate Middleton sono sicuramente i capelli: corposi, abbondanti, luminosi, mai fuori posto, mai crespi. E il segreto sta in una spazzola che tutte noi possiamo permetterci. Si chiama Tangle Angel, ha la curiosa forma di due ali d’angelo, ed è stata creata da Richard Ward nel 2016.

Ward cura la chioma di Kate Middleton da quando si è sposata con William nel 2011. Prima di allora la Duchessa di Cambridge si pettinava da sola, si truccava da sola. Non a caso, anche il suo make up da sposa era frutto del fai da te. Ma i capelli sono un’altra cosa.

Kate lo sa che l’acconciatura definisce la personalità e lo stile di chi la porta. I capelli spettinati e maltrattati fanno trascurato, mettendo a rischio la propria immagine. Se questo principio le è stato chiaro fin dal suo ingresso nella Famiglia Reale, dopo 10 anni di uscite pubbliche e banchetti a Palazzo, la moglie di Will è diventata una vera e propria esperta in trucchi di bellezza. Come le collant a 7 euro per sopportare i tacchi alti.

Le pettinature di Kate Middleton

A prova di ciò basta pensare al beauty look sfoggiato da Kate alla prima di No Time to Die dove non ha esitato a usare ciglia finte, glitter, illuminante e blush color pesca. Ma soprattutto era impossibile non restare incantati dalla pettinatura. Un raccolto cotonato, in stile Bond Girl come tutto il look d’oro della Duchessa, dove le ciocche erano attorcigliate in tante piccole rose.

Se quella acconciatura è il frutto delle mani esperte di Ward e dei suoi assistenti, senz’altro molto ha fatto la costante cura di Kate per i suoi capelli, aiutata dalla spazzola magica.

L’altra creazione di Ward per Kate Middleton sono i boccoli. La Duchessa di Cambridge ha sempre portato i capelli lunghi, tranne nel periodo delle tre gravidanze in occasione delle quali si è sempre tagliata la chioma almeno fino alle spalle, e le onde strutturate sono una delle sue caratteristiche distintive.

Kate Middleton, chi è Richard Ward

Richard Ward si è trasferito a Londra appena 17enne dove ha cominciato ha lavorare come apprendista parrucchiere. Oggi ha un salone che vanta 90 assistenti che si occupano di circa 1000 clienti alla settimana.

È l’hair stylist della Duchessa di Cambridge da sempre, inventore della spazzola miracolosa e di altri indispensabili strumenti per capelli perfetti. Dispensa consigli su come usare il phon a temperature non troppo elevate e come rimuovere i bigodini con la giusta rotazione per ottenere l’effetto Kate.