Kate Middleton, il segreto della dieta sta tutto in questa bevanda

Kate Middleton, look business chic e tenerezze con William

C’è una bevanda cui Kate Middleton non rinuncia mai, il caffè decaffeinato di Starbucks, che lei addolcisce con un po’ di latte scremato per evitare di introdurre troppi zuccheri nella sua dieta.

Il tipo di caffè amato dalla Duchessa di Cambridge può essere acquistare anche online per berselo in relax a casa propria, senza necessariamente andare al bar.

Caffè decaffeinato Starbucks Puoi acquistare online il caffè preferito da Kate Middleton

Kate Middleton, il suo caffè preferito

Kate Middleton è una vera e propria appassionata del decaffeinato e pare abbia perfino la tessera fedeltà di Starbucks. La Duchessa lo beve quotidianamente, anche quando era in gravidanza, nonostante le forti nausee di cui soffriva durante i primi mesi.

Lo psicologo Darren Stanton ha analizzato la passione di Kate per il decaffeinato, spiegando all’Express: “Il concetto di decaffeinato indica che una persona è molto controllata e consapevole di sé, poiché bere troppo caffè può essere un problema. Il decaffeinato allevia gli effetti nocivi della caffeina ma soddisfa il gusto”.

Inoltre ha spiegato che: “Chi sceglie caffè specifici con sottili modifiche sono piuttosto metodiche, amano la precisione e sanno cosa vogliono. Questo potrebbe essere un cenno all’assertività e alla crescita di Kate come membro senior della Famiglia Reale”. La modifica cui si riferisce l’esperto riguarda l’aggiunta di latte scremato richiesta da Lady Middleton.

Il latte però è considerato un ingrediente piuttosto “insipido”, questo “potrebbe suggerire che Kate non sia la più avventurosa delle persone, tuttavia, per chi ha giornate molto piene, queste scelte semplici e facili da bere sono perfette”.

La dieta di Kate Middleton

Nella sua dieta, Kate abbina il caffè decaffeinato a beveroni ricchi di vitamine e antiossidanti che di solito prende a colazione. Secondo il Daily Mail appena sveglia Lady Middleton è solita prepararsi nella sua cucina di Kensington Palace un cocktail salutare con cavolo, spirulina, tè matcha, spinaci, coriandolo e mirtilli.

L’ex nutrizionista reale, Jennifer Hanway ha spiegato che con quel frullato Kate “fa il pieno di antiossidanti, di vitamine, minerali e fibre. È un concentrato di salute. Dal cavolo cappuccio alle verdure a foglia verde, tutto è davvero un’ottima fonte di nutrienti”. Inoltre il tè matcha combatte le infiammazioni e aiuta a tenere pulite le arterie.

La Duchessa di Cambridge è molto attenta all’alimentazione. Dopo le gravidanze ha seguito diete proteiche per tornare in forma e pratica yoga come sua sorella Pippa. Mangiare bene è uno dei suoi segreti di bellezza, oltre alla crema idratante con cui nutre la pelle del viso.